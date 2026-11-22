Úgy tűnik, egy sor genetikai vizsgálat végre felfedte Hasfelmetsző Jack valódi kilétét: az eredmények a londoni rendőrség akkori egyik fő gyanúsítottjára utalnak.

DNS-minta buktatta le Hasfelmetsző Jacket. Fotó: Bridgeman Images via AFP

DNS-minta buktatta le Hasfelmetsző Jacket

Több mint 130 évvel azután, hogy Hasfelmetsző Jack a viktoriánus London sötét, ködbe burkolózó utcáin járt, a törvényszéki szakértők úgy vélik, hogy végre leleplezték a hírhedt gyilkos kilétét - és ez a név régóta összefügg a szörnyű gyilkosságokkal.

A nemrég nyilvánosságra hozott genetikai tesztek sorozata azt mutatja, hogy a hírhedt gyilkos nem más volt, mint Aaron Kosminski, egy 23 éves lengyel borbély és a londoni rendőrség egyik fő gyanúsítottja akkoriban.

Aaron Kosminski Fotó: AFP

Kosminski egy lengyel születésű zsidó bevándorló volt, aki az 1800-as évek végén az üldöztetés elől menekülve telepedett le London East End negyedében. Mivel Whitechapelben vágatta a haját, a Hasfelmetsző gyilkossági helyszínének szívében élhetett, és súlyos mentális betegség korai jeleit mutatta.

1891-ben, mindössze néhány évvel a sorozatgyilkosságok után beutalták a Colney Hatch Elmegyógyintézetbe, miután paranoiát, hallucinációkat, valamint a mosakodástól és a mások által készített ételek elfogyasztásától való idegenkedést diagnosztizáltak nála. Annak ellenére, hogy egyértelműen zavart állapotban volt, a személyzet nem tartotta veszélyesnek Kosminskit, és hátralévő éveit intézetben töltötte 1919-ben bekövetkezett haláláig.

A rendőrök később fő gyanúsítottként azonosították, egy magas rangú tiszt pedig azt állította, hogy egy szemtanú valóban felhívta rá a figyelmet, de nem volt hajlandó vallomást tenni. A Kosminskit a gyilkosságokhoz köthető felfedezések világszerte címlapokra kerültek, a szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy a bizonyítékok még mindig nem elégségesek ahhoz, hogy véglegesen megoldják Nagy-Britannia leghírhedtebb megoldatlan ügyét.

A legújabb áttörés egy selyemkendő körül forog, amelyet állítólag Catherine Eddowes, a Hasfelmetsző negyedik áldozatának megcsonkított holtteste mellett fedeztek fel, akit 1888-ban gyilkoltak meg. A törvényszéki szakértők megvizsgálták a vérből és ondóból származó DNS-t az anyagon, és összehasonlították Eddowes és Kosminski élő leszármazottainak mintáival.