Négy gyermekük mellett él együtt kutyáikkal a világsztár házaspár. John Legend és neje a hatalmas, karamellszínű uszkárt 2020 januárjában fogadták örökbe egy mentőszervezettől. „Ő Petey! Egy újabb kis szív, akit szerethetünk ebben a házban” – írta a közvetlenül a befogadás után közösségi oldalán Crissy Teigen.
„Nálunk mindennap elképesztő a pörgés. A kutyák folyton ott vannak velünk, és nagyon aranyos látni, ahogy a gyerekekkel egymáshoz rohannak és összebújnak” – írta le a családi hétköznapokat Chrissy, aki a második kuyusukról is mesélt. Pebbles 2022 januárjában érkezett, szintén menhelyről.
Tüneményes és édes, és azt hiszem, talán ő a legbújósabb az egész házban. Azzal a feladattal érkezett, hogy megvédje a kis Lunát az ágy alatti szörnyektől.
„Ott voltak velünk minden ünneplésnél és minden tragédiánál. Olyan édesek: csókolgatják és szeretgetik a gyerekeket” – mesélte John a People-nek, felidézve, hogy harmadik gyermekük születése előtt elvesztettek egy babát.
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