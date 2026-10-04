Magyar legendák, akik 2026-ban hunytak el: az idei nem is lehetne fájdalmasabb év

Fenyő Miklós – 2026. január 31.

„Elment a rock and roll király” - Így emlékeznek meg Fenyő Miklósról a rajongók

Az egész ország gyászba borult, miután január 31-én, szombaton, a hajnali órákban bejelentették, hogy elhunyt Fenyő Miklós. A Hungária legendás frontembere korábban tüdőgyulladás miatt került kórházba, és bár sokan bíztak a felépülésében, a zenész szervezetét végül legyőzte a betegség. A tragikus hír a pályatársakat és a rajongókat egyaránt mélyen megrázta: többek közt Horváth Charlie, Dolly, Csepregi Éva és Szandi is megrendültségét fejezte ki.

Egy emberként gyászolja az ország Fenyő Miklóst (Fotó: Bors)

Így tisztelegtek a rajongók Fenyő Miklós emléke előtt

A rajongók a tragédiát követően egy közös gyertyagyújtást szerveztek, így tisztelegve az elhunyt legenda emléke előtt. Az eseményt február 6-án, 18 órától rendezték meg a Hősök terén.

Elment a rock and roll király. Fenyő Miklós örökre beírta magát a szívünkbe. Hozz egy mécsest vagy egy szál virágot, emlékezzünk meg Róla együtt

- volt olvasható az esemény Facebook-oldalán.

Scherer Péter – 2026. május 19.

Gyászol az ország: 64 évesen elhunyt Scherer Péter

A Nézőművészeti Kft. adta hírül a színművész tragikus halálát a Facebookon. „Scherer Péter barátunk ma délelőtt örökre elaludt! Nyugodj békében, Pepe! Álmodj szépet!” - írták.

Scherer Péter színházi és filmes szerepei mellett gyakran szinkronizált is (Fotó: Matey István/MW archív)

Váratlanul távozott Scherer Péter

Scherer Péter 1980-ban érettségizett a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen – közben 1984–1994 között az Arvisura Színházi Társulat tagja volt. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színészkamarától. 1995-től 1997-ig szabadfoglalkozású. 1997-től a Bárka Színház alapító tagja. 2002-től a Krétakör Színház színésze, 2009-től a Nézőművészeti Kft. tagja volt. A Jászai Mari-díjas színész halálának híre az egész országot megrázta.