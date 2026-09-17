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Tragédia: kilencgyermekes kismama vesztette életét gázolás következtében

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 17. 11:00
gyászbaleset
Tragikus balesetben vesztette életét egy kilencgyermekes, várandós édesanya Utah államban: a 34 éves Rebeca Hafent elütötte egy autó, miközben az út szélén gyalogolt. Az orvosok sürgősségi beavatkozással világra segítették a babát, ám az újszülött később szintén meghalt.
B. V.
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Meghalt egy kilencgyermekes, várandós édesanya, miután elütötte egy autó, miközben egy út szélén gyalogolt. A tragédia szeptember 8-án, kedd reggel, nem sokkal 8 óra előtt történt a Utah állambeli Moronitól északra. A hatóságok szerint a 34 éves Rebeca Hafen az útpadkán gyalogolt, amikor elütötték. A baleset elsődleges közreható tényezőjeként az erős napfényt és a korlátozott látási viszonyokat jelölték meg.

Tragédia: kilencgyermekes kismama vesztette életét gázolás következtében
Tragédia: kilencgyermekes kismama vesztette életét gázolás következtében. Fotó: GoFundMe

Rebecát ugyan a baleset után kórházba szállították, ott sajnos később belehalt sérüléseibe. Az orvosok gyermekét sürgősségi császármetszéssel hozták világra, amelyet követően a csecsemőt az újszülött intenzív osztályra szállították. Sajnos azonban a baba sem élte túl a gázolást. Születését követően nem sokkal ugyanis ő is csatlakozott édesanyjához a mennyben. 

Tragédia: kilencgyermekes kismama vesztette életét baleset miatt

A rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra a sofőr személyazonosságát. Vádemelésre várhatóan nem kerül sor, hacsak a nyomozók nem állapítják meg, hogy a túl nagy sebesség szerepet játszott a balesetben a látási viszonyok mellett. 

Rebeca férje, Tyson és a gyerekeik elvesztették őt és az újszülött gyermeküket is. Szinte lehetetlen szavakba önteni, mekkora fájdalmat és gyászt hordoz ez a család

 - írták a család egy ismerőse, aki adománygyűjtésbe kezdett, hogy segítsen nekik gyászukban.

Rebecca és édes kisbabája ismét együtt vannak 

– zárult a közlemény azok után, hogy kiemelték, az orvosok mindent megtettek, hogy legalább az újszülött életét megmentsék, írja a People

 

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