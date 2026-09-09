Elképesztő átalakulás! Ennyit fogyott Baby Gabi

Baby Gabi, azaz Szklenár Gabi számára az elmúlt időszak a változásról szól. Az énekesnő nemrég döntött úgy, hogy életmódot vált, és már most egy fontos eredménynek örülhet: jelentős súlyfeleslegtől sikerült megszabadulnia. A nyár végére pedig elérte azt a mérföldkövet, amire joggal lehet büszke.
Gabi jelenleg a családjával tölt néhány nyugodtabb napot Esztergomban, ám a pihenés közben sem feledkezett meg arról, hogy megossza követőivel, hogyan halad a kitűzött célja felé. Úgy érzi, jó úton jár, és esze ágában sincs feladni.
Esztergomban vagyunk a családdal, picit pihenünk. Most már biztosan állíthatom, hogy 12 kiló lement! Úgyhogy hajrá, csak így tovább, mindenkinek drukkolok, aki ugyanebben a cipőben jár, mint én. Nem kell gyorsan leadni a kilókat, de határozottan
– mondta Baby Gabi TikTok-oldalán.
A bejegyzésére természetesen hamar érkeztek a reakciók. Többen gratuláltak neki az eddigi eredményhez, mások pedig arról biztosították, hogy már kívülről is észrevehető a változás. Gabi üzenete sokaknak azért is lehet motiváló, mert nem a gyors eredményt helyezi előtérbe, hanem azt, hogy kitartóan haladjon a célja felé.
Az énekesnőnek ugyanakkor az utóbbi időben nemcsak a változásai miatt kellett megszólalnia. Nemrég egy falunapon készült, mindössze tíz másodperces videó miatt kapott bántó kommenteket. Egyesek azt állították, hogy megváltozott a hangja, és már nem énekel úgy, mint korábban.
Gabi azonban nem hagyta szó nélkül a kritikát. Határozottan kiállt amellett, hogy néhány másodperces felvételből nem lehet megítélni sem egy fellépést, sem az ott szórakozó közönséget. Sőt, azt sem nézte jó szemmel, hogy a kommentelők az esemény helyszínét kezdték becsmérelni.
„Hogyan lehet az, hogy egyesek egyetlen 10 másodperces videóból megfejtik, hogy nem tudok énekelni, hamis vagyok, vagy hogy az első sorban álló két, kissé illuminált helyi ember jól érzi magát? És akkor mi van? Igen, jól érzi magát ő is, meg a másik 300-400 ember is! Ne várjátok tőlem, hogy a 20 évvel ezelőtti hangomon énekeljek, amikor én is 20 évet öregedtem! Ne egy falut becsméreljetek, mert a polgármester, aki megrendel engem vagy bárki mást, az azt szeretné, hogy a falu azon az egy napon jól érezze magát.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.