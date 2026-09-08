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Erre nem számítottunk! A Házasság első látásra Petrája és Jocija újabb szintre emelték a kapcsolatukat

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 08. 21:45
közeledésHázasság első látásra
Még csak most kezdődött el a TV2 műsorának második hete, azonban Petra és Joci úgy döntött, hogy máris nagy lépést tesznek. A Házasság első látásra szereplői közös tetoválást csináltattak.
Kulcsár Krisztián
Sztár rovat újságíró
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A mai nap a Házasság első látásra szereplői már elkezdték tervezgetni a hazautazást és a közös lakás lehetőségét, azonban az adás elején még mindenki próbálta kiélvezni nászútjuk maradék részét. Kevesebb párosnak sikerült ez jobban, mint Petráéknak, akik az utolsó este meglépték a meglepőt, örökre megjelölték magukat egy közös tetoválással. Egyikőjükben sem volt félelem, így úgy feküdtek fel az asztalra, mint ha semmi komoly nem történne.

A Házasság első látásra sztárjai közös tetoválást csináltattak.
A Házasság első látásra 2026-os évadának sztárjai nem szerették volna elhagyni Ciprust úgy, hogy nem hoznak haza valami felejthetetlent  (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárjai nagy lépést tettek

A páros egyre közelebb kerül egymáshoz, így végül úgy döntöttek, hogy érdemes erre a nászútra örökre emlékezni, ezért közös tetoválást varrattak.

Úgy gondolom, hogy a sportból kifolyólag nagyon jól bírom a fájdalmat. Aztán majd meglátjuk, mi történik

– mondta még Joci a tetoválás előtt.

Közben azért már nem volt ennyire magabiztos a Házasság első látásra szereplője, ám próbálta felesége előtt megmutatni, hogy mekkora férfi is ő valójában. A fájdalmat viszont nehéz takargatni és ez Jocinak sem sikerült mindig.

A Házasság első látásra Petrája jobban bírta a fájdalmat
A Házasság első látásra Petrája jobban bírta a fájdalmat (Fotó: TV2)

Petra is pozitívan értékelte ezt a programot

Azt gondolom, hogy testi érintésekben és összhangban is, napról napra magasabbra kerül a léc közöttünk. Alapból én nem vagyok egy érintkezős típus és Jocinál ez is annyira természetesen jön

– jegyezte meg Petra, miután tartotta a lelket férjében.

Joci még azt is megjegyezte, hogy nyugtató volt feleségének jelenléte, de ez nem csillapította a fájdalmát. Petra pedig nagyon megijedt, hogy birkózó férje ennyire rosszul élte meg a tetoválást, mivel nem tudta elképzelni, akkor neki mekkora fájdalmai lesznek. Azonban nem kellett félteni, mivel jajgatás nélkül sikerült kibírnia a kihívást.

A páros hamarosan hazautazik és a hét további részében az is kiderül, hogyan sikerült alkalmazkodniuk egymáshoz a mindennapi életben.

 

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