A My heart will go on énekesnője csak évekkel később kapott választ azokra a tünetekre, amelyek hosszú időn át fokozatosan nehezítették meg az életét. Celine Dion a stiff-person szindróma jeleit már 17 évvel a hivatalos diagnózis előtt tapasztalta, miközben egyre komolyabb fájdalmakkal és izomgörcsökkel kellett együtt élnie. Volt, hogy már járni is alig tudott és Valiumra volt szüksége ahhoz, hogy a mindennapi dolgait el tudja végezni.

Celine Dion stiff-person szindrómájának tüneteit már jóval a diagnózis felállítása előtt tapasztalta (Fotó: Hahn Lionel/ABACA USA/Northfoto)

Celine Dion stiff-person szindrómá járól vallott

járól vallott Az énekesnőnél 2022-ben diagnosztizálták ezt a ritka neurológiai betegséget, de már 17 évvel korábban is tapasztalt tüneteket

Elmondása szerint volt, hogy már járni is alig bírt és Valiumra volt szüksége, hogy a mindennapi rutint elvégezhesse.

Celine Dion stiff-person szindrómájáról vallott: 17 évig nem tudta, mi a baja

Celine Dion a Harper's BAZAARnak adott legutóbbi interjújában őszintén vallott a stiff-person szindrómájáról. Állítása szerint a tünetei nem néhány hónappal vagy közvetlenül a diagnózis előtt jelentkeztek, hanem már körülbelül 17 évvel korábban. Hosszú időn keresztül nem tudta, pontosan mi okozza a panaszait. A betegséget ugyanis rendkívül nehéz felismerni és a tünetek más egészségügyi problémákra is hasonlíthatnak. Az énekesnőnél idővel súlyos izommerevség, fájdalom és görcsök jelentkeztek. Ezek pedig olykor annyira erősek voltak, hogy a mozgását is jelentősen korlátozták. Volt olyan, amikor már a járás is komoly nehézséget okozott számára és nagy adag Valiumot kellett szednie ahhoz, hogy a mindennapi dolgait elvégezhesse.

Celine Dion kénytelen volt visszavonulni

A stiff-person szindróma végül a karrierjére is súlyos hatással volt. Celine Dion kénytelen volt lemondani koncertjeit, majd a Courage World Tour európai szakaszát is felfüggesztette. A rajongók hosszú éveken át csak ritkán láthatták színpadon, miközben az énekesnő elsősorban a kezelésre és a rehabilitációra koncentrált. A 2024-ben bemutatott I Am: Celine Dion című dokumentumfilmében azonban őszintén megnyílt a küzdelmeiről. Idén pedig végre visszatér egy párizsi koncertsorozattal, ami 2027-ben ér majd véget.