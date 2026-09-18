Nem akarod, hogy vége legyen a nyárnak? Íme 5 hely, ahol ősszel is napozhatsz

A Kanári-szigeteken, Portugáliában és Madeirán ősszel is kellemes, tengerparti nyaralásra alkalmas időjárás várja az utazókat.

Görögország déli szigetei és Ciprus még októberben is magas napsütéses óraszámmal és meleg tengerrel csábítanak.

A Török Riviéra a főszezon után csendesebb strandokkal és kedvezőbb árakkal kínál késő őszi feltöltődést.

A nyár meghosszabbítása nem elérhetetlen álom, ráadásul ehhez még a kontinensünket sem kell elhagynod. Októberben és novemberben számos európai úti cél kínál kellemes meleget, magas napsütéses óraszámot és kellemes vízhőmérsékletet. Egy tengerparti nyaralás ősszel különösen azoknak ideális, akik a zsúfoltságot elkerülve szeretnének pihenni vagy aktívan kikapcsolódni. A következőkben azt az öt régiót mutatjuk be, ahol még a késői hónapokban is garantált a napsütés.

Egy tengerparti nyaralás ősszel is kellemes lehet, hiszen az olyan úti célok, mint Görögország, Törökország, a Kanári-szigetek, Madeira, vagy Portugália déli része ilyenkor is napsütéssel vár.

Fotó: Shuterstock

Tengerparti nyaralás ősszel? Ezek a legjobb úti célok, ha októberben, novemberben utaznál

Kanári-szigetek

A szigetcsoport tagjai az év ezen időszakában is ideális feltételeket biztosítanak a pihenéshez. Októberben a levegő átlagosan 23-25, a tenger pedig 22 fokos, így még a fürdőzés is kellemes. A strandolás szerelmeseinek Fuerteventura, Lanzarote és Gran Canaria kínál homokos partokat, míg El Hierro, La Palma, La Gomera és Tenerife a túrázóknak kedvez.

Portugália

A hosszan elnyúló, sziklás és homokos partvidékek tökéletes terepet nyújtanak az őszi utazásokhoz. Algarve déli sziklái, barlangjai és öblei rendkívül változatos látványt nyújtanak, míg a nyugati partvidék és Nazaré környéke a hullámlovasok kedvenc találkozóhelye. A Porto és a São Vicente-fok közötti 700 kilométeres szakaszon hangulatos kisvárosok és zöldellő paratölgy-erdők váltják egymást.

Madeira

Az Atlanti-óceánban fekvő zöld szigeten, Madeirán egész évben tavaszias, kora nyári időjárás uralkodik. A homokos tengerpartok helyett inkább a túrázást preferálóknak érdemes ide utazniuk, hiszen a belső területeket vad hegycsúcsok és trópusi erdők borítják. Funchal, a főváros felfedezése mellett a kiépített túraútvonalak kínálnak tartalmas kikapcsolódást a természetjáróknak.