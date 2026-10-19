Teljesítette édesapja utolsó kívánságát: a kórházban mondta ki a boldogító igent a menyasszony

Nem éppen mindennapi körülmények közt ment férjhez egy menyasszony a floridai Coral Springsben, ám komoly oka volt erre. A nő, Stephanie Rodriguez ugyanis az édesapja kórházi ágya mellett mondta ki a boldogító igent, teljesítve ezzel a férfi utolsó kívánságát.

Édesapja kórházi ágya mellett ment férjhez a menyasszony / Fotó: GoFundMe

Édesapja kórházi ágya mellett ment férjhez a menyasszony

Az apa, Jaime Rodriguez idén szeptemberben éppen kihajtott lakóparkjából, amikor egy másik autó az övének hajtott: a baleset következtében a 81 éves Jaime-t súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállították a Broward Health Trauma Centerbe. Mindez ráadásul alig néhány nappal a lánya esküvője előtt történt: Stephanie tudta jól, mennyire fontos az édesapjának, hogy jelen lehessen az eseményen, így mindent átszervezett, hogy ezt lehetővé tegye.

Mindig azt mondogatta, mennyire gyönyörű leszek az esküvőm napján, és izgatott volt amiatt, hogy majd megoszthatja velem az első táncot

- emlékezett vissza Stephanie, aki két nappal a baleset után Jaime kórházi ágya mellett kötötte össze az életét férjével, Jon Wilsonnal.

Az ekkor készült videón látni lehet, amint a nő egy egyszerű fehér ruhában és rövid fátyolban, a partnere kezét fogva mondja el a fogadalmát, illetve azt is, ahogy közvetlenül a hitvesi csók után Stephanie az apjához fordul és megfogja a kezét. A megható pillanatban Jaime ugyan meg sem tudott szólalni, de Stephanie így is érezte, hogy tudatában van a történteknek és figyel.

Az idős férfi alig két nappal később, szeptember 11-én életét vesztette. Stephanie jelenleg továbbra is gyászolja az édesapját, a szomorúság mellett azonban hálát és örömet is érez, amiért sikerült teljesítenie élete egyik nagy vágyát.

Tudom, hogy itt van velem. Tudom, hogy velem van, és életem minden lépésekor mellettem lesz

- jelentette ki a nő, a People beszámolója szerint.