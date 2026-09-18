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Nem akarod, hogy vége legyen a nyárnak? Íme 5 hely, ahol ősszel is napozhatsz

Nem akarod, hogy vége legyen a nyárnak? Íme 5 hely, ahol ősszel is napozhatsz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tengerparti nyaralás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 18. 12:00
ősznapsütés
Ha nem szeretnél beletörődni a hideg, esős időjárás beköszöntébe, érdemes felkeresned Európa legnaposabb déli vidékeit. Egy tengerparti nyaralás ősszel is tökéletes lehetőséget nyújt arra, hogy feltöltsd a tartalékaidat még a tél előtt.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • A Kanári-szigeteken, Portugáliában és Madeirán ősszel is kellemes, tengerparti nyaralásra alkalmas időjárás várja az utazókat.
  • Görögország déli szigetei és Ciprus még októberben is magas napsütéses óraszámmal és meleg tengerrel csábítanak.
  • A Török Riviéra a főszezon után csendesebb strandokkal és kedvezőbb árakkal kínál késő őszi feltöltődést.

A nyár meghosszabbítása nem elérhetetlen álom, ráadásul ehhez még a kontinensünket sem kell elhagynod. Októberben és novemberben számos európai úti cél kínál kellemes meleget, magas napsütéses óraszámot és kellemes vízhőmérsékletet. Egy tengerparti nyaralás ősszel különösen azoknak ideális, akik a zsúfoltságot elkerülve szeretnének pihenni vagy aktívan kikapcsolódni. A következőkben azt az öt régiót mutatjuk be, ahol még a késői hónapokban is garantált a napsütés.

Tengerpari nyaralás ősszel a Kanári-szigeteken sárga csíkos fürdőruhában és törülközőn.
Egy tengerparti nyaralás ősszel is kellemes lehet, hiszen az olyan úti célok, mint Görögország, Törökország, a Kanári-szigetek, Madeira, vagy Portugália déli része ilyenkor is napsütéssel vár.
Fotó: Shuterstock

Tengerparti nyaralás ősszel? Ezek a legjobb úti célok, ha októberben, novemberben utaznál

Kanári-szigetek

A szigetcsoport tagjai az év ezen időszakában is ideális feltételeket biztosítanak a pihenéshez. Októberben a levegő átlagosan 23-25, a tenger pedig 22 fokos, így még a fürdőzés is kellemes. A strandolás szerelmeseinek Fuerteventura, Lanzarote és Gran Canaria kínál homokos partokat, míg El Hierro, La Palma, La Gomera és Tenerife a túrázóknak kedvez.

Portugália

A hosszan elnyúló, sziklás és homokos partvidékek tökéletes terepet nyújtanak az őszi utazásokhoz. Algarve déli sziklái, barlangjai és öblei rendkívül változatos látványt nyújtanak, míg a nyugati partvidék és Nazaré környéke a hullámlovasok kedvenc találkozóhelye. A Porto és a São Vicente-fok közötti 700 kilométeres szakaszon hangulatos kisvárosok és zöldellő paratölgy-erdők váltják egymást.

Madeira

Az Atlanti-óceánban fekvő zöld szigeten, Madeirán egész évben tavaszias, kora nyári időjárás uralkodik. A homokos tengerpartok helyett inkább a túrázást preferálóknak érdemes ide utazniuk, hiszen a belső területeket vad hegycsúcsok és trópusi erdők borítják. Funchal, a főváros felfedezése mellett a kiépített túraútvonalak kínálnak tartalmas kikapcsolódást a természetjáróknak. 

Görögország és szigetei

Október az egyik legkellemesebb időszak a görög szigetvilág, például Korfu, Kréta, Kos vagy Mykonos meglátogatására. A levegő és a víz hőmérséklete egyaránt 23 fok körül alakul, a délebbre fekvő Cipruson pedig a 28 fokos hőség és a 22-26 fokos tengervíz akár még novemberben is megengedi a strandolást. A napsütéses órák magas száma miatt a régió a késő őszi időszakban is nagyon megbízható.

Török Riviéra

A Török Riviéra tengerpartja októberben még az égei-tengeri területeknél is melegebb, így kiváló választás a pihenésre. A levegő és a tenger hőmérséklete egyaránt 23-25 fokos, ami ideális a fürdőzéshez és az antik romvárosok felfedezéséhez. A főszezon lecsengésével a strandok lényegesen csendesebbek, és a szállásárak is kedvezőbben alakulnak.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu