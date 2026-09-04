Brutális támadások érik a Házasság első látásra sztárját: „Szétszednek a neten, hogy milyen rusnya vagyok”

Minden szem a TV2 sikerműsorára, a Házasság első látásra történéseire szegeződik! A kávézó-tulajdonosként dolgozó Koós Maya és a vagyonőrként tevékenykedő Darmos László párosa úgy tűnik, azonnal egymásra talált, forró csókcsaták, felhőtlen nevetés és elképesztő összhang jellemzi a kapcsolatukat. Bár az indulás messze nem volt zökkenőmentes – elég csak a menyasszonyi ruha körüli drámára gondolni –, a házasok könnyedén túllendültek a nehézségeken. Maya őszintén mesélt nekünk az esküvői pánikról, a brutális online bántalmazásokról és a miértekről.
Az oltárig vezető út korántsem volt egyszerű, ugyanis Maya nem fért bele a kiválasztott menyasszonyi ruhájába:
Enyhe ideggörcsöt kaptam, sőt elhangzott az is, hogy nem megyek férjhez! De amikor megláttam Lacit, kérdés sem volt, hogy odaállok mellé az oltárhoz
– idézte fel a drámai perceket Maya, aki azt is elárulta, az első adás után el is érzékenyült, mikor visszanézte magát a televízióban.
A TV2 kísérlete előtt Maya hosszú ideig volt egyedül, és teljesen elment a kedve a modern társkereséstől:
„Nagyon rossz volt a párválasztási metódusom, öt évig voltam szingli a műsor megkezdéséig. Próbálkoztam társkeresőkön, de nem értem el hosszútávú sikereket. Olyan férfiakat találtam, akikkel vagy hetekig kellett írogatni a találkozó előtt, vagy egyből az ágyukba vittek volna. Nem levelezőpartnert kerestem, hanem társat. Csak úgy derül ki, ha működik köztünk valami, ha van testi érintés, kommunikáció és közös élmények. A műsor viszont akkora lehetőségnek ígérkezett, hogy úgy voltam vele: megpróbálom! Ha kapok egy férjet is mellé, megütöm a főnyereményt, semmiféleképpen nem járhatok rosszul” – vallotta be.
Bár a képernyőn sugárzik a boldogságtól, a műsor visszanézése és a kommentelők kemény kritikái részben megviselték:
Nézem a műsort, és elég fura visszalátni magam, nem tetszem magamnak, az az igazság. Arra kellett rájönnöm, hogy nincsen kameraarcom. A való életben szerencsére alig ismernek fel, de a neten szétszednek, hogy milyen rusnya vagyok. A profilom most lett privát, óvintézkedésből. Tudtam, hogy olyan időszak jön, amikor mindenbe is vájkálnak oda nem illő emberek... Nem szeretem beengedni a privát szférámba azokat, akik csak ártani akarnak.
A képernyőn Maya édesanyja is feltűnt, aki határozott személyiségével hívta fel magára a figyelmet. Maya elmondta, hogy édesanyja mindig is ilyen volt, így fel sem vette, amikor helyette próbált válaszolni a vőlegényének. Mindketten erős karakterek, de az édesanyja egyáltalán nem sértődik meg, ha rászól. A pár emellett a műsor pszichológusainak segítségét is igénybe veszi majd a műsor során: „Soha életemben nem kértem pszichológusi segítséget, de a műsor során éltünk vele: nagyon hasznos tanácsokat adtak, és sok mindenre rávilágítottak” – tette hozzá Maya.
Hogy Maya és Laci házassága kiállja-e az idő próbáját, és sikerül-e átlendülniük a mindennapi akadályokon, az kiderül a műsor következő epizódjaiból. Kövesd nyomon a fordulatokat minden hétköznap este 19:50-kor a TV2-n!
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