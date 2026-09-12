A vacsora mindent vitt, de más balhék is voltak a Házasság első látásra műsorában – Heti összefoglaló

Voltak párok, akiknek sokkal sikeresebb volt a második hét, azonban a legtöbb házaspárt negatívan befolyásolta az összeköltözés és a mindennapi nehézségek. Ján és Juci az oltár előtti baki után már egyre jobban összecsiszolódnak, míg Tücsi és Laci párosa semmit sem változott, vagyis inkább rosszabb lett, mint korábban. Lapunk most összeszedte a Házasság első látásra második hetének legnagyobb balhéjait.

A Házasság első látásra Tücsije már az esküvőn megmutatta foga fehérjét (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra eddigi legnagyobb balhéja volt a vacsorán

A párosok először találkoztak személyesen, ami könnyen szólva sem ment zökkenőmentesen. Tücsi és Laci volt, akik megérkeztek először a helyszínre és ennél távolságtartóbbak nem is lehettek volna. Nyilván ezt minden páros észrevette és egyből kérdezgetni kezdték őket, hogy ez mégis hogyan sikerült. Mindketten elmondták véleményüket, azonban a közös hangot itt sem találták meg.

A bili csak akkor borult ki igazán, amikor Juci elárulta, hogy nemet mondott az esküvőn. Tücsi teljesen lefagyott és később megjegyezte, hogy megbánta döntését, mivel nem volt hiteles magához. A többiek egyetértettek abban, hogy Tücsi megjegyzései kellemetlenek voltak rá nézve.

Ezeken a kijelentéseken Laci megsértődött, akit a többiek egyenként próbáltak vígasztalni. A társak támogatása jól esett neki, majd a terápia után először tudtak egybefüggően 20 percet beszélgetni Tücsivel.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Livi férje elég gyorsan elhagyta a közös otthonukat (Fotó: TV2)

Roli már az első nap után kiköltözött közös lakásukból

Lívia és férje a nászút végén még boldogan utaztak haza, ám az összeköltözésnél kavics került a gépezetbe. Az újdonsült feleség az első közös estén egy meccset szeretett volna megnézni, ám ezzel csak egy probléma volt, hogy a lakásban nem volt televízió. Azonban Livi felajánlotta, hogy akár egy bárba is elmehetnek, de Rolinak nem volt kedve kimozdulni.

Akkor a feleség fogta magát és hazament, amivel akkor még férjének nem volt problémája. Reggel azonban komoly vita alakult ki közöttük, mivel Roli többször megjegyezte, hogy milyen rossz volt egyedül aludnia a közös lakásban. Lívia és Roli ezek után megpróbálták megbeszélni a nézeteltérést, viszont kiderült, hogy a férfi inkább elmenekül a problémák elől, mint megbeszéli azokat.

Abban a pillanatban Rolinak elege lett és bőrönddel a hóna alatt hazautazott Kecskemétre. Úgy tűnt, hogy mindennek vége kettőjük között, viszont a vacsora előtt Roli visszament Livihez és bocsánatot kért tőle.