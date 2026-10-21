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Hegedűs D. Géza a Sztárban Sztár színpadán? Így reagált Liptai Claudia meghívására a színész

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 21. 16:00
Liptai ClaudiaHegedűs D. Gézameghívásműtét
A közelmúltban tért vissza a Vígszínházba a Nemzet Színésze, aki korábban térdprotézisműtéten esett át. Hegedűs D. Géza egészségi állapota a Sztárban Sztár műsorában is szóba került, mi több, az egyik zsűri, Liptai Claudia kijelentette, szívesen várják őt a következő évadban. A meghívásra nemrég a nagyszerű színész is reagált, aki örömmel fogadta egykori tanítványa gesztusát.
H. A.
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Egy éve jelentette be a Vígszínház, hogy térdprotézisműtéten esett át Hegedűs D. Géza. A Nemzet Színésze ezután igazoltan maradt távol a színpadtól - habár kisebb feladatokban és A dzsungel könyvének 1500. előadásában látható volt, -, egészen múlt hétvégéig. A színész ekkor Kosztya nagybácsijaként, Szorinként lépett fel Csehov Sirály című produkciójában, ami ennek hála került ismét színpadra, másfél év után.

Hegedűs D. Géza a Sztárban Sztárban? Így fogadta a meghívást a színész / Fotó: Archive 

A fantasztikus művész egészségi állapota a Sztárban Sztár műsorában is szóba került vasárnap, akinek teljesítménye előtt Stohl András hajtott fejet.

Nagyon nagy dolog, hogy Csehovra mind a két este 1000 ember beült és a nézők őrjöngtek a végén. Merthogy ugye másfél éve nem játszottuk, Hegedűs D. Gézának volt egy sérülése, de meggyógyult, és nagyon nagy dolog, hogy újra színpadon áll. Innen is puszilom

- mondta el a színész.

Várjuk őt a következő évadba énekelni is. De jó lenne… Mert egyébként ő egy nagyon nagy átalakuló művész, úgyhogy meg tudna minket lepni. És csodálatosan énekel!

- jelentette ki ezután Liptai Claudia.

Így fogadta a meghívást Hegedűs D. Géza

A színésszel nemrég a story.hu beszélgetett: ekkor Hegedűs D. Géza örömmel fogadta egykori tanítványa gesztusát.

Örömmel! Nagyon kíváncsi lennék rá. Egyébként csak megjegyzem, Liptai Claudia a növendékem volt a Színművészeti Egyetemen. Nagyon szeretjük egymást és nagy szeretettel emlékezünk vissza az iskolás évekre. Csodásan nagy formátumú, igazi tehetség Claudia, akire mind a mai napig nagy szeretettel emlékszem

- mondta el a Nemzet Színésze, akinek még tart a rehabilitációja. 

Azért tart még a rehabilitációs folyamat, minden nap gyógytornázom és tapasztalom, hogy ha nem is látványosan, de napról napra erősebb és magabiztosabb vagyok

- emelte ki Hegedűs D. Géza, a szavait pedig alátámasztja az, ahogy a Sirályban azt a jelenetet is vállalta, amikor Szorin szerepében fejen áll.

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