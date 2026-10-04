Magyar legendák, akik 2026-ban hunytak el: az idei nem is lehetne fájdalmasabb év

Beléptünk az év utolsó negyedébe. Egy olyan évébe, amelyben eddig túl sok és túl nagy veszteség érte a honi zene és színház világát. Januárban elveszítettük a hazai rock and roll koronázatlan királyát. Fenyő Miklós után, tavasszal kevesebbek lettünk egy fantasztikus színésszel. Nyár elején elveszítettünk egy Kossuth-díjas legendát és alig egy héttel később az egyik legjobb magyar férfihang tulajdonosa ment el. Végül eljött az ősz, amikor visszaadta lelkét teremtőjének a „legfeketébb hangú, fehér énekes”. A Bors összeállításában felidézzük ezeket a veszteségeket és azt reméljük, idén ezzel vége is lesz a búcsúk sorának.
„Elment a rock and roll király” - Így emlékeznek meg Fenyő Miklósról a rajongók
Az egész ország gyászba borult, miután január 31-én, szombaton, a hajnali órákban bejelentették, hogy elhunyt Fenyő Miklós. A Hungária legendás frontembere korábban tüdőgyulladás miatt került kórházba, és bár sokan bíztak a felépülésében, a zenész szervezetét végül legyőzte a betegség. A tragikus hír a pályatársakat és a rajongókat egyaránt mélyen megrázta: többek közt Horváth Charlie, Dolly, Csepregi Éva és Szandi is megrendültségét fejezte ki.
Így tisztelegtek a rajongók Fenyő Miklós emléke előtt
A rajongók a tragédiát követően egy közös gyertyagyújtást szerveztek, így tisztelegve az elhunyt legenda emléke előtt. Az eseményt február 6-án, 18 órától rendezték meg a Hősök terén.
Elment a rock and roll király. Fenyő Miklós örökre beírta magát a szívünkbe. Hozz egy mécsest vagy egy szál virágot, emlékezzünk meg Róla együtt
- volt olvasható az esemény Facebook-oldalán.
Gyászol az ország: 64 évesen elhunyt Scherer Péter
A Nézőművészeti Kft. adta hírül a színművész tragikus halálát a Facebookon. „Scherer Péter barátunk ma délelőtt örökre elaludt! Nyugodj békében, Pepe! Álmodj szépet!” - írták.
Scherer Péter 1980-ban érettségizett a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen – közben 1984–1994 között az Arvisura Színházi Társulat tagja volt. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színészkamarától. 1995-től 1997-ig szabadfoglalkozású. 1997-től a Bárka Színház alapító tagja. 2002-től a Krétakör Színház színésze, 2009-től a Nézőművészeti Kft. tagja volt. A Jászai Mari-díjas színész halálának híre az egész országot megrázta.
A közlés szerint Szilágyi Tibor családja körében, békében hunyt el július 2-án, csütörtökön.
A Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája során több jelentős vidéki és budapesti társulat tagja volt. Többek között a kecskeméti Katona József Színház, a veszprémi Petőfi Színház, a Thália Színház, a József Attila Színház, a Nemzeti Színház, a Vígszínház és az Új Színház művésze is volt. Később a Soproni Petőfi Színház művészeti igazgatójaként, majd a Budapesti Kamaraszínház tagjaként is dolgozott.
Meghalt Szolnoki Péter, súlyos betegségben vesztette életét a Bon-Bon énekese – tudatta a család közleményét a zenekar.
Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes-dalszerző, előadóművész a mai napon, életének 57. életévében súlyos betegség következtében elhunyt. Megkérünk minden kedves rajongót, ismerőst, barátot és a sajtó munkatársait, hogy tiszteljék a család és a Bon-Bon zenekar mély gyászát ezekben a nehéz napokban, és részvétnyilvánításukat a közösségi oldalakon fejezzék ki.
Az űr, amely most keletkezett, nem fejezhető ki szavakban, a fájdalom mérhetetlen a szívünkben.
Szolnoki Péter családja és
Török Tamás
- írták a közleményben.
Bár májusban még fergeteges koncertet adott a Bon-Bon 30. születésnapja alkalmából, júliusban már minden fellépését le kellett mondania Szolnoki Péternek. Ekkor már tudni lehetett, hogy nagy a baj.
Meghalt Deák Bill Gyula Artisjus-díjas magyar blues-énekes. 77 éves volt.
„Elnémult a mikrofon. Elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankóra támaszkodva is óriás volt a színpadon. 77 éves korában egy sikeresnek mondott műtét után a magyarok blueskirálya, Deák Bill Gyula váratlanul örökre elaludt” – ezek a sorok jelentek meg Deák Bill Gyula közösségi oldalán. Ezzel jelentették be, hogy a magyar blueskirály meghalt.
„Arra kérünk mindenkit, hogy adjanak időt a családnak, hogy felfogják a felfoghatatlant, és mindenki tisztelettel várja meg, amíg hírt adunk az búcsúzás részleteiről” – tették hozzá.
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