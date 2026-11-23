A Körhinta nemcsak a karrierjét, hanem az egész életét megváltoztatta.

Több híres férfi is fontos szerepet játszott a szerelmi életében.

Vajon ki gondolta volna a Pélyen született kislányról, hogy egyszer az egész ország rajong majd érte? Törőcsik Mari egészen fiatalon robbant be a magyar filmes életbe: a Körhinta főszerepe egy csapásra ismertté tette. Az 1956-os cannes-i filmfesztiválon például François Truffaut rendező is a legnagyobb elismeréssel beszélt a színésznőről.

Törőcsik Mari élete utolsó éveiben visszavonultan, de szellemi frissességét és bölcsességét megőrizve élt a Vas megyei Velemben

Fotó: DFP

Törőcsik Mari 91 éves lenne ma − élete végéig bolondultak utána a férfiak

Miért rajongták körül? Talán törékeny külseje és különleges kisugárzása miatt, de legalább ennyire vonzó lehetett benne az eleven, szókimondó, szenvedélyes személyisége. Az biztos, hogy nem volt hétköznapi jelenség: egyszerre tudott bájos, és titokzatos lenni. A szerelem sem kerülte el. Első házassága Wiedermann Károly rendezővel mindössze néhány hétig tartott, és inkább adminisztratív okokból köttetett. Másodszor Bodrogi Gyula színész felesége lett, akivel a főiskolán szerettek egymásba. Kilenc évig tartott a kapcsolatuk, és a válás után is megmaradt közöttük a szeretet. Később Tordy Gézával is szerelembe esett, végül pedig Maár Gyula filmrendezőben találta meg igazi társát. Házasságukból Teréz lányuk született, aki egy vietnámi kisfiút, Sont fogadta örökbe.

A színésznő 2021-ben hunyt el, de filmjei, legendás alakításai ma is velünk élnek. Te mennyit tudsz az életéről? Teszteld magad kvízünkkel!