Elképesztő átalakulás! Ennyit fogyott Baby Gabi

Baby Gabi, azaz Szklenár Gabi számára az elmúlt időszak a változásról szól. Az énekesnő nemrég döntött úgy, hogy életmódot vált, és már most egy fontos eredménynek örülhet: jelentős súlyfeleslegtől sikerült megszabadulnia. A nyár végére pedig elérte azt a mérföldkövet, amire joggal lehet büszke.

Baby Gabi a fogyásáról vallott (Fotó: Mediaworks)

Baby Gabi fogyása máris eredményes

Gabi jelenleg a családjával tölt néhány nyugodtabb napot Esztergomban, ám a pihenés közben sem feledkezett meg arról, hogy megossza követőivel, hogyan halad a kitűzött célja felé. Úgy érzi, jó úton jár, és esze ágában sincs feladni.

Esztergomban vagyunk a családdal, picit pihenünk. Most már biztosan állíthatom, hogy 12 kiló lement! Úgyhogy hajrá, csak így tovább, mindenkinek drukkolok, aki ugyanebben a cipőben jár, mint én. Nem kell gyorsan leadni a kilókat, de határozottan

– mondta Baby Gabi TikTok-oldalán.

A bejegyzésére természetesen hamar érkeztek a reakciók. Többen gratuláltak neki az eddigi eredményhez, mások pedig arról biztosították, hogy már kívülről is észrevehető a változás. Gabi üzenete sokaknak azért is lehet motiváló, mert nem a gyors eredményt helyezi előtérbe, hanem azt, hogy kitartóan haladjon a célja felé.