„Mérget vehetsz rá, hogy hamar özvegy leszel!” – Katasztrofálisan sikerült HEL Tücsi és Laci nászéjszakája

Iszonyatosan rosszul sült el Kemenczés László és Gombos Tünde, azaz Tücsi esküvője a Házasság első látásra mai adásában. Míg Koós Maya és Darmos László között rögtön megvolt a kémia, itt semmi sem úgy alakult, ahogy kellett volna. A menyasszony a ceremónia előtt még azt fontolgatta, hogy megszökik, ám végül összeszedte magát, odaállt az oltár elé és kimondta az igent. A feszültség viszont az esküvőt követő fotózáson és a lagzin sem oldódott, hiába volt a násznépnek kifejezetten szimpatikus a vőlegény.
Tücsi a lagzin teljesen kiborult: „Mi a f.sz ez a torta, na jó, hát mindjárt eret vágok” – akadt ki az édesség láttán, majd hozzátette, hogy egyáltalán nem az álmai esküvőjén van, nem ízlett neki a torta, és az egész este folyamán azt érezte, nagyon rátolják a Lacit, miközben mindenki a férfi pártján áll. Amikor a vőlegény közeledni próbált a későbbiekben: „Egy pici puszit kaphatok oldalra?”, a nő azonnal leállította: „Nekem ezekhez a dolgokhoz még idő kell.” A házassági gyűrű sem javított a helyzeten:
Van rajtam egy gyűrű és megfulladok tőle, azt érzem most, hogy ez nekem túl sok
– szögezte le. A menyasszony távolságtartása a családnak is feltűnt, Laci édesanyja szomorúan állapította meg, hogy Tücsi rá sem nézett egyszer sem az este folyamán. A menyasszony testvére próbált jó tanácsot adni a vőlegénynek: kommunikáljon sokat, mert nehéz a nővérével, és jelenleg egy komoly jégpáncélt kell megtörnie nála, mivel korábban nagyon sokszor koppant a magánéletben.
Tücsi nyíltan vállalta a csalódottságát: „Rendkívül csalódott vagyok. Úgy jössz ide, hogy próbálsz nem elképzelni valakit, de abban bíztam, hogy lesz valami, ami megfog” – közölte a könnyeivel küszködve. A nap végére, a hálószobában sem javult a hangulat. A kikészített óvszer láttán Tücsinél megint elszakadt a cérna:
Hát jól van gyerekek, nem tudom ki készítette ki, de én lefekszem, az fix. Ez kritikán aluli, nagyon fontos volt a nap végére idetenni ezt a gumióvszert
– fakadt ki a HEL sztárja.
A nászút kapcsán pedig már nyílt fenyegetőzésbe csapott át: „Ha még a nászút is el lesz cseszve... Ha nem jó helyre megyünk, mérget vehetsz rá, hogy hamar özvegy leszel, az első villanyoszlopra felkötöm magam, az 1000 millió százalék!” Ezután jó kérdés, hogy sikerül-e áttörnie Kemenczés Lacinak ezt a falat, vagy a kapcsolatuknak már az elején lőttek...
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