Nem akarod, hogy vége legyen a nyárnak? Íme 5 hely, ahol ősszel is napozhatsz

A nyár meghosszabbítása nem elérhetetlen álom, ráadásul ehhez még a kontinensünket sem kell elhagynod. Októberben és novemberben számos európai úti cél kínál kellemes meleget, magas napsütéses óraszámot és kellemes vízhőmérsékletet. Egy tengerparti nyaralás ősszel különösen azoknak ideális, akik a zsúfoltságot elkerülve szeretnének pihenni vagy aktívan kikapcsolódni. A következőkben azt az öt régiót mutatjuk be, ahol még a késői hónapokban is garantált a napsütés.
A szigetcsoport tagjai az év ezen időszakában is ideális feltételeket biztosítanak a pihenéshez. Októberben a levegő átlagosan 23-25, a tenger pedig 22 fokos, így még a fürdőzés is kellemes. A strandolás szerelmeseinek Fuerteventura, Lanzarote és Gran Canaria kínál homokos partokat, míg El Hierro, La Palma, La Gomera és Tenerife a túrázóknak kedvez.
A hosszan elnyúló, sziklás és homokos partvidékek tökéletes terepet nyújtanak az őszi utazásokhoz. Algarve déli sziklái, barlangjai és öblei rendkívül változatos látványt nyújtanak, míg a nyugati partvidék és Nazaré környéke a hullámlovasok kedvenc találkozóhelye. A Porto és a São Vicente-fok közötti 700 kilométeres szakaszon hangulatos kisvárosok és zöldellő paratölgy-erdők váltják egymást.
Az Atlanti-óceánban fekvő zöld szigeten, Madeirán egész évben tavaszias, kora nyári időjárás uralkodik. A homokos tengerpartok helyett inkább a túrázást preferálóknak érdemes ide utazniuk, hiszen a belső területeket vad hegycsúcsok és trópusi erdők borítják. Funchal, a főváros felfedezése mellett a kiépített túraútvonalak kínálnak tartalmas kikapcsolódást a természetjáróknak.
Október az egyik legkellemesebb időszak a görög szigetvilág, például Korfu, Kréta, Kos vagy Mykonos meglátogatására. A levegő és a víz hőmérséklete egyaránt 23 fok körül alakul, a délebbre fekvő Cipruson pedig a 28 fokos hőség és a 22-26 fokos tengervíz akár még novemberben is megengedi a strandolást. A napsütéses órák magas száma miatt a régió a késő őszi időszakban is nagyon megbízható.
A Török Riviéra tengerpartja októberben még az égei-tengeri területeknél is melegebb, így kiváló választás a pihenésre. A levegő és a tenger hőmérséklete egyaránt 23-25 fokos, ami ideális a fürdőzéshez és az antik romvárosok felfedezéséhez. A főszezon lecsengésével a strandok lényegesen csendesebbek, és a szállásárak is kedvezőbben alakulnak.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.