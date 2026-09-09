Sírva jelentkezett be a Celeb vagyok... ments ki innen! sztárja: ezért indult könnyek között Kolumbiába

A Kőgazdag Fiatalok Dulin Mettája tavaly Lakatos Levente partnereként vágott bele az Ázsia Expressz 6. évadába, csakhogy egy csúnya lábsérülés miatt, orvosi utasításra kénytelen volt feladni a versenyt. Ezután hosszú hónapokig tartó küzdelem és rehabilitáció következett, miközben lelkileg is nagyon megviselte, hogy nem tudta folytatni a játékot. Mostanra viszont újra egészséges, olyannyira, hogy bevállalt még egy hasonlóan extrém kalandot: a Celeb vagyok… ments ki innen!-t. Ráadásul a sztárok kedd reggel már útnak is indultak a kolumbiai dzsungel felé, csakhogy Dulin Metta az utolsó pillanatokban kiborult. Követőinek azt is elárulta, miért.

Dulin Metta Ázsia Expresszes kalandja túl hamar véget ért, így most a Celeb vagyok... ments ki innen! új évadában is szerencsét próbál (Fotó: TV2)

Dulin Metta sírva hagyta el az országot

3 év kihagyás után indul újra az RTL túlélő-realityje, a Celeb vagyok… ments ki innen!, amiben többek között az Ázsia Expressz 2025-ös évadának sztárjáért, Dulin Mettáért is izgulhatunk majd. A szőke influenszer azonban igencsak vegyes érzésekkel vágott neki a nagy utazásnak, sőt Instagram-oldalán megosztott videójában még el is sírta magát.

Most ültem be a kocsiba, hogy elindulok Budapestre a reptérre és sírtam, mert itt kell hagyni a cicát. Nagyon fog hiányozni, olyan aranyos és még olyan pici. Viszont amikor hazajövök már lehet, hogy nagy lesz, hogyha ott maradok végig

– mondta a könnyeit törölgetve Metta.

„És persze most sírok, de nagyon szeretnék ott maradni végig, csak tényleg olyan cuki és annyira nehéz itt hagyni” – magyarázta.

Cicája halála után Dulin Metta ideiglenes gazdiként keresett otthon árva macskáknak, ám végül maga is megtartott egyet közülük (Fotó: Dulin Metta)

Dulin Metta cicája segítségével dolgozta fel a gyászt

A Nagy Ő egykori sztárja mindig nagy állatrajongó volt, így mélyen megviselte, amikor szeretett cicája Ahmanet magára hagyta néhány hónappal ezelőtt. Ezután egyfajta ideiglenes gazdiként vett magához rossz körülmények közül kimentett vagy éppen sérült macskacsaládokat, hogy gondjukat viselje és új otthont találjon nekik. A kis állatok pedig rengeteget segítettek neki abban, hogy megküzdjön a gyásszal. És bár korábban a Borsnak arról mesélt, hogy egyelőre nem szeretne új négylábú társat, az egyik kis fehér szőrgolyó annyira belopta magát a szívébe, hogy végül megtartotta. Most azonban borzasztóan nehéz magára hagynia, annak ellenére, hogy bizonyára Dulin Metta családjánál és barátainál nagyon jó kezekben lesz.