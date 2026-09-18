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Váratlan esemény történt a Farm VIP-ban: megszült a Farm szereplője!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Farm VIP
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 18. 14:30
Németh Kristófszülés
Csodálatos dolog történik a pénteki adásban! A Farm VIP vemhes tehene világra hozza a kisborjúját a beharangozó szerint. A sárga csapat tagjai egytől egyig meghatódtak az eseményen.
Kiss Nikolett
Sztárrovat újságíró
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Különleges pillanatokat tartogat a Farm VIP pénteki adása, ugyanis új lakóval bővül a parasztház környéke. Megszületett a Farm egyik legjobban várt kis jövevénye, a vemhes tehén borja, amelynek érkezését már a műsor eleje óta izgatottan várták a játékosok.

A Farm VIP legújabb lakója egy barna boci lett.
A Farm VIP legújabb lakója egy barna boci lett (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői odavannak a kis bociért

A piros csapat tagjai is sokat foglalkoztak a vemhes állattal, a parasztházban töltött idő alatt folyamatosan figyeltek rá és igyekeztek gondoskodni róla. A csapatok azonban időközben lakóhelyet cseréltek, így végül nem ők, hanem a sárgák lehettek azok, akik elsőként találkozhattak az újszülött borjúval.

A kis jövevény érkezése természetesen hatalmas örömet okozott a sárga csapatnak. A beharangozó alapján az állat nagyon gyorsan mindenki szívébe belopja magát: a barna színű borjú rendkívül tündéri, az édesanyja pedig láthatóan óvja és szeretgeti. A felvételeken az is látszik, ahogy a tehén folyamatosan nyalogatja a kicsinyét, mintha egy pillanatra sem akarná magára hagyni.

A játékosok számára az állatokkal való kapcsolat a Farm VIP egyik legkülönlegesebb része, a kis borjú megszületése pedig mindenkit meghatott. Amikor a sárga csapat felfedezte, hogy végre világra jött a régóta várt boci, Olivérből azonnal kitört az öröm.

„Megszületett, ott van!” – kiáltott fel örömében Simor Olivér.

Németh Kristóf teljesen meghatódott a kisborjú érkezésétől.
Németh Kristóf teljesen meghatódott (Fotó: TV2)

A Farm VIP hatodik évadában különleges dolog történt

A pillanat azonban Németh Kristófot érintette meg a legmélyebben. A színész láthatóan teljesen elérzékenyült, amikor meglátta az újszülöttet. A Farmon egyébként is különösen közel került az állatokhoz, így nem csoda, hogy a kis jövevény látványa ennyire megindította.

Jaj, Istenem, de szép vagy! Jaj, de aranyos

– mondta könnyek között Németh Kristóf.

A Farm VIP-ben eddig is számos emlékezetes pillanat született, a kis borjú érkezése azonban egészen másfajta örömöt hoz a versenyzők életébe. A sárgák számára ráadásul különleges élmény, hogy éppen a lakóhelycsere után ők lehettek jelen a nagy eseménynél, és testközelből láthatták a Farm új lakóját.

Hogy pontosan miként fogadták a játékosok a kis borjút, és milyen pillanatokat tartogat az első találkozás, az a Farm VIP pénteki adásából derül ki a TV2-n.

 

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