Károly király megdöbbentő módon reagált Diana hercegné testvérének brutális vádjaira

Egészen meglepő módon reagált a Buckingham-palota Charles Spencer új könyvének egyik súlyos állítására. Diana testvére szerint a néhai hercegné halála után komoly vita alakult ki közte és Károly király között, amelynek során az akkor még Wales hercegeként szolgáló uralkodó azt mondta, Diana hercegné emléke hamarosan feledésbe merül.
Charles Spencer új könyvével egészen felkavarta az állóvizet a brit királyi család körül. Diana hercegné testvére brutális vádakat fogalmazott meg az uralkodóval szemben. Az egyik legmegdöbbentőbb állítása egy 1997-es telefonbeszélgetés volt, amelyben Károly király – akkor még csak Wales hercege – azt mondta neki, hogy Diana halála után a hercegné emléke idővel feledésbe merül majd és az emberek elfelejtik őt. Charles Spencer állítása szerint ezen annyira megdöbbent, hogy néhány másodpercig szóhoz sem jutott, majd jelezte, nem hiszi el, hogy a herceg valóban kimondta ezt, és véget vetett a beszélgetésnek.
De nem ez volt az egyetlen leleplezés. Charles Spencer szerint már testvére, Diana temetése körül is volt némi fennforgás, ugyanis nem értett egyet azzal, hogy a mindössze 15 éves Vilmos hercegnek és a 12 éves Harry hercegnek részt kellene-e vennie a hosszú gyászmenetben. Attól tartott, hogy a helyzet túlságosan megterhelő lenne számukra, különösen azért, mert édesanyjuk elvesztését még fel sem tudták dolgozni:
Nem kényszerítheted ezeket a fiúkat, hogy anyjuk koporsója mögött vonuljanak! Ez barbárság!
Károly király viszont másképp vélekedett erről és végül a két herceg ott volt a menetben, édesapjuk, nagyapjuk és nagybátyjuk mellett.
A könyv részleteinek nyilvánosságra kerülése után a Buckingham-palota szokatlanul gyorsan reagált. Károly király szóvivője egy olyan közleményt adott ki, amelyben ugyan nem részletezte a telefonbeszélgetést, de egyértelműen leszögezte az uralkodó álláspontját. A palota szerint a testvéri gyász fájdalma befolyásolhatja az ítélőképességet és azt is, ahogyan valaki évekkel később visszaemlékszik egy eseményre:
Bár elvi okokból nem kommentáljuk a könyvet, Őfelsége tisztában van azzal, hogy a testvéri gyász fájdalma elhomályosíthatja az ésszerűséget, befolyásolhatja az ítélőképességet és olyan módon színezheti az emlékeket, amit mások nem ismernek fel, még sok évvel az ilyen veszteség után sem.
Már ezekből a részletekből is látszik, hogy Charles Spencer új könyve nem egy egyszerű családi visszaemlékezésnek ígérkezik. A Diana hercegné életéről szóló mű közel 30 évvel a halála után, szeptember 22-én jelenik meg.
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