Házasság első látásra: Roli visszatért és folytatja a kísérletet!

A Házasság első látásra szereplői közöl sokan voltak, akik örültek, hogy visszajött Roli, azonban olyanok is akadtak, akik inkább megvető szemekkel néztek rá. Az utóbbi csapathoz tartozott felesége, Lívia is, akinek nem esett jól, hogy férje a semmiből csak megjelent. A nagyobb problémát inkább az okozta, hogy Roli nem feleségével beszélte meg a problémákat, hanem a társaság egészének mesélte el gondolatait.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Roli már többször eljátszotta, hogy egy napra inkább hazautazik és nem ad jelet magáról (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Rolija mindenkit meglepett a vacsorán

Roli és Lívia már többször eljátszották, hogy ha bármilyen vita alakul ki, akkor a férj fogja magát és hazautazik. Ez most is így történt, csak a bocsánatkérés és a visszatérés maradt el. Ma azonban ez is megtörtént és Roli mindenki előtt elárulta, hogy mi történt vele.

Azt éreztem, hogy szükségem van egy kis magányra és most, hogy itt állok előttetek, eldöntöttem, hogy nem szeretném folytatni ezt a kísérletet. Amiben nem érzem magam komfortosan, azt nem szeretem saját magamra ráerőltetni, mert az még több negatív dolgot hoz majd ki belőlem. Lívivel szeretném ezt most lezárni

– jelentette ki Roli.

A nagy monológ után Laci volt az, aki félrehívta a férfit. Lívinek viszont rendkívül rosszul esett, hogy férje mindenkinek elmondta a problémáit, és ezeket nem vele beszélte meg először. Laci azonban próbálta rávenni Rolit, hogy ne adja fel. „Ha bejöttél ebbe a kísérletbe, teljesen mindegy, hogy milyen érzéseid vannak, de tartozol nemcsak magadnak, de mindenkinek és leginkább Líviának, aki a feleséged lett és megtisztelt ezzel. Most két dolgot fogsz csinálni. Szépen bemész, bocsánatot kérsz mindenkitől, főleg Líviától és folytatni fogod a kísérletet” – közölte Laci Rolival.

A Házasság első látásra Lacija segített Rolinak megérteni, hogy miről is szól egy házasság (Fotó: Kemenczés László)

Rolinak szüksége volt Laci szavaira

A férj végül visszatért Lívihez és félre hívta, hogy beszéljék meg az elmúlt napokat.

Először is bocsánatot kérek. Végig fogom csinálni a kísérletet. Én tudom, hogy mit szeretnék és korábban is mondtam, hogy próbáljuk meg barátként. Nem tudom, hogy maradok-e még a közös lakásban vagy hazaköltözök. Azért tűntem el, mert nem tudtam ennél többet nyújtani. Nem akarok senkinek sem hazudni, hogy ebben komfortosan érzem magam, mivel rágörcsöltem arra, hogy a boldogságot szerettem volna megtalálni

– árulta el Roli feleségének.