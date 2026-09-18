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Ez a 3 csillagjegy idén megtalálja a nagy Őt – a szerelem végre bekopogtat hozzájuk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szerelmi horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 18. 15:30
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Van, akinek 2026 hátralévő része új románcot, másnak pedig egy régóta várt, komoly kapcsolatot hozhat. Három csillagjegy különösen kedvező időszak elé nézhet a szerelemben – lehet, hogy már nem kell sokáig várniuk a nagy találkozásra. Nézzük, mit mond a szerelmi horoszkóp!
Fehér Lilla
A szerző cikkei
  • Három csillagjegynek különösen izgalmas lehet az év vége a szerelemben.
  • Egy váratlan találkozásból könnyen komoly kapcsolat alakulhat.
  • Van, akinél egy régi ismeretség kap új értelmet.
  • Az egyik jegynek végre sikerülhet elengednie a korábbi csalódásokat.
  • A csillagok szerint most érdemes nyitott szemmel járniuk.

Az év eleje még sokak számára a tervezésről, lezárásokról és a korábbi tapasztalatok feldolgozásáról szólhatott, ám az év második fele egészen más hangulatot hoz. Jupiter június végén Oroszlánba lépett, és az asztrológiai értelmezések szerint egy új, egyéves ciklus kezdődött, amelyben nagyobb szerepet kaphat az önbizalom, az öröm és a szívből megélt kapcsolódás. Ez persze nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra mindenki megtalálja élete szerelmét. Három csillagjegy azonban különösen izgalmas időszak elé nézhet a szerelmi horoszkóp szerint: náluk könnyebben kialakulhat olyan kapcsolat, amely nem egyszerű fellángolásnak, hanem valami komolyabb kezdetének tűnik.

szerelmi horoszkóp
A szerelmi horoszkóp szerint 3 csillagjegy különösen jól járhat
Fotó: 123RF

Szerelmi horoszkóp – 3 csillagjegy megtalálhatja a nagy Őt

Oroszlán csillagjegy – végre valaki igazán meglátja benned azt, aki vagy

Az Oroszlánok számára az év hátralévő része különösen erős lehet. Jupiter június 30-án belépett a jegyükbe, és az asztrológiai hagyomány szerint ez az időszak az önbizalom, az életöröm és a személyes kisugárzás felerősödésével járhat.

Nem csoda, ha most többen is felfigyelnek rád. A kulcs azonban az lehet, hogy ne akarj mindenáron megfelelni másoknak. Minél inkább önmagadat adod, annál nagyobb eséllyel találkozol valakivel, aki éppen ezt értékeli benned.

Egy új ismeretség könnyen indulhat hétköznapi beszélgetésként, baráti találkozásként vagy akár egy spontán program során. A kapcsolat pedig fokozatosan mélyülhet el. Az Oroszlánoknak most nem kell hajszolniuk a szerelmet – elég, ha hagyják, hogy észrevegyék őket.

Mérleg csillagjegy – egy könnyed találkozásból komoly érzelmek születhetnek

A Mérleg számára 2026 második fele a társasági élet szempontjából is mozgalmasabb lehet. Új emberek kerülhetnek a környezetébe, és közöttük lehet valaki, aki elsőre talán nem is tűnik különlegesnek – aztán mégis egyre fontosabbá válik.

A Mérlegek gyakran sokáig mérlegelik, vajon érdemes-e megnyílniuk valaki előtt. Most azonban éppen az hozhat fordulatot, ha nem akarnak minden részletet előre megfejteni.

Az asztrológiai értelmezések szerint a Jupiter és a kapcsolatokkal összefüggő hatások kedvezhetnek annak, hogy valaki új érzelmi kapcsolatot kezdjen, különösen akkor, ha maga is hajlandó kezdeményezni. A Mérleg számára a nagy ő talán nem egy látványos belépővel érkezik – lehet, hogy először csak egy kellemes beszélgetésnek tűnik az egész.

Nyilas csillagjegy – most valaki végre ugyanazt akarhatja, mint te

A Nyilas számára a szerelem akkor működik igazán, ha közben megmaradhat önálló embernek. Éppen ezért sokszor nem is egy hagyományos románcban találja meg a számítását, hanem egy olyan kapcsolatban, ahol a felek inspirálják egymást és közös élményekre vágynak.

Az év hátralévő részében egy új ismeretség könnyen kiszakíthatja a Nyilast a megszokott rutinból. Egy utazás, rendezvény, tanfolyam vagy baráti program is tartogathat meglepetést.

Jupiter Oroszlánban járása az asztrológiai értelmezés szerint a lelkesedést, kreativitást és életörömöt erősítheti, ami a Nyilas számára különösen kedvező hangulatot teremthet. Lehet, hogy idén nem azt az embert találod meg, akit elképzeltél magadnak, hanem azt, akivel egyszerűen működik az élet.

Mi a helyzet a többi csillagjeggyel?

Attól, hogy ezúttal az Oroszlán, a Mérleg és a Nyilas került a lista élére, természetesen a többi csillagjegy számára sem marad el a romantika. Az asztrológia alapján egy-egy időszak mindenkinek hozhat új találkozásokat, fontos felismeréseket vagy akár egy meglévő kapcsolat elmélyülését.

A szerelemben ráadásul nem mindig az számít, mikor érkezik valaki, hanem az is, hogy észrevesszük-e, amikor végre megérkezik.

Az asztrológiai előrejelzések szórakoztató tartalmak, tudományosan nem igazolt módszerek a jövő eseményeinek megjóslására.

Az alábbi videóból még jobban megismerheted a csillagjegyeket:

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