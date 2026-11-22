Egy szörnyű motorbaleset után halottnak hitt férfi magához tért a hullaházban - és rögtön egy szál cigarettát kért.

A hullaházban tért magához a balesetben "elhunyt" férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A hullaházban tért magához a balesetben "elhunyt" férfi

A bizarr videón látható, amint az ismeretlen férfi a "feltámadását" ünnepli, miközben tetőtől talpig fehér por borítja, amelyet a holttestek temetésre való előkészítéséhez használnak - mindeközben ledöbbent helyiek veszik körül. A felvételen hallható hangok szerint a férfi orvosi segítség helyett inkább egy cigarettát és öngyújtót kért. Miközben az ujjai között egy szállal álldogált, valaki próbálta rábeszélni, hogy a halálközeli élmény után engedje meg egy orvosnak, hogy megvizsgálja.

Az eset állítólag Evwreni közelében történt, Nigéria Delta államában. A beszámolók szerint a férfit egy motorbaleset után nyilvánították halottnak, majd november 12-én este egy hullaházba szállították, de néhány órával később visszanyerte az eszméletét. A csodának titulált feltámadás hatalmas ünneplést váltott ki a helyiek körében.

Kiderült azonban, hogy nem ez volt az első ilyen eset az országban: egy lakos szerint több mint egy évtizeddel ezelőtt is hasonló történés rázta meg a környékét.

Ez 2011–2012 körül történt a környékemen. Az imám halottnak nyilvánította, aztán a fickó felébredt a temetőben; azóta a nevét is "két életűre" változtatták

- mesélte.

A férfi halottá nyilvánításának körülményei továbbra is tisztázatlanok. Személyazonosságát és jelenlegi állapotát még nem erősítették meg, a hatóságok pedig egyelőre nem adtak ki hivatalos közleményt - írja a Daily Star.