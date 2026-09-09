JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Ádám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Megyek, pakolok is!” – Bőrönddel a kezében viharzott el a Házasság első látásra sztárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 09. 17:30
költözésTV2
Mindössze egyetlen napig bírta az együttéléssel járó kötöttségeket és a folyamatos konfliktusokat Roli, aki egy heves vita után fogta a bőröndjét, és azonnal elviharzott a közös lakásból. Hogy mi vezetett a drámai megfutamodáshoz, és miért hagyta magára Líviát, az a Házasság első látásra ma esti, 19:50-kor kezdődő epizódjából derül ki a TV2-n.
Nagy Milán
sztár rovat újságíró
A szerző cikkei

A TV2 sikerműsorában, a Házasság első látásra legutóbbi adásaiban látható volt, hogy a prágai nászút nem alakult éppen tündérmesébe illően Megyeri Lívia és Polyák Roli számára. A lovas randevú szintén kifejezetten kellemetlenül sült el, Lívi keményen beszólt újdonsült férjének, mondván, a férfi megnyilvánulásai és lovaglása miatt teljesen elillant a kémia, sőt még Roli maszkulinitását is megkérdőjelezte. Bár sokan remélték, hogy a hazatérés után és a kísérlet következő, meghatározó szakasza során javul a viszonyuk, a dolgok még dermesztőbb fordulatot vettek.

Nagy vitát eredeményez az első együtt töltött nap az albérletben a Házasság első látásra epizódjában..
A Házasság első látásra szereplői hamar összefeszülnek a közös albérletben (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja többet várt a férjétől

Bár Líviának határozott elképzelései vannak a közös életről, folyamatosan csalódnia kell, értetlenül áll férje reakciói előtt: 

Azt gondoltam, ő egy érzelmes, érett férfi, aki tisztában van vele, hogy ez egy rögös út lesz

– fogalmaz szomorúan az újdonsült feleség, majd kétségbeesetten próbálja megértetni magát: „Nem lehet veled őszintén, normálisan beszélni! Az, hogy én elmondom az érzéseimet, ne vedd támadásnak!” A fojtogató légkört és az együttéléssel járó szigorú kereteket Roli mindössze egyetlenegy napig bírja. Ahelyett, hogy megbeszélnék a problémát, a férfi a konfliktusok hatására úgy dönt, azonnal feladja a közös fészket: „Roli, miért nem oldjuk meg? Tökre örültem neked, hogy problémamegoldó ember vagy...” – kérleli Lívia, ám Roli hajlíthatatlan marad: „Időre van szükségem mindenféleképpen, úgyhogy ezt érzem, megyek, pakolok is...” – mondja elszántan, és már fogja is a bőröndjét, hogy elhagyja a lakást.

Hogyan tovább?

Líviát teljesen lesújtja férje teátrális távozása: „Nekem ez a legeslegrosszabb, amit egy férfi tehet velem, hogy egy konfliktus után magamra hagy...”

Vajon mi lehet az a drámai utolsó csepp a pohárban, amin ennyire durván összeszólalkoztak? Milyen vita vezet idáig, hogy Roli már az első nap végén megfutamodik és elköltözik?

Mindez kiderül ma este! A Házasság első látásra új epizódját ma 19:50-kor követhetik figyelemmel a TV2-n.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu