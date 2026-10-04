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Magyar legendák, akik 2026-ban hunytak el: az idei nem is lehetne fájdalmasabb év

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 04. 20:00
Szilágyi TiborSzolnoki PéterFenyő MiklósDeák Bill Gyula
Kevés olyan fájdalmas év van, melynek vége felé már levonható a szomorú konzekvencia. Idén a halál többször döntött a magyarok kárára és sokszor hagyta megválaszolatlanul a kérdést: miért mindig a jók mennek el? 2026. január végén veszítettük el Fenyő Miklós énekest, Deák Bill Gyulától pedig a napokban vettünk végső búcsút.
Buster
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Beléptünk az év utolsó negyedébe. Egy olyan évébe, amelyben eddig túl sok és túl nagy veszteség érte a honi zene és színház világát. Januárban elveszítettük a hazai rock and roll koronázatlan királyát. Fenyő Miklós után, tavasszal kevesebbek lettünk egy fantasztikus színésszel. Nyár elején elveszítettünk egy Kossuth-díjas legendát és alig egy héttel később az egyik legjobb magyar férfihang tulajdonosa ment el. Végül eljött az ősz, amikor visszaadta lelkét teremtőjének a „legfeketébb hangú, fehér énekes”. A Bors összeállításában felidézzük ezeket a veszteségeket és azt reméljük, idén ezzel vége is lesz a búcsúk sorának. 

Fenyő Miklós, Deák Bill Gyula, Scherer Péter, Szolnoki Péter, csak néhány legenda, akik elhunytak idén.
Égjenek értük a virtuális gyertyák (Fotó: magnific.com)

Fenyő Miklós – 2026. január 31.

„Elment a rock and roll király” - Így emlékeznek meg Fenyő Miklósról a rajongók

Az egész ország gyászba borult, miután január 31-én, szombaton, a hajnali órákban bejelentették, hogy elhunyt Fenyő Miklós. A Hungária legendás frontembere korábban tüdőgyulladás miatt került kórházba, és bár sokan bíztak a felépülésében, a zenész szervezetét végül legyőzte a betegség. A tragikus hír a pályatársakat és a rajongókat egyaránt mélyen megrázta: többek közt Horváth Charlie, Dolly, Csepregi Éva és Szandi is megrendültségét fejezte ki.

Fenyő Miklós idén januárban hunyt el.
Egy emberként gyászolja az ország Fenyő Miklóst (Fotó: Bors)

Így tisztelegtek a rajongók Fenyő Miklós emléke előtt

A rajongók a tragédiát követően egy közös gyertyagyújtást szerveztek, így tisztelegve az elhunyt legenda emléke előtt. Az eseményt február 6-án, 18 órától rendezték meg a Hősök terén. 

Elment a rock and roll király. Fenyő Miklós örökre beírta magát a szívünkbe. Hozz egy mécsest vagy egy szál virágot, emlékezzünk meg Róla együtt

- volt olvasható az esemény Facebook-oldalán.

Scherer Péter2026. május 19.

Gyászol az ország: 64 évesen elhunyt Scherer Péter

A Nézőművészeti Kft. adta hírül a színművész tragikus halálát a Facebookon. Scherer Péter barátunk ma délelőtt örökre elaludt! Nyugodj békében, Pepe! Álmodj szépet!” - írták.

Scherer Péter váratlanul hunyt el.
Scherer Péter színházi és filmes szerepei mellett gyakran szinkronizált is (Fotó: Matey István/MW archív)

Váratlanul távozott Scherer Péter

Scherer Péter 1980-ban érettségizett a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen – közben 1984–1994 között az Arvisura Színházi Társulat tagja volt. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színészkamarától. 1995-től 1997-ig szabadfoglalkozású. 1997-től a Bárka Színház alapító tagja. 2002-től a Krétakör Színház színésze, 2009-től a Nézőművészeti Kft. tagja volt. A Jászai Mari-díjas színész halálának híre az egész országot megrázta.

Szilágyi Tibor2026. július 2.

A közlés szerint Szilágyi Tibor családja körében, békében hunyt el július 2-án, csütörtökön.

Szilágyi Tibort is gyászolta az egész ország.
Szilágyi Tibor 83 évesen hunyt el (Fotó: Penovác Károly)

A Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája során több jelentős vidéki és budapesti társulat tagja volt. Többek között a kecskeméti Katona József Színház, a veszprémi Petőfi Színház, a Thália Színház, a József Attila Színház, a Nemzeti Színház, a Vígszínház és az Új Színház művésze is volt. Később a Soproni Petőfi Színház művészeti igazgatójaként, majd a Budapesti Kamaraszínház tagjaként is dolgozott.

Szolnoki Péter2026. július 12. 

Meghalt Szolnoki Péter, súlyos betegségben vesztette életét a Bon-Bon énekese – tudatta a család közleményét a zenekar.

Szolnoki Péter súlyos betegséggel küzdött.
Szolnoki Péter hatalmas űrt hagyott maga után (Fotó: Szabolcs László)

Szolnoki Péter halála

Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes-dalszerző, előadóművész a mai napon, életének 57. életévében súlyos betegség következtében elhunyt. Megkérünk minden kedves rajongót, ismerőst, barátot és a sajtó munkatársait, hogy tiszteljék a család és a Bon-Bon zenekar mély gyászát ezekben a nehéz napokban, és részvétnyilvánításukat a közösségi oldalakon fejezzék ki.
Az űr, amely most keletkezett, nem fejezhető ki szavakban, a fájdalom mérhetetlen a szívünkben.
Szolnoki Péter családja és 
Török Tamás

- írták a közleményben.

Bár májusban még fergeteges koncertet adott a Bon-Bon 30. születésnapja alkalmából, júliusban már minden fellépését le kellett mondania Szolnoki Péternek. Ekkor már tudni lehetett, hogy nagy a baj.

Deák Bill Gyula2026. szeptember 17. 

Meghalt Deák Bill Gyula Artisjus-díjas magyar blues-énekes. 77 éves volt.

„Elnémult a mikrofon. Elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankóra támaszkodva is óriás volt a színpadon. 77 éves korában egy sikeresnek mondott műtét után a magyarok blueskirálya, Deák Bill Gyula váratlanul örökre elaludt” – ezek a sorok jelentek meg Deák Bill Gyula közösségi oldalán. Ezzel jelentették be, hogy a magyar blueskirály meghalt.

„Arra kérünk mindenkit, hogy adjanak időt a családnak, hogy felfogják a felfoghatatlant, és mindenki tisztelettel várja meg, amíg hírt adunk az búcsúzás részleteiről” – tették hozzá.

@borsonline

Hatalmas tömeg búcsúzik a legendás énekestől Elérkezett a búcsú pillanata: szeptember 30-án utolsó útjára kísérik a magyar blues legendáját. Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el 77 éves korában Zalaegerszegen, miután megműtötték. Egy sikeresnek mondott pacemaker-beültetést követően váratlanul, hirtelen szívhalál miatt vesztette életét. #bors #deákbillgyula #temetés #gyász #temetés

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