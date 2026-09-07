A Házasság első látásra Lacija és Mayája ebben az intim kérdésben nagyon nem ért egyet

Nem kellett Laciéknál sokat várni, hogy egyből az ismerkedésük estéjén megtörténjen egy heves csók. Akkor a rokonok is nagy szemekkel nézték, hogy milyen kémia van közöttük és ez a mostani hajózáson is kiderült. Mindketten várták már ezt a napot, ám amikor a férj megpillantotta Mayát bikiniben, akkor teljesen lefagyott. Ezek után pedig egyre közelebb kerültek egymáshoz annyira, hogy szóba került az intimitás kérdése is a Házasság első látásra második hetének első napján.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Maya és Laci esküvője kiakasztotta a rajongókat (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői fürdőruhában közeledtek egymáshoz

Az újdonsült feleség közel sem a szerényebb típus, legalábbis tetteiből nem erre következtet az ember. Elmondása szerint Lacival valamiért egyből kialakult ez a közelség, amit ő egyáltalán nem bán.

Nekem nagyon tetszett a látvány, igaz, hogy én még raknék rá egy pár kiló izmot. Nekem nagyon pozitív, hogy ő ennyit foglalkozik a testével

– jegyezte meg Laci.

Még őt is meglepte, amikor a feleség felkérdezte őt az intimitás témájáról, ám Maya saját magáról sem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan kialakul majd a kémia. „Laci közelsége számomra is eléggé furcsa eredményeket produkál bennem. Nagyon jól esik, ha megfog, megsimogat, megcsókol és ez bennem vágyakat ébreszt” – jelentette ki Maya.

A Házasság első látásra Mayája meglepő kijelentést tett (Fotó: TV2)

Maya és Laci nem ért egyet az intimitás kérdésében

Az én testem azt el tudja viselni minden nap, néha még igényli is

– árulta el az újdonsült feleség.

Laci szemei még a napszemüveg mögött is látszólag kikerekedtek, mivel a napi szintű intimitás neki túl soknak tűnik. „Ezzel lehet, hogy lesznek problémáink egyébként. Nem vagyok ez a mindennap szexelős emberke. Akkor nekem egy megszokássá válik és elveszi a varázsát” – mondta Laci.

Abban mindketten egyetértettek, hogy Mayának ezek szerint nagyobb a szexuális étvágya, mint férjének, ám az, hogy ez mennyire befolyásolja kapcsolatukat, még nagy kérdés lehet. Maya is csak annyit tudott erre mondani, hogy majd meglátják, mit hoz a jövő és előfordulhat, hogy nem lesz neki probléma.

Ma 19:45-kor kiderül, hogy innen hogyan halad tovább Maya és Laci kapcsolata és sikerül-e megbeszélni a konfliktust.