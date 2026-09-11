„Nagyon dühös vagyok” – A Házasság első látásra Lacija már szóba sem akar állni Tücsivel

Könnyen szólva sem alakul jól a Házasság első látásra Lacinak és Tücsinek. Nem csak, hogy az esküvőn és a nászúton nem sikerült megtalálniuk a közös hangot, a mindennapokban már találkozni sem találkoznak. A tegnapi vacsorás balhé után nem is beszéltek egymással és Tücsi is csak a terápián nézett körbe, hogy nem látja sehol férjét. Amiről azonban nem tudtak a többiek sem, hogy Laci egy videóban elárulta álláspontját.

A Házasság első látásra Tücsije annyira kiverte a balhét a vacsorán, hogy Laci meggondolhatta magát a kísérlettel kapcsolatban (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplője rejtélyesen beszélt a jövőről

A tegnapi napon Tücsi annyira megalázta férjét, hogy Laci összetört a kamerák előtt. Emiatt nem is szeretett volna szóba állni feleségével.

Nagyon dühös vagyok, mivel alapvető problémákat nem tudunk megoldani. Például az, hogy mindenki mással sikerül egy értelmes beszélgetést folytatni és normálisan viselkedni, de én ebből semmit nem kapok meg. Továbbra is úgy gondolom, hogy ezt nem érdemeltem meg

– mondta Laci.

A vacsorán történtek után sokakban felmerülhetett a kérdés, hogy vajon mi zajlik most Laci fejében. „Reggel, amikor felkeltem, akkor kilátástalannak láttam a szituációnkat. Nem láttam semmi esélyt arra, hogy bármilyen előrelépést tegyünk, akár egy barátság felé a tegnap este után” – fejtette ki véleményét a férj.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Laci komoly döntést hozott (Fotó: Kemenczés László)

Laci kőkemény kijelentést tett a kísérlettel kapcsolatban

A tegnap esti színjáték után nagyon elfáradtam. Igazából már nincs kedvem hozzáadni a nevem ehhez az egészhez

– árulta el a Házasság első látásra sztárja.

Ilyen mondatok hallatán nem lenne meglepő, ha Laci nem jelenne meg a terápián. Tücsi viszont nemcsak, hogy megjelent, hanem elsőként érkezett a beszélgetés helyszínére. Utána sorra érkeztek a szerelmesebbnél szerelmesebb párosok, akiknek láttán a tegnap balhésan viselkedő feleség egyre rosszabbul érezte magát. Azonban Laci már nem szeretett volna belegondolni felesége helyzetébe, mivel a megaláztatás után kicsit magára kellett koncentrálnia.

Ma 19:45-kor pedig kiderül, hogy Laci vajon megjelenik-e a terápián vagy Tücsinek egyedül kell-e végigcsinálnia a szakértőkkel való beszélgetést.