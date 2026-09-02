„Mérget vehetsz rá, hogy hamar özvegy leszel!” – Katasztrofálisan sikerült HEL Tücsi és Laci nászéjszakája

Iszonyatosan rosszul sült el Kemenczés László és Gombos Tünde, azaz Tücsi esküvője a Házasság első látásra mai adásában. Míg Koós Maya és Darmos László között rögtön megvolt a kémia, itt semmi sem úgy alakult, ahogy kellett volna. A menyasszony a ceremónia előtt még azt fontolgatta, hogy megszökik, ám végül összeszedte magát, odaállt az oltár elé és kimondta az igent. A feszültség viszont az esküvőt követő fotózáson és a lagzin sem oldódott, hiába volt a násznépnek kifejezetten szimpatikus a vőlegény.

A Házasság első látásra szereplői aligha gondolták volna, hogy ilyen katasztrofálisan sikerül az esküvő (Fotó: TV2)

Kiborult a Házasság első látásra sztárja

Tücsi a lagzin teljesen kiborult: „Mi a f.sz ez a torta, na jó, hát mindjárt eret vágok” – akadt ki az édesség láttán, majd hozzátette, hogy egyáltalán nem az álmai esküvőjén van, nem ízlett neki a torta, és az egész este folyamán azt érezte, nagyon rátolják a Lacit, miközben mindenki a férfi pártján áll. Amikor a vőlegény közeledni próbált a későbbiekben: „Egy pici puszit kaphatok oldalra?”, a nő azonnal leállította: „Nekem ezekhez a dolgokhoz még idő kell.” A házassági gyűrű sem javított a helyzeten:

Van rajtam egy gyűrű és megfulladok tőle, azt érzem most, hogy ez nekem túl sok

– szögezte le. A menyasszony távolságtartása a családnak is feltűnt, Laci édesanyja szomorúan állapította meg, hogy Tücsi rá sem nézett egyszer sem az este folyamán. A menyasszony testvére próbált jó tanácsot adni a vőlegénynek: kommunikáljon sokat, mert nehéz a nővérével, és jelenleg egy komoly jégpáncélt kell megtörnie nála, mivel korábban nagyon sokszor koppant a magánéletben.

Tücsi összeomlott az esküvőn (Fotó: TV2)

Nem ezt várta Tücsi: Végtelenül csalódott

Tücsi nyíltan vállalta a csalódottságát: „Rendkívül csalódott vagyok. Úgy jössz ide, hogy próbálsz nem elképzelni valakit, de abban bíztam, hogy lesz valami, ami megfog” – közölte a könnyeivel küszködve. A nap végére, a hálószobában sem javult a hangulat. A kikészített óvszer láttán Tücsinél megint elszakadt a cérna:

Hát jól van gyerekek, nem tudom ki készítette ki, de én lefekszem, az fix. Ez kritikán aluli, nagyon fontos volt a nap végére idetenni ezt a gumióvszert

– fakadt ki a HEL sztárja.