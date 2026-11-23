Egy 62 éves férfit életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek egy szándékosan okozott lakástűz miatt, amelyben életét vesztette 86 éves főbérlője, miután az idős nő kilakoltatta őt.
Elizabeth Bell 2023. november 7-én távoltartási végzést kért bérlője, Wayne Tweed ellen zaklatás miatt. Tweed állítólag az ápolójaként is dolgozott, de a kapcsolatuk megromlott, ezért a nő kilakoltatta.
Mindezek ellenére a férfi többször is visszatért a házhoz, hogy fűnyírókat és egyéb tárgyakat próbáljon elvinni. Végül 2023. november 9-én vitába keveredett egy másik férfival, aki akkor a házban tartózkodott. Tweed ezután felgyújtotta az épületet; a bent lévő férfi hívta a segélyhívót, és megpróbálta kimenteni az ágyhoz kötött Bellt, de a füst és a lángok ezt lehetetlenné tették számára. A férfi füstmérgezést és égési sérüléseket is szenvedett.
Amikor a tűzoltók eloltották a lángokat, úgy találtak rá Bellre, hogy a lábai lógtak az ágy szélén, mintha megpróbált volna elmenekülni. A nyomozás megállapította, hogy a tüzet szándékosan gyújtották, a túlélő áldozat pedig Tweedet azonosította elkövetőként.
A gyanúsított férfi szeptemberben bűnösnek találták előre kitervelt emberölésben, előre kitervelt emberölés kísérletében, lakott épület felgyújtásában, kábítószer birtoklásában vagy használatában, valamint kábítószer-fogyasztáshoz használt eszközök birtoklásában vagy használatában. November 13-án ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre.
Rachel Mitchell, Maricopa megye ügyésze így nyilatkozott az ügyről a True Crime News szerint:
Elizabeth ápolóként fogadta be otthonába Wayne Tweedet. Cserébe megengedte neki, hogy a hátsó udvarában álló kisházban lakjon. Amikor azonban ez a kapcsolat a férfi viselkedése miatt megromlott, a nő megtette azt, amit bárki más tett volna a saját védelmében: kilakoltatta, és a biztonsága érdekében bírósági távoltartási végzést kért ellene. A vádlott azonban nem tudta ezt elengedni.
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