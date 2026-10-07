Fenekestül felfordult az élete a Megasztáros dallopás után: óriási bejelentést tett Csík Laci!

Az elmúlt hetekben fenekestül felfordult Csík Laci élete, miután a TV2 Megasztárban engedély nélkül csendült fel az egyik saját szerzeménye. A műsor körüli jogi és szerzői vita hatalmas felháborodást keltett a magyar zenei életben. Bár sokan elhúzódó botrányra számítottak, a tehetséges zeneszerző-énekes rendkívül éretten és példamutató módon zárta le a konfliktust.
A dalt „kölcsönkérő” Guba Imi a napokban nyilvánosan kért bocsánatot az Aktívban, amit Laci teketória nélkül elfogadott:
Hála Istennek keresztény családban nőhettem fel, így számomra a megbocsátás alapvető érték. Teljes szívemből elfogadom Guba Imi és a családja bocsánatkérését, részemről szent a béke. Nem a feszültségkeltés vagy az olcsó hírnév volt a célom, csupán az igazság helyreigazítása
– nyilatkozta a Borsnak a zenész.
Laci nem ma kezdte a szakmát, ízig-vérig zenészcsalád sarja. Bár gyermekként hegedűvel a kezében indult, unokabátyja, a kiváló jazz-zenész Jónás Ákos hatására a zongora és a basszusgitár szerelmese lett: „A vendéglátásban indult az énekesi karrierem. Rendkívül szégyenlős voltam, mindössze öt dalt tudtam fejből, de a vendégek kérésére elénekeltem őket. Akkora sikere volt, hogy végül ez adta meg a lökést a folytatáshoz” – emlékezett vissza Laci, akinek 2013-as 1001 Éjszaka című dala hozta meg az áttörést.
Azóta olyan elismert előadókkal dolgozott együtt, mint L.L. Junior, G.w.M, Kunu Márió, Takács Nikolas vagy Gitano. A videómegosztó portálokon összességében már 60-70 milliós megtekintésnél járnak a dalai. A sikeres slágerek után most karrierje eddigi legfontosabb állomásához érkezett: október 23-án adja első nagy, élőzenekaros önálló koncertjét a budapesti Akvárium Klubban. A felkészülés mellett egy különleges zenei csemegével is készül rajongóinak: A Balázs Norberttel közösen jegyzett, nemrég elhíresült „Gyere apa, igyunk most egyet” című dalt most saját akusztikus feldolgozásában rögzítette, hogy a közönség közvetlenül az eredeti alkotótól is hallhassa a szerzeményt.
A 37 éves előadó három gyermek büszke édesapja, aki mint mondja, a tehetségét és a sikereit kizárólag Istennek köszönheti. A mai felgyorsult, gyakran trágár dalszövegekkel teli világban ő a szeretetet, az összetartást és a családi értékeket szeretné közvetíteni.
Emellett szívügye a hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása is: a Csonka Mike-kal közösen vezetett Universal Vibe Stúdióval közösen professzionális lehetőséget és stúdiókörülményeket biztosítanak azoknak a tehetséges gyerekeknek, akiknek egyébként nem lenne lehetőségük elindulni a zenei pályán.
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