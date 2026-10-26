„Elvitte a gyomorrák” – Megrázó vallomást tett Kerekes József

Mindannyian ismerjük azt a jellegzetes, barátságos orgánumot és azt a féktelen humort, amellyel Kerekes József évtizedek óta nevettet meg minket a színpadon, a filmvásznon vagy szinkronszínészként. A közkedvelt művész mögött azonban olyan mély, gyermekkori trauma húzódik meg, amelyről ritkán beszél, és amelynek sebei a mai napig nem gyógyultak be teljesen. A népszerű színész őszintén vallott életének legfájdalmasabb veszteségeiről, és arról, hogy a korán megélt tragédiák miként formálták át örökre a személyiségét.

Kerekes József szinkronhangja mindenkinek ismerős lehet, ám a traumáiról kevesebbet tudhattunk (Fotó: Origo)

Kerekes József édesapját tragikusan korán veszítette el

Kerekes József életében a legmélyebb törést édesapja elvesztése jelentette, aki még azelőtt elment, hogy igazi férfiként megismerhette volna:

Én 11 éves voltam, amikor apukám meghalt, és a 49-et nem élte meg, mert elvitte a gyomorrák. És az egész életemre meg a személyiségemre rányomta a bélyeget a halál

– vallotta be megrendítő őszinteséggel a színész. Az édesanyjával való kapcsolata más utat járt be, bár a betegség az ő életét is beárnyékolta: „Anyukám szívbeteg volt, de őneki megadatott az élet tovább, 74 éves koráig élt.” A pótolhatatlan űrt és a lelkében maradt feszültséget azonban az idő sem törölte el teljesen. Kerekes nyíltan beszélt arról is, hogy bár szakember segítsége talán hasznos lett volna, mára elengedte ezt a kérdést: „Pszichológushoz nem járok, mert arról is megvan a véleményem, de valószínűleg kéne vagy kellett volna, de most már mi a francnak?” – vetette fel keserű beletörődéssel. Hozzátette: „Hogy ezeket kibeszélni úgy, hogy nincsenek ezek a görcsök kimasszírozva a lelkemből, de ez most már így marad, nincs olyan, hogy mi lett volna ha.”