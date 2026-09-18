Diana hercegné súlyos titkot őrzött: Károly szerelmes volt a szobalányába

Újabb családi titokra derült fény a Diana hercegné életéről szóló könyvben! Charles Spencer azt állítja, hogy a testvére még a válásuk előtt azt mondta neki: férje, Károly walesi herceg szerelmes a szobalányába.
Charles Spencer új könyve, a Swan Song: Diana, My Sister már a megjelenése előtt hatalmas figyelmet kapott. Diana hercegné öccse ugyanis olyan személyes történeteket oszt meg benne, amelyeket korábban nem hozott nyilvánosságra. A könyv egyik részében pedig felidézi azt a beszélgetést, amelyet a testvérével folytatott még Diana hercegné és Károly herceg házasságának utolsó időszakában. A történet szerint a testvérek egy londoni étteremben ebédeltek, amikor nővére közölte vele, hogy el akar válni férjétől.
Spencer visszaemlékezése szerint Diana azzal magyarázta döntését, hogy a jelenlegi brit uralkodó szerelmes lett az egyik palotai alkalmazottba.
A férjem szerelmes a szobalányába.
És bár a hercegné végül nem nevezte meg az illetőt, számára akkor már nem is ez volt a legfontosabb. Charles Spencer állítása szerint, Diana úgy érezte, hogy a házassága véget ért, és ezzel együtt az a jövőkép is összeomlott, amelyet korábban elképzelt magának.
A brit uralkodó most nem kommentálta a történetet, de nem ez az első eset, hogy hasonló vádakkal néz szembe. A CBS News szerint még 2003-ban pletykák keringtek egy viszonyról, ami Károly herceget és a szobalányát érintette, és egy a Buckingham-palotában dolgozó volt királyi szolgáló állításain alapultak. De ezeket a találgatásokat végül lezárta a herceg akkori magántitkára, Sir Michael Peat:
A vád egyre inkább közhellyé válik, és rengeteg spekuláció és burkolt utalás kering róla. Éppen ezért szeretném teljesen egyértelművé tenni - még ha a vád részleteire nem is utalhatok -, hogy ez teljesen hamis és a legcsekélyebb alapja sincs.
Charles Spencer új könyvével elsősorban Diana hercegné történetét szeretné bemutatni a saját szemszögéből. A memoárban több olyan családi emléket is megoszt, amelyet korábban nem hozott nyilvánosságra. És bár még meg sem jelent, máris komoly felfordulást okozott a brit királyi családban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.