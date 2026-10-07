JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fenekestül felfordult az élete a Megasztáros dallopás után: óriási bejelentést tett Csík Laci!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 07. 13:00
Csonka Mikekoncert
Nagy dobásra készül Csík Laci. A Megasztár dallopási botrányának áldozata megbocsátott ellenfelének, és már a fiatal tehetségek felkarolására fókuszál.
Nagy Milán
sztárrovat újságíró
A szerző cikkei

Az elmúlt hetekben fenekestül felfordult Csík Laci élete, miután a TV2 Megasztárban engedély nélkül csendült fel az egyik saját szerzeménye. A műsor körüli jogi és szerzői vita hatalmas felháborodást keltett a magyar zenei életben. Bár sokan elhúzódó botrányra számítottak, a tehetséges zeneszerző-énekes rendkívül éretten és példamutató módon zárta le a konfliktust.

Nagy dobásra készül a Megasztáros balhé után Csík Laci.
A Megasztáros botrány után nagy dobásra készül Csík Laci (Fotó: Csík Laci)

Plágium a Megasztárban: Csík Laci megszólalt a lapunknak

A dalt „kölcsönkérő” Guba Imi a napokban nyilvánosan kért bocsánatot az Aktívban, amit Laci teketória nélkül elfogadott: 

Hála Istennek keresztény családban nőhettem fel, így számomra a megbocsátás alapvető érték. Teljes szívemből elfogadom Guba Imi és a családja bocsánatkérését, részemről szent a béke. Nem a feszültségkeltés vagy az olcsó hírnév volt a célom, csupán az igazság helyreigazítása

– nyilatkozta a Borsnak a zenész.

Éttermi zongoristából a 70 milliós nézettségig

Laci nem ma kezdte a szakmát, ízig-vérig zenészcsalád sarja. Bár gyermekként hegedűvel a kezében indult, unokabátyja, a kiváló jazz-zenész Jónás Ákos hatására a zongora és a basszusgitár szerelmese lett: „A vendéglátásban indult az énekesi karrierem. Rendkívül szégyenlős voltam, mindössze öt dalt tudtam fejből, de a vendégek kérésére elénekeltem őket. Akkora sikere volt, hogy végül ez adta meg a lökést a folytatáshoz” – emlékezett vissza Laci, akinek 2013-as 1001 Éjszaka című dala hozta meg az áttörést.

Nem kis nevekkel dolgozott már együtt

Azóta olyan elismert előadókkal dolgozott együtt, mint L.L. Junior, G.w.M, Kunu Márió, Takács Nikolas vagy Gitano. A videómegosztó portálokon összességében már 60-70 milliós megtekintésnél járnak a dalai. A sikeres slágerek után most karrierje eddigi legfontosabb állomásához érkezett: október 23-án adja első nagy, élőzenekaros önálló koncertjét a budapesti Akvárium Klubban. A felkészülés mellett egy különleges zenei csemegével is készül rajongóinak: A Balázs Norberttel közösen jegyzett, nemrég elhíresült „Gyere apa, igyunk most egyet” című dalt most saját akusztikus feldolgozásában rögzítette, hogy a közönség közvetlenül az eredeti alkotótól is hallhassa a szerzeményt.

Csonka Mike és Csík Laci tehetséggondozó programot hoztak létre.
Csík Laci és Csonka Mike egy különleges projektet hívtak életre (Fotó: Csonka Mike)

A 37 éves előadó három gyermek büszke édesapja, aki mint mondja, a tehetségét és a sikereit kizárólag Istennek köszönheti.  A mai felgyorsult, gyakran trágár dalszövegekkel teli világban ő a szeretetet, az összetartást és a családi értékeket szeretné közvetíteni.

Emellett szívügye a hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása is: a Csonka Mike-kal közösen vezetett Universal Vibe Stúdióval közösen professzionális lehetőséget és stúdiókörülményeket biztosítanak azoknak a tehetséges gyerekeknek, akiknek egyébként nem lenne lehetőségük elindulni a zenei pályán.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu