Négy gyermekük mellett él együtt kutyáikkal a világsztár házaspár. John Legend és neje a hatalmas, karamellszínű uszkárt 2020 január­jában fogadták örökbe egy mentőszervezettől. „Ő Petey! Egy újabb kis szív, akit szerethetünk ebben a házban” – írta a közvetlenül a befogadás után közösségi oldalán Crissy Teigen.

John Legend és felesége imádják mentett kutyáikat

Fotó: hot! magazin/ Profimedia

John Legend kutyája ellopja a show-t

Petey-t már a nagyközönség is megismerhette: 2024 májusában gazdáival együtt lépett színpadra a The Tonight Show-ban, ahol két lábra állva ölelte meg Jimmy Fallont, mancsait a vállára téve. „Ő Petey, és imád ölelni” – mondta akkor John Legend. Chrissy akkor nevetve tette hozzá: „Ez az egyetlen trükk, amit tud.”

„Nálunk mindennap ­elképesztő a pörgés. A kutyák folyton ott vannak velünk, és nagyon aranyos látni, ahogy a gyerekekkel egymáshoz rohannak és összebújnak” – írta le a családi hétköznapokat Chrissy, aki a második kuyusukról is mesélt. Pebbles 2022 januárjában érkezett, szintén menhelyről.

Tüneményes és édes, és azt hiszem, talán ő a leg­bújó­sabb az egész házban. Azzal a feladattal érkezett, hogy megvédje a kis Lunát az ágy alatti szörnyektől.

John Legend felesége, Chrissy Teigen családtagként bánik kutyáikkal

Fotó: hot! magazin/ Profimedia

„Ott voltak velünk minden ünneplésnél és minden tragédi­ánál. Olyan édesek: csókolgatják és szeretgetik a gyerekeket” – mesélte John a People-nek, felidézve, hogy harmadik gyermekük születése előtt elvesztettek egy babát.