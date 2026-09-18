Max Verstappen szexi barátnője dögöset villantott a US Openen

Max Verstappen szemrevaló párja ezúttal nem volt ott a Forma-1-es Spanyol Nagydíjon. Kelly Piquet ez idő alatt New Yorkban tartózkodott és az Arthur Ashe Stadion lelátójáról tekintette meg Jelena Ribakina és Arina Szabalenka összecsapását, amelyet előbbi három szettben nyert meg.

Max Verstappen párja, Kelly Piquet New Yorkból üzent a rajongóinak

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Max Verstappen szexi párja New Yorkból üzent

Bár Kelly Piquet személyesen New Yorkban szurkolt a teniszsztároknak, természetesen nem feledkezett meg párjáról sem. Max Verstappen ugyanebben az időben Madridban versenyzett a Red Bull-lal, és végül a második helyen zárta az F1-es Spanyol Nagydíjat. A 37 éves brazil modell az Instagram-sztorijában Verstappen eredményét is megünnepelte, így a hétvégén két sportesemény is megjelent az oldalán: a US Open döntője és szerelme, Max Verstappen madridi második helye.

Piquet a rajongóit is lenyűgözte, fekete csipkés felsőben, fehér blúzban és fekete szoknyában pózolt,

az összeállítást pedig napszemüveggel és egy kis válltáskával egészítette ki. A Victoria's Secret darabjait viselő sztár több fotót és videót is megosztott a közösségi oldalán.

A 37 éves Piquet és a nála közel kilenc évvel fiatalabb Verstappen 2020 óta alkot egy párt, 2025 májusában közös gyermekük is született.