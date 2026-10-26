„Elvitte a gyomorrák” – Megrázó vallomást tett Kerekes József

Mindannyian ismerjük azt a jellegzetes, barátságos orgánumot és azt a féktelen humort, amellyel Kerekes József évtizedek óta nevettet meg minket a színpadon, a filmvásznon vagy szinkronszínészként. A közkedvelt művész mögött azonban olyan mély, gyermekkori trauma húzódik meg, amelyről ritkán beszél, és amelynek sebei a mai napig nem gyógyultak be teljesen. A népszerű színész őszintén vallott életének legfájdalmasabb veszteségeiről, és arról, hogy a korán megélt tragédiák miként formálták át örökre a személyiségét.
Kerekes József életében a legmélyebb törést édesapja elvesztése jelentette, aki még azelőtt elment, hogy igazi férfiként megismerhette volna:
Én 11 éves voltam, amikor apukám meghalt, és a 49-et nem élte meg, mert elvitte a gyomorrák. És az egész életemre meg a személyiségemre rányomta a bélyeget a halál
– vallotta be megrendítő őszinteséggel a színész. Az édesanyjával való kapcsolata más utat járt be, bár a betegség az ő életét is beárnyékolta: „Anyukám szívbeteg volt, de őneki megadatott az élet tovább, 74 éves koráig élt.” A pótolhatatlan űrt és a lelkében maradt feszültséget azonban az idő sem törölte el teljesen. Kerekes nyíltan beszélt arról is, hogy bár szakember segítsége talán hasznos lett volna, mára elengedte ezt a kérdést: „Pszichológushoz nem járok, mert arról is megvan a véleményem, de valószínűleg kéne vagy kellett volna, de most már mi a francnak?” – vetette fel keserű beletörődéssel. Hozzátette: „Hogy ezeket kibeszélni úgy, hogy nincsenek ezek a görcsök kimasszírozva a lelkemből, de ez most már így marad, nincs olyan, hogy mi lett volna ha.”
A színész vallomása nagy visszhangot váltott ki a rajongók körében, akik közül sokan saját sorsukon keresztül tudtak kapcsolódni a fájdalmához. Míg akadt olyan olvasói kommentelő, aki hasonló korai veszteség ellenére is a kapott szeretből merít erőt „Nekem sose volt ilyen pszichés problémám! Pedig apukám, anyukám is beteg volt, nagyon korán vesztettem el őket! 14 évesen aput, 33 évesen anyut, de addig annyi útravaló szeretetet kaptam, hogy abból máig élek!” – fogalmazta Kerekes József, akinek története arra emlékeztet minket, hogy a felszín alatt mindannyian cipeljük a magunk láthatatlan terheit, és a harsány nevetés mögött sokszor évtizedes sebek rejtőznek.
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