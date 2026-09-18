Óriási dobozban érkezett egy apró rendelésed? Az EU új szabályai miatt változhat a webshopos csomagolás

A PPWR néven ismert rendelet 2026. augusztus 12-től alkalmazandó, egyes előírásai azonban később lépnek életbe. A változások a webshopokat, a csomagolóanyag-gyártókat és közvetve a vásárlókat is érintik. A kartondoboz gyártás számára új korszak kezdődhet: a hangsúly egyre inkább a megfelelő méreten, az anyagtakarékosságon és az újrahasznosíthatóságon lesz.
Az új uniós szabályozás egyik legérdekesebb eleme, hogy az e-kereskedelmi és bizonyos más csomagolások esetében legfeljebb 50 százalék lehet majd az üres tér aránya. A követelmény 2030. január 1-jétől, vagy a részletes számítási módszert meghatározó végrehajtási szabályok hatálybalépésétől számított három év elteltével válik kötelezővé – a kettő közül a későbbi időpontban.
Ráadásul van egy fontos részlet: a buborékfólia, a légpárna és az összegyűrt papír által elfoglalt hely is üres térnek számít. Vagyis a webshopok nem oldhatják meg egyszerűen azzal a problémát, hogy a túlméretezett kartondoboz belsejét teletömik kitöltőanyaggal.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hullámkarton-doboz méretének sokkal jobban kell igazodnia a megrendelt termékhez.
A kisebb csomagolásnak több előnye is lehet. Egy megfelelő méretű kartondoboz kevesebb helyet foglal a futárautóban, könnyebb tárolni, és otthon sem tölti meg olyan gyorsan a szelektív hulladékgyűjtőt.
A változás a szállítás gazdaságosságát is javíthatja. Ha ugyanabba a járműbe több csomag fér, csökkenhet az egy rendelésre jutó szállítási költség. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a futárdíjak is olcsóbbak lesznek.
A megfelelő kartondoboz kiválasztása a termék védelme szempontjából is fontos. A túl nagy csomagolásban az áru könnyebben elmozdulhat, ami megfelelő rögzítés hiányában növelheti a sérülés kockázatát.
Jogosan merülhet fel a kérdés: egy parfümöt, porcelánt vagy üvegtárgyat hogyan lehet biztonságosan elküldeni, ha csökkenteni kell az üres helyet?
Az uniós szabályozás nem követeli meg, hogy a termékek védelmét feláldozzák a kisebb csomagolás érdekében. A részletes számítási módszertannak figyelembe kell vennie többek között a törékeny áruk, a szabálytalan alakú termékek és a több terméket tartalmazó csomagok sajátosságait is.
A kartondoboz gyártás ezért a következő években várhatóan még nagyobb figyelmet fordít az egyedi belső elválasztókra és a megfelelő szerkezeti kialakításra. Egy gondosan megtervezett hullámkarton-doboz ugyanis úgy is megvédheti a terméket, hogy közben nincs szükség indokolatlanul nagy külső csomagolásra.
A webshopok igényeinek átalakulása a csomagolóipart is érinti. A kartondoboz gyártás területén egyre fontosabb lehet a változatos méretválaszték és a gyorsan elkészíthető, egyedi dobozok alkalmazása.
A gyártók számára komoly fejlesztési lehetőséget jelentenek azok a technológiák, amelyek pontos méretre készítik a csomagolást. Egy kisebb kartondoboz kevesebb alapanyagot igényelhet, és a gyártási hulladék mennyisége is mérsékelhető megfelelő tervezéssel. A vásárló számára mindebből ideális esetben csak annyi lesz érzékelhető, hogy végre nem egy hatalmas dobozban érkezik meg az apró rendelése.
A változások mellett a gyártás megbízhatósága és környezeti hatása is fontos szempont marad. Egy kartondoboz gyártó kiválasztásakor ezért érdemes figyelni az ISO 9001 minőségirányítási és az ISO 14001 környezetirányítási tanúsítvány meglétére.
Előbbi a szabályozott, következetes minőségirányítási működést, utóbbi a környezeti hatások tudatos kezelését és a folyamatos fejlesztést igazolja. Bár ezek a tanúsítványok önmagukban nem bizonyítják a PPWR követelményeinek teljesítését, fontos támpontot jelenthetnek a megrendelőknek.
A következő években tehát a kartondoboz gyártás és a webshopos csomagolás is átalakulhat. A cél egyszerű: megfelelő védelem, kevesebb felesleges anyag és ésszerűbb csomagméret. A vásárlók pedig remélhetőleg egyre ritkábban találkoznak majd azzal a furcsa helyzettel, amikor egy tenyérnyi termékhez egy félméteres dobozt kell kibontaniuk.
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