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Hugh Jackman barátnője félti a színészt Ryan Reynolds-tól és Blake Lively-tól

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors barátság
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 18. 12:30
Blake LivelySutton FosterRyan ReynoldsHugh Jackman
Sutton Foster nem nézi jó szemmel a Ryan Reynolds és Blake Lively körüli jogi konfliktusokat. Hugh Jackman barátnője félti kedvesét a színész barátságától.
Fekete Ágnes
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Úgy tűnik, újabb feszültség árnyékolhatja be Hugh Jackman és barátnője kapcsolatát. Sutton Foster állítólag nincs jó véleménnyel a színész egyik legrégebbi hollywoodi barátjáról, Ryan Reynolds-ról, és azt szeretné, ha kedvese távolságot tartana tőle és a feleségétől, Blake Lively-tól is. 

Hugh Jackman barátnője félti kedvesét Ryan Reynolds és Blake Lively barátságától
Hugh Jackman barátnője félti kedvesét Ryan Reynolds és Blake Lively barátságától (Fotó: Sonia Moskowitz Gordon /  Northfoto)
  • Sutton Foster nincs jó véleménnyel párja legjobb barátjáról
  • Hugh Jackman barátnője Blake Lively-val sincs jóban
  • A színész és Ryan Reynolds közti barátsága évek óta az egyik legismertebb Hollywood-ban.

Hugh Jackman barátnője félti a színészt Ryan Reynolds-tól és Blake Lively-tól

Hugh Jackman és Ryan Reynolds barátsága Hollywood egyik legismertebbje. A két színész hosszú évek óta közel állnak egymáshoz, most azonban úgy tűnik, hogy éppen ez az a barátság, ami kellemetlen helyzetet teremthet a színész magánéletében. A Daily Mail értesülései szerint Hugh Jackman barátnője aggódik amiatt, hogy párja továbbra is szoros kapcsolatot ápol Ryan Reynoldsszal. A bennfentes szerint Sutton Foster attól tart, hogy Hugh Jackman túl közel kerülhet a Ryan Reynolds és Blake Lively körüli konfliktusokhoz:

Sutton és Blake nem jönnek ki egymással, és mivel Blake legutóbbi jogi problémái hatással voltak Ryan karrierjére, Sutton jogosan tart attól, hogy Hugh Ryan társaságában legyen.

Hugh Jackman és Ryan Reynolds barátsága évek óta Hollywood egyik legismertebbje
Hugh Jackman és Ryan Reynolds barátsága évek óta Hollywood egyik legismertebbje (Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto)

Hugh Jackman nem akar hátat fordítani Ryan Reynolds-nak

A beszámolók szerint Hugh Jackman nem tervezi, hogy megszakítja a kapcsolatot barátjával, Ryan Reynoldsszal. A színész állítólag úgy érzi, hogy régi barátja nehéz időszakon megy keresztül, ezért most különösen fontosnak tartja, hogy mellette legyen. A forrás szerint Hugh Jackman rendkívül lojális típus, és korábban is kiállt azok mellett, akik közel álltak hozzá, amikor problémákkal kellett szembenézniük. És így tesz most Ryan Reynolds esetében is:

Hugh természetesen nem vesz róla tudomást. Mindig is hűséges barát volt, és már oly sok közeli barátját látta átmenni a poklon - mindig mellettük állt. Ryan is közéjük tartozik.

Hugh Jackman barátnője, Sutton Foster Blake Lively-vel sem találta meg a közös hangot
Hugh Jackman barátnője, Sutton Foster Blake Lively-vel sem találta meg a közös hangot (Fotó: Jeffrey Mayer /  Northfoto)

Sutton Foster és Blake Lively között sem jó a viszony

Ez azonban könnyen kellemetlen helyzetet teremthet Hugh Jackman és barátnője között. Különösen úgy, hogy ez idő alatt Sutton Foster és Blake Lively között sem alakult ki igazán szoros kapcsolat:

Ami Blake és Sutton közötti kapcsolatot illeti, köztük soha nem alakult ki mély és tartalmas barátság.

 

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