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Házasság első látásra: Roli felültette Líviát a nászútjukon? Kellemetlenség lett a randiból

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 07. 21:40
Házasság első látásraTV2
Az első hét alapján az egyik legjobb páros volt Roli és Livi, ám a mai napon több kisebb konfliktus is kialakult közöttük. A Házasság első látásra sztárjai ennek ellenére kibékülve feküdtek le aludni.
Kulcsár Krisztián
Sztár rovat újságíró
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Éppen Prágában tölti nászútját a Házasság első látásra Líviája és Rolija, ám eddig nem megy minden zökkenőmentesen. Míg Lívia kiélvezte a lovaglós randevút, addig Roli inkább panaszkodással és negatív megjegyzésekkel vészelte át a délutáni programot. Ezek után pedig az este sem alakult a legjobban, bár Roli fejében biztos szépen nézett ki az elképzelés. Líviának pedig inkább várakozással és aggodalommal telt az esti vacsora.

Házasság első látásra Rolija virággal szerette volna meglepni feleségét.
A Házasság első látásra Rolija csak kedveskedni szeretett volna feleségének, ám majdnem válás lett a vége (Fotó: TV2)

Roli szép gesztusa közel katasztrófába fulladt a Házasság első látásra műsorában

Keresek egy boltot és gyorsan meglepem Livit egy virággal. Remélem nem nyúlok mellé, úgyhogy sok sikert nekem most. Remélem ezzel a meglepetéssel nem egy újabb negatív pontot szerzek nála. Szakad az eső, de mindent megteszek, hogy a legjobbat hozzam ki ebből. Tudom, hogy figyelmeztetett, hogy nem szereti a meglepetéseket, de ez nem is egy meglepetés, hanem egy kedves gesztus. Azt is mondta, hogy csoki, édesség és virág bármikor jöhet

– vette kamerára magát Roli, miközben Lívia türelmesen várakozott az étteremben.

„Már eltelt egy pár perc, én meg még mindig itt ülök. Azon gondolkodtam, hogy biztos hoz egy italt vagy felakasztja a kabátját. Szerintem már egy fél órája biztos itt vagyok és már azon gondolkodok, hogy felállok és elmegyek, mert lehet ő is meggondolta magát és hazament” – jelentette ki Livi, miközben Rolinak sikerült a második virágboltban találnia egy megfelelő csokrot.

Lívia kiakadt, amiért Roli eltűnt.
A Házasság első látásra 2026-os évadában a páros már a szakértők segítségében bízik (Fotó: TV2)

Lívia már a kabátját is felvette, hogy inkább visszamegy a hotelbe

Végül csak sikerült az étteremben még találkozniuk, így Roli át tudta adni a csokrot Livinek, aki azonban nem tudott teljes mértékben örülni a meglepetésnek.

Annyira sajnáltam ezt a helyzetet, mert nagyon aranyos volt tőle, hogy szeretett volna meglepni. Azonban annyira megvárakoztatott, hogy kellemetlenség lett belőle, és nem tudtam őszintén örülni annak a virágnak

– jegyezte meg Lívia.

A feleség azonban azt is kiemelte a vacsora során, hogy Roli inkább alárendeli magát neki, ahelyett, hogy kiállna magáért. Livi elárulta, hogy visszavett a nyitottságból az esküvő óta, amit Roli elmondása szerint nem érzékelt. A férj szemmel láthatóan is meglepődött felesége kijelentésein, amiket tudomásul vett, de abban bízik, hogy majd a szakértők által ő is rájön a hibáira.

 

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