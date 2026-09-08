Erre nem számítottunk! A Házasság első látásra Petrája és Jocija újabb szintre emelték a kapcsolatukat

A mai nap a Házasság első látásra szereplői már elkezdték tervezgetni a hazautazást és a közös lakás lehetőségét, azonban az adás elején még mindenki próbálta kiélvezni nászútjuk maradék részét. Kevesebb párosnak sikerült ez jobban, mint Petráéknak, akik az utolsó este meglépték a meglepőt, örökre megjelölték magukat egy közös tetoválással. Egyikőjükben sem volt félelem, így úgy feküdtek fel az asztalra, mint ha semmi komoly nem történne.
A páros egyre közelebb kerül egymáshoz, így végül úgy döntöttek, hogy érdemes erre a nászútra örökre emlékezni, ezért közös tetoválást varrattak.
Úgy gondolom, hogy a sportból kifolyólag nagyon jól bírom a fájdalmat. Aztán majd meglátjuk, mi történik
– mondta még Joci a tetoválás előtt.
Közben azért már nem volt ennyire magabiztos a Házasság első látásra szereplője, ám próbálta felesége előtt megmutatni, hogy mekkora férfi is ő valójában. A fájdalmat viszont nehéz takargatni és ez Jocinak sem sikerült mindig.
Azt gondolom, hogy testi érintésekben és összhangban is, napról napra magasabbra kerül a léc közöttünk. Alapból én nem vagyok egy érintkezős típus és Jocinál ez is annyira természetesen jön
– jegyezte meg Petra, miután tartotta a lelket férjében.
Joci még azt is megjegyezte, hogy nyugtató volt feleségének jelenléte, de ez nem csillapította a fájdalmát. Petra pedig nagyon megijedt, hogy birkózó férje ennyire rosszul élte meg a tetoválást, mivel nem tudta elképzelni, akkor neki mekkora fájdalmai lesznek. Azonban nem kellett félteni, mivel jajgatás nélkül sikerült kibírnia a kihívást.
A páros hamarosan hazautazik és a hét további részében az is kiderül, hogyan sikerült alkalmazkodniuk egymáshoz a mindennapi életben.
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