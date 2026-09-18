Egészen meglepő módon reagált a Buckingham-palota Charles Spencer új könyvének egyik súlyos állítására. Diana testvére szerint a néhai hercegné halála után komoly vita alakult ki közte és Károly király között, amelynek során az akkor még Wales hercegeként szolgáló uralkodó azt mondta, Diana hercegné emléke hamarosan feledésbe merül.

Károly király megdöbbentő módon reagált Diana hercegné testvérének brutális vádjaira (Fotó: PA/Northfoto)

Charles Spencer új könyvében brutális vádakkal illette Károly király t

új könyvében brutális vádakkal illette t Azt állítja, hogy testvére, Diana halála után az akkor még herceg egy telefonbeszélgetés közben azt mondta neki, hogy hamarosan elfelejtik a hercegnét

halála után az akkor még herceg egy telefonbeszélgetés közben azt mondta neki, hogy hamarosan elfelejtik a hercegnét A brit uralkodó most szokatlanul határozott közleményt adott ki a felhozott vádakra.

Diana hercegné testvére brutális vádakkal illette Károly királyt

Charles Spencer új könyvével egészen felkavarta az állóvizet a brit királyi család körül. Diana hercegné testvére brutális vádakat fogalmazott meg az uralkodóval szemben. Az egyik legmegdöbbentőbb állítása egy 1997-es telefonbeszélgetés volt, amelyben Károly király – akkor még csak Wales hercege – azt mondta neki, hogy Diana halála után a hercegné emléke idővel feledésbe merül majd és az emberek elfelejtik őt. Charles Spencer állítása szerint ezen annyira megdöbbent, hogy néhány másodpercig szóhoz sem jutott, majd jelezte, nem hiszi el, hogy a herceg valóban kimondta ezt, és véget vetett a beszélgetésnek.

Diana hercegné testvére brutális vádakat fogalmazott meg Károly királlyal szemben (Fotó: PA/Northfoto)

Diana temetése körül is komoly konfliktus alakult ki

De nem ez volt az egyetlen leleplezés. Charles Spencer szerint már testvére, Diana temetése körül is volt némi fennforgás, ugyanis nem értett egyet azzal, hogy a mindössze 15 éves Vilmos hercegnek és a 12 éves Harry hercegnek részt kellene-e vennie a hosszú gyászmenetben. Attól tartott, hogy a helyzet túlságosan megterhelő lenne számukra, különösen azért, mert édesanyjuk elvesztését még fel sem tudták dolgozni:

Nem kényszerítheted ezeket a fiúkat, hogy anyjuk koporsója mögött vonuljanak! Ez barbárság!

Károly király viszont másképp vélekedett erről és végül a két herceg ott volt a menetben, édesapjuk, nagyapjuk és nagybátyjuk mellett.