Diana hercegné súlyos titkot őrzött: Károly szerelmes volt a szobalányába

Újabb családi titokra derült fény a Diana hercegné életéről szóló könyvben! Charles Spencer azt állítja, hogy a testvére még a válásuk előtt azt mondta neki: férje, Károly walesi herceg szerelmes a szobalányába.

Diana hercegné öccse szerint a testvére azt állította, Károly szerelmes a szobalányába (Fotó: RON BELL / Northfoto)

Charles Spencer könyvében újabb családi titokra derült fény

könyvében újabb családi titokra derült fény Diana hercegné öccse azt állítja, testvére még a válás előtt elárulta neki, hogy férje szerelmes a szobalányába

öccse azt állítja, testvére még a válás előtt elárulta neki, hogy férje szerelmes a szobalányába És bár nővére nem nevezte meg az illetőt, azt kijelentette, hogy úgy érzi, vége a házasságának.

Diana hercegné életéről szóló könyvben hatalmas titokra derült fény

Charles Spencer új könyve, a Swan Song: Diana, My Sister már a megjelenése előtt hatalmas figyelmet kapott. Diana hercegné öccse ugyanis olyan személyes történeteket oszt meg benne, amelyeket korábban nem hozott nyilvánosságra. A könyv egyik részében pedig felidézi azt a beszélgetést, amelyet a testvérével folytatott még Diana hercegné és Károly herceg házasságának utolsó időszakában. A történet szerint a testvérek egy londoni étteremben ebédeltek, amikor nővére közölte vele, hogy el akar válni férjétől.

III. Károly királyt nem először érik ilyen vádak (Fotó: picture alliance / Stefano Spaziani / Northfoto)

'A férjem szerelmes a szobalányába'

Spencer visszaemlékezése szerint Diana azzal magyarázta döntését, hogy a jelenlegi brit uralkodó szerelmes lett az egyik palotai alkalmazottba.

A férjem szerelmes a szobalányába.

És bár a hercegné végül nem nevezte meg az illetőt, számára akkor már nem is ez volt a legfontosabb. Charles Spencer állítása szerint, Diana úgy érezte, hogy a házassága véget ért, és ezzel együtt az a jövőkép is összeomlott, amelyet korábban elképzelt magának.

Diana hercegné életéről szóló könyv még meg sem jelent, máris komoly felfordulást okozott (Fotó: PA / Northfoto)

III. Károly királyról nem először kerülnek elő hasonló vádak

A brit uralkodó most nem kommentálta a történetet, de nem ez az első eset, hogy hasonló vádakkal néz szembe. A CBS News szerint még 2003-ban pletykák keringtek egy viszonyról, ami Károly herceget és a szobalányát érintette, és egy a Buckingham-palotában dolgozó volt királyi szolgáló állításain alapultak. De ezeket a találgatásokat végül lezárta a herceg akkori magántitkára, Sir Michael Peat:

A vád egyre inkább közhellyé válik, és rengeteg spekuláció és burkolt utalás kering róla. Éppen ezért szeretném teljesen egyértelművé tenni - még ha a vád részleteire nem is utalhatok -, hogy ez teljesen hamis és a legcsekélyebb alapja sincs.

Charles Spencer új könyvével elsősorban Diana hercegné történetét szeretné bemutatni a saját szemszögéből. A memoárban több olyan családi emléket is megoszt, amelyet korábban nem hozott nyilvánosságra. És bár még meg sem jelent, máris komoly felfordulást okozott a brit királyi családban.