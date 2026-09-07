Házasság első látásra: Roli felültette Líviát a nászútjukon? Kellemetlenség lett a randiból

Éppen Prágában tölti nászútját a Házasság első látásra Líviája és Rolija, ám eddig nem megy minden zökkenőmentesen. Míg Lívia kiélvezte a lovaglós randevút, addig Roli inkább panaszkodással és negatív megjegyzésekkel vészelte át a délutáni programot. Ezek után pedig az este sem alakult a legjobban, bár Roli fejében biztos szépen nézett ki az elképzelés. Líviának pedig inkább várakozással és aggodalommal telt az esti vacsora.
Keresek egy boltot és gyorsan meglepem Livit egy virággal. Remélem nem nyúlok mellé, úgyhogy sok sikert nekem most. Remélem ezzel a meglepetéssel nem egy újabb negatív pontot szerzek nála. Szakad az eső, de mindent megteszek, hogy a legjobbat hozzam ki ebből. Tudom, hogy figyelmeztetett, hogy nem szereti a meglepetéseket, de ez nem is egy meglepetés, hanem egy kedves gesztus. Azt is mondta, hogy csoki, édesség és virág bármikor jöhet
– vette kamerára magát Roli, miközben Lívia türelmesen várakozott az étteremben.
„Már eltelt egy pár perc, én meg még mindig itt ülök. Azon gondolkodtam, hogy biztos hoz egy italt vagy felakasztja a kabátját. Szerintem már egy fél órája biztos itt vagyok és már azon gondolkodok, hogy felállok és elmegyek, mert lehet ő is meggondolta magát és hazament” – jelentette ki Livi, miközben Rolinak sikerült a második virágboltban találnia egy megfelelő csokrot.
Végül csak sikerült az étteremben még találkozniuk, így Roli át tudta adni a csokrot Livinek, aki azonban nem tudott teljes mértékben örülni a meglepetésnek.
Annyira sajnáltam ezt a helyzetet, mert nagyon aranyos volt tőle, hogy szeretett volna meglepni. Azonban annyira megvárakoztatott, hogy kellemetlenség lett belőle, és nem tudtam őszintén örülni annak a virágnak
– jegyezte meg Lívia.
A feleség azonban azt is kiemelte a vacsora során, hogy Roli inkább alárendeli magát neki, ahelyett, hogy kiállna magáért. Livi elárulta, hogy visszavett a nyitottságból az esküvő óta, amit Roli elmondása szerint nem érzékelt. A férj szemmel láthatóan is meglepődött felesége kijelentésein, amiket tudomásul vett, de abban bízik, hogy majd a szakértők által ő is rájön a hibáira.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.