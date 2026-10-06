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Megasztár versenyzője Guba Imre vallomása: „A családomat szeretném támogatni”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 06. 13:00
versenycsalád
A fiatal énekes tiszta szívvel és páratlan tehetséggel lépett a színpadra, így nem csoda, hogy továbbjutott a középdöntőbe. Megasztár versenyzője lapunknak elárulta, hogy a versenyben egy végtelenül önzetlen szándék hajtja.
Bors
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A Megasztár versenyzője Guba Imre nemcsak produkciójával lopta be magát a zsűri szívébe, hanem azért is, mert a dal olyan mély tartalommal bír, amellyel mindannyian azonosulni tudunk. Ám az interjúnk után kiderült, hogy a produkció valójában plágium, a szám valójában Csík Laci tulajdona. A beszélgetésünkkor azonban még sajátjaként beszélt a dalról.

Megasztárban szerzett ismertségével családját szeretné támogatni.
A Megasztárt nagy lehetőségnek tartja (Fotó:  hot! magazin/ TV2)

Megasztár énekese Guba Imre mindent a szüleinek köszönhet

Édesanyámmal nagyon szoros a kapcsolatunk, így a dalt az iránta érzett szeretetem ihlette. A szöveggel azt szeretném átadni, amit kiskoromban ő tanított meg nekem: hogy a család a legfontosabb az életben. Mivel még kiskorú vagyok, ha az anyukám nincs mellettem, el sem indulhattam volna ezen az úton

 – kezdte a hot!-nak a Megasztár 17 éves versenyzője.

Nem titok, hogy otthon nehézségekkel küzdenek, így a fiatal tehetséget egy végtelenül nemes cél vezérli a verseny alatt.

„A zenével a családomat szeretném támogatni, főleg az egyik testvéremet, aki egy születéskori betegség miatt teljesen beszéd- és mozgásképtelen. Édesanyám harminchat éve otthon van vele, hiszen folyamatosan gondoskodni kell róla. Nélkülük, a hátterem nélkül egyszerűen képtelen lettem volna eljutni odáig, ahol most tartok.”

Az énekes nemcsak a hangjával, hanem a történetével is szeretne erőt adni mindazoknak, akik hozzá hasonlóan nehéz sorssal indultak neki az életnek.

Azt szeretném, ha az emberek egy tisztességes, szegény és szerény gyereket látnának a színpadon, aki nem menőzésből énekel, hanem tiszta szeretetből. Attól, hogy valaki szegény, és nem olyan jó körülmények között él, mint mások, ugyanúgy eljuthat idáig

 – fejtette ki.

Kiskora óta az élete része az éneklés
Szüleivel szoros kapcsolatot ápol (Fotó:  hot! magazin/ archív)

Guba Imre: „Ha szomorú, ha boldog vagyok, mindig énekelek”

Imi számára a zene már nagyon régóta a mindennapok része, szinte a legelső lépéseitől kezdve elkíséri az életben.

Az éneklés iránti szeretetem már egészen kiskoromban elkezdődött. Hároméves voltam, amikor először felléptem a bátyámmal: ő gitározott, én pedig énekeltem. Akkoriban persze még nem képeztem magam tudatosan. Később, az általános iskolában volt egy nagyszerű tanárom, akihez egészen nyolcadik végéig jártam, a suli után pedig már teljesen magamtól folytattam az utam. Ha szomorú, ha boldog vagyok, mindig énekelek, hiszen rengeteg mindenen átsegít

 – mesélte. 

hot hétfői címlap feltöltés Tilos felhasználni 2026. 09. 30. előtt! Horváth Éva Gergely Róbert Katona Mazsi Sáfrány Emese Roy
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