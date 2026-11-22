Úgy tűnik, egy sor genetikai vizsgálat végre felfedte Hasfelmetsző Jack valódi kilétét: az eredmények a londoni rendőrség akkori egyik fő gyanúsítottjára utalnak.
Több mint 130 évvel azután, hogy Hasfelmetsző Jack a viktoriánus London sötét, ködbe burkolózó utcáin járt, a törvényszéki szakértők úgy vélik, hogy végre leleplezték a hírhedt gyilkos kilétét - és ez a név régóta összefügg a szörnyű gyilkosságokkal.
A nemrég nyilvánosságra hozott genetikai tesztek sorozata azt mutatja, hogy a hírhedt gyilkos nem más volt, mint Aaron Kosminski, egy 23 éves lengyel borbély és a londoni rendőrség egyik fő gyanúsítottja akkoriban.
Kosminski egy lengyel születésű zsidó bevándorló volt, aki az 1800-as évek végén az üldöztetés elől menekülve telepedett le London East End negyedében. Mivel Whitechapelben vágatta a haját, a Hasfelmetsző gyilkossági helyszínének szívében élhetett, és súlyos mentális betegség korai jeleit mutatta.
1891-ben, mindössze néhány évvel a sorozatgyilkosságok után beutalták a Colney Hatch Elmegyógyintézetbe, miután paranoiát, hallucinációkat, valamint a mosakodástól és a mások által készített ételek elfogyasztásától való idegenkedést diagnosztizáltak nála. Annak ellenére, hogy egyértelműen zavart állapotban volt, a személyzet nem tartotta veszélyesnek Kosminskit, és hátralévő éveit intézetben töltötte 1919-ben bekövetkezett haláláig.
A rendőrök később fő gyanúsítottként azonosították, egy magas rangú tiszt pedig azt állította, hogy egy szemtanú valóban felhívta rá a figyelmet, de nem volt hajlandó vallomást tenni. A Kosminskit a gyilkosságokhoz köthető felfedezések világszerte címlapokra kerültek, a szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy a bizonyítékok még mindig nem elégségesek ahhoz, hogy véglegesen megoldják Nagy-Britannia leghírhedtebb megoldatlan ügyét.
A legújabb áttörés egy selyemkendő körül forog, amelyet állítólag Catherine Eddowes, a Hasfelmetsző negyedik áldozatának megcsonkított holtteste mellett fedeztek fel, akit 1888-ban gyilkoltak meg. A törvényszéki szakértők megvizsgálták a vérből és ondóból származó DNS-t az anyagon, és összehasonlították Eddowes és Kosminski élő leszármazottainak mintáival.
Az új kutatások alapján a DNS genetikai egyezést mutat Kosminski néhány leszármazottjával. Ha ez igaz, ez jelentené a legerősebb tudományos kapcsolatot Kosminski és az öt nő életét kioltó gyilkosságok között.
Ennek ellenére számos szakember rámutatott, hogy a kutatás valójában nem hozza nyilvánosságra a feltárt genetikai szekvenciákat, ehelyett színes blokkokként jeleníti meg azokat egy diagramon, ami megnehezíti a hitelesítésüket. A kutatók azt állítják, hogy az egyesült királyságbeli adatvédelmi előírások megakadályozták őket abban, hogy több információt fedjenek fel. Az igazságügyi szakértők azonban elutasították ezt a magyarázatot, hangsúlyozva, hogy a mitokondriális DNS nem jelent adatvédelmi kockázatot, és minden bizonnyal megosztható lett volna.
Azonban nem ez az egyetlen probléma. Egyes történészek azzal érvelnek, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a kendő valaha is jelen volt a gyilkosság helyszínén, míg mások azt vetik fel, hogy az elmúlt évszázad során számtalanszor szennyeződhetett - írta a Daily Star.
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