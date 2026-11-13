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Hivatalosan is megerősítették: ez okozta az Igen, drágám! sorozat sztárjának, Anthony Clarknak a halálát

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 13. 14:30
Betty Whitehumoristasorozatszínésztüdőgyulladás
Pár nappal a tragédia után fény derült az Igen, drágám! sorozat sztárja halálának okára. Anthony Clark tüdőgyulladás szövődményeiben hunyt el november 10-én.
Fekete Ágnes
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Kiderült, mi okozta Anthony Clark halálát. Az Igen, drágám! című sorozat sztárja november 10-én tüdőgyulladás szövődményeiben hunyt el 62 éves korában. Halálhírét egykori kollégája, Mike O'Malley jelentette be az Instagram-oldalán.

Anthony Clark csak 62 éves volt.
Anthony Clark tüdőgyulladás szövődményeibe halt bele
(Fotó: ZUMA Press/Northfoto)
  • Kiderült, mi okozta Anthony Clark halálát
  • Az Igen, drágám! című sorozat sztárja november 10-én hunyt el tüdőgyulladás szövődményeiben.
  • A 62 éves színész halálhírét kollégája, Mike O'Malley jelentette be az Instagram-oldalán.

Anthony Clark halála mindenkit váratlanul ért

Pár nappal a váratlan tragédia után, máris fény derült Anthony Clark halálának okára. Az Igen, drágám! című sorozatból ismert színész-humorista tüdőgyulladás szövődményeiben hunyt el. A hírt a Deadline értesüléseire hivatkozva több amerikai lap is megerősítette. A nyilvánosságra került információk azonban nem részletezik, milyen egészségügyi problémák vezettek a színész halálához.

Anthony Clark halálhírét egykori színészkollégája, Mike O'Malley jelentette be a közösségi oldalán.
Anthony Clark halálhírét egykori színészkollégája, Mike O'Malley jelentette be a közösségi oldalán
(Fotó: Lionel Hahn/Northfoto)

Kollégája, Mike O'Malley jelentette be halálhírét

Anthony Clark november 10-én, 62 éves korában halt meg. Halálhírét egykori sorozatbeli kollégája osztotta meg a közösségi oldalán. Mike O'Malley Instagramján egy fekete-fehér közös képet tett közzé, amelyben szívszorító sorokkal emlékezett meg barátjáról. Leírta, hogy Anthony Clark halála előtt három héttel még beszéltek telefonon, ahol a humorista a tőle megszokott módon megnevettette őt és feleségét, Lisát. Továbbá felidézte, hogy már az 1990-es évek közepén felfigyelt a komikus tehetségére, és állítása szerint ő először a rajongója volt, és csak utána lett a barátja.

Az Igen, drágám! hozta meg számára az országos sikert

Anthony Clark neve a legtöbb néző számára az Igen, drágám! című vígjátéksorozatból lehet ismerős. A CBS produkciója 2000 és 2006 között futott, összesen hat évadon és 122 epizódon keresztül. A sorozat a 2000-es évek egyik legismertebb amerikai családi sitcom-ja lett, a színész pedig hosszú időre összeforrt a kissé esetlen, de szerethető Greg Warner karakterével. A produkció azonban nemcsak a nézők körében aratott sikert: a sorozat egyik vendégszereplője, Betty White Emmy-jelölést is kapott az alakításáért.

 

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