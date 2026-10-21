Hegedűs D. Géza a Sztárban Sztár színpadán? Így reagált Liptai Claudia meghívására a színész

Egy éve jelentette be a Vígszínház, hogy térdprotézisműtéten esett át Hegedűs D. Géza. A Nemzet Színésze ezután igazoltan maradt távol a színpadtól - habár kisebb feladatokban és A dzsungel könyvének 1500. előadásában látható volt, -, egészen múlt hétvégéig. A színész ekkor Kosztya nagybácsijaként, Szorinként lépett fel Csehov Sirály című produkciójában, ami ennek hála került ismét színpadra, másfél év után.
A fantasztikus művész egészségi állapota a Sztárban Sztár műsorában is szóba került vasárnap, akinek teljesítménye előtt Stohl András hajtott fejet.
Nagyon nagy dolog, hogy Csehovra mind a két este 1000 ember beült és a nézők őrjöngtek a végén. Merthogy ugye másfél éve nem játszottuk, Hegedűs D. Gézának volt egy sérülése, de meggyógyult, és nagyon nagy dolog, hogy újra színpadon áll. Innen is puszilom
- mondta el a színész.
Várjuk őt a következő évadba énekelni is. De jó lenne… Mert egyébként ő egy nagyon nagy átalakuló művész, úgyhogy meg tudna minket lepni. És csodálatosan énekel!
- jelentette ki ezután Liptai Claudia.
A színésszel nemrég a story.hu beszélgetett: ekkor Hegedűs D. Géza örömmel fogadta egykori tanítványa gesztusát.
Örömmel! Nagyon kíváncsi lennék rá. Egyébként csak megjegyzem, Liptai Claudia a növendékem volt a Színművészeti Egyetemen. Nagyon szeretjük egymást és nagy szeretettel emlékezünk vissza az iskolás évekre. Csodásan nagy formátumú, igazi tehetség Claudia, akire mind a mai napig nagy szeretettel emlékszem
- mondta el a Nemzet Színésze, akinek még tart a rehabilitációja.
Azért tart még a rehabilitációs folyamat, minden nap gyógytornázom és tapasztalom, hogy ha nem is látványosan, de napról napra erősebb és magabiztosabb vagyok
- emelte ki Hegedűs D. Géza, a szavait pedig alátámasztja az, ahogy a Sirályban azt a jelenetet is vállalta, amikor Szorin szerepében fejen áll.
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