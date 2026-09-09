„Megyek, pakolok is!” – Bőrönddel a kezében viharzott el a Házasság első látásra sztárja

A TV2 sikerműsorában, a Házasság első látásra legutóbbi adásaiban látható volt, hogy a prágai nászút nem alakult éppen tündérmesébe illően Megyeri Lívia és Polyák Roli számára. A lovas randevú szintén kifejezetten kellemetlenül sült el, Lívi keményen beszólt újdonsült férjének, mondván, a férfi megnyilvánulásai és lovaglása miatt teljesen elillant a kémia, sőt még Roli maszkulinitását is megkérdőjelezte. Bár sokan remélték, hogy a hazatérés után és a kísérlet következő, meghatározó szakasza során javul a viszonyuk, a dolgok még dermesztőbb fordulatot vettek.

A Házasság első látásra szereplői hamar összefeszülnek a közös albérletben (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja többet várt a férjétől

Bár Líviának határozott elképzelései vannak a közös életről, folyamatosan csalódnia kell, értetlenül áll férje reakciói előtt:

Azt gondoltam, ő egy érzelmes, érett férfi, aki tisztában van vele, hogy ez egy rögös út lesz

– fogalmaz szomorúan az újdonsült feleség, majd kétségbeesetten próbálja megértetni magát: „Nem lehet veled őszintén, normálisan beszélni! Az, hogy én elmondom az érzéseimet, ne vedd támadásnak!” A fojtogató légkört és az együttéléssel járó szigorú kereteket Roli mindössze egyetlenegy napig bírja. Ahelyett, hogy megbeszélnék a problémát, a férfi a konfliktusok hatására úgy dönt, azonnal feladja a közös fészket: „Roli, miért nem oldjuk meg? Tökre örültem neked, hogy problémamegoldó ember vagy...” – kérleli Lívia, ám Roli hajlíthatatlan marad: „Időre van szükségem mindenféleképpen, úgyhogy ezt érzem, megyek, pakolok is...” – mondja elszántan, és már fogja is a bőröndjét, hogy elhagyja a lakást.