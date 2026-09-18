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Diana hercegné súlyos titkot őrzött: Károly szerelmes volt a szobalányába

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors családi titok
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 18. 16:00
Diana hercegnészobalánykönyvKároly királyCharles Spencer
A brit uralkodót újabb vádak érték Charles Spencer új könyvében. Diana hercegné öccse szerint a testvére azt állította, Károly herceg szerelmes a szobalányába.
Fekete Ágnes
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Újabb családi titokra derült fény a Diana hercegné életéről szóló könyvben! Charles Spencer azt állítja, hogy a testvére még a válásuk előtt azt mondta neki: férje, Károly walesi herceg szerelmes a szobalányába.

Diana hercegné öccse szerint a testvére azt állította, Károly király szerelmes a szobalányába.
Diana hercegné öccse szerint a testvére azt állította, Károly szerelmes a szobalányába (Fotó: RON BELL /  Northfoto)

Diana hercegné életéről szóló könyvben hatalmas titokra derült fény

Charles Spencer új könyve, a Swan Song: Diana, My Sister már a megjelenése előtt hatalmas figyelmet kapott. Diana hercegné öccse ugyanis olyan személyes történeteket oszt meg benne, amelyeket korábban nem hozott nyilvánosságra. A könyv egyik részében pedig felidézi azt a beszélgetést, amelyet a testvérével folytatott még Diana hercegné és Károly herceg házasságának utolsó időszakában. A történet szerint a testvérek egy londoni étteremben ebédeltek, amikor nővére közölte vele, hogy el akar válni férjétől.

Károly királyt nem először érik ilyen vádak
III. Károly királyt nem először érik ilyen vádak (Fotó: picture alliance / Stefano Spaziani /  Northfoto)

'A férjem szerelmes a szobalányába'

Spencer visszaemlékezése szerint Diana azzal magyarázta döntését, hogy a jelenlegi brit uralkodó szerelmes lett az egyik palotai alkalmazottba.

A férjem szerelmes a szobalányába.

És bár a hercegné végül nem nevezte meg az illetőt,  számára akkor már nem is ez volt a legfontosabb. Charles Spencer állítása szerint, Diana úgy érezte, hogy a házassága véget ért, és ezzel együtt az a jövőkép is összeomlott, amelyet korábban elképzelt magának.

Diana hercegné életéről szóló könyv még meg sem jelent, máris komoly felfordulást okozott
Diana hercegné életéről szóló könyv még meg sem jelent, máris komoly felfordulást okozott (Fotó: PA /  Northfoto)

III. Károly királyról nem először kerülnek elő hasonló vádak

A brit uralkodó most nem kommentálta a történetet, de nem ez az első eset, hogy hasonló vádakkal néz szembe. A CBS News szerint még 2003-ban pletykák keringtek egy viszonyról, ami Károly herceget és a szobalányát érintette, és egy a Buckingham-palotában dolgozó volt királyi szolgáló állításain alapultak. De ezeket a találgatásokat végül lezárta a herceg akkori magántitkára, Sir Michael Peat:

A vád egyre inkább közhellyé válik, és rengeteg spekuláció és burkolt utalás kering róla. Éppen ezért szeretném teljesen egyértelművé tenni - még ha a vád részleteire nem is utalhatok -, hogy ez teljesen hamis és a legcsekélyebb alapja sincs.

Charles Spencer új könyvével elsősorban Diana hercegné történetét szeretné bemutatni a saját szemszögéből. A memoárban több olyan családi emléket is megoszt, amelyet korábban nem hozott nyilvánosságra. És bár még meg sem jelent, máris komoly felfordulást okozott a brit királyi családban. 

 

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