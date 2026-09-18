Óriási dobozban érkezett egy apró rendelésed? Az EU új szabályai miatt változhat a webshopos csomagolás

A PPWR néven ismert rendelet 2026. augusztus 12-től alkalmazandó, egyes előírásai azonban később lépnek életbe. A változások a webshopokat, a csomagolóanyag-gyártókat és közvetve a vásárlókat is érintik. A kartondoboz gyártás számára új korszak kezdődhet: a hangsúly egyre inkább a megfelelő méreten, az anyagtakarékosságon és az újrahasznosíthatóságon lesz.

A hullámkarton-doboz méretének igazodnia kell a megrendelt termékhez / Fotó: hullamkarton-doboz.hu

Véget érhet a félig üres dobozok korszaka?

Az új uniós szabályozás egyik legérdekesebb eleme, hogy az e-kereskedelmi és bizonyos más csomagolások esetében legfeljebb 50 százalék lehet majd az üres tér aránya. A követelmény 2030. január 1-jétől, vagy a részletes számítási módszert meghatározó végrehajtási szabályok hatálybalépésétől számított három év elteltével válik kötelezővé – a kettő közül a későbbi időpontban.

Ráadásul van egy fontos részlet: a buborékfólia, a légpárna és az összegyűrt papír által elfoglalt hely is üres térnek számít. Vagyis a webshopok nem oldhatják meg egyszerűen azzal a problémát, hogy a túlméretezett kartondoboz belsejét teletömik kitöltőanyaggal.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hullámkarton-doboz méretének sokkal jobban kell igazodnia a megrendelt termékhez.

Miért jó ez neked, ha rendszeresen rendelsz?

A kisebb csomagolásnak több előnye is lehet. Egy megfelelő méretű kartondoboz kevesebb helyet foglal a futárautóban, könnyebb tárolni, és otthon sem tölti meg olyan gyorsan a szelektív hulladékgyűjtőt.

A változás a szállítás gazdaságosságát is javíthatja. Ha ugyanabba a járműbe több csomag fér, csökkenhet az egy rendelésre jutó szállítási költség. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a futárdíjak is olcsóbbak lesznek.

A megfelelő kartondoboz kiválasztása a termék védelme szempontjából is fontos. A túl nagy csomagolásban az áru könnyebben elmozdulhat, ami megfelelő rögzítés hiányában növelheti a sérülés kockázatát.

De mi lesz a törékeny termékekkel?

Jogosan merülhet fel a kérdés: egy parfümöt, porcelánt vagy üvegtárgyat hogyan lehet biztonságosan elküldeni, ha csökkenteni kell az üres helyet?