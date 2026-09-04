Brutális támadások érik a Házasság első látásra sztárját: „Szétszednek a neten, hogy milyen rusnya vagyok”

Minden szem a TV2 sikerműsorára, a Házasság első látásra történéseire szegeződik! A kávézó-tulajdonosként dolgozó Koós Maya és a vagyonőrként tevékenykedő Darmos László párosa úgy tűnik, azonnal egymásra talált, forró csókcsaták, felhőtlen nevetés és elképesztő összhang jellemzi a kapcsolatukat. Bár az indulás messze nem volt zökkenőmentes – elég csak a menyasszonyi ruha körüli drámára gondolni –, a házasok könnyedén túllendültek a nehézségeken. Maya őszintén mesélt nekünk az esküvői pánikról, a brutális online bántalmazásokról és a miértekről.

A Házasság első látásra sztárja nehéz pillanatokat élt át az esküvő előtt (Fotó: TV2)

Durva gondolatok futottak át a Házasság első látásra szereplője fejében

Az oltárig vezető út korántsem volt egyszerű, ugyanis Maya nem fért bele a kiválasztott menyasszonyi ruhájába:



Enyhe ideggörcsöt kaptam, sőt elhangzott az is, hogy nem megyek férjhez! De amikor megláttam Lacit, kérdés sem volt, hogy odaállok mellé az oltárhoz

– idézte fel a drámai perceket Maya, aki azt is elárulta, az első adás után el is érzékenyült, mikor visszanézte magát a televízióban.

Öt év szinglilét után jött a merész döntés

A TV2 kísérlete előtt Maya hosszú ideig volt egyedül, és teljesen elment a kedve a modern társkereséstől:

„Nagyon rossz volt a párválasztási metódusom, öt évig voltam szingli a műsor megkezdéséig. Próbálkoztam társkeresőkön, de nem értem el hosszútávú sikereket. Olyan férfiakat találtam, akikkel vagy hetekig kellett írogatni a találkozó előtt, vagy egyből az ágyukba vittek volna. Nem levelezőpartnert kerestem, hanem társat. Csak úgy derül ki, ha működik köztünk valami, ha van testi érintés, kommunikáció és közös élmények. A műsor viszont akkora lehetőségnek ígérkezett, hogy úgy voltam vele: megpróbálom! Ha kapok egy férjet is mellé, megütöm a főnyereményt, semmiféleképpen nem járhatok rosszul” – vallotta be.