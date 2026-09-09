A kamera is belepirult: meztelenül fotózták le Justin Bieber feleségét

Justin Bieber felesége egy különösen merész fotósorozattal került a figyelem középpontjába. Hailey Bieber teljesen meztelenül szerepel az ICE Magazine új, Brazíliának szentelt kiadásának címlapján, amelyet Renell Medrano fotográfussal közösen készítettek.

Justin Bieber felesége, Hailey Bieber az ICE Magazine címlapján meztelenül pózol

Fotó: Faye Sadou/MediaPunch / Northfoto

Hailey Bieber meztelenre vetkőzött az ICE Magazine címlapján

meztelenre vetkőzött az ICE Magazine címlapján Justin Bieber felesége most először készített ilyen provokatív fotósorozatot magáról, eddig legfeljebb bikiniig vetkőzött

felesége most először készített ilyen provokatív fotósorozatot magáról, eddig legfeljebb bikiniig vetkőzött A 29 éves modell korábban azt nyilatkozta, hogy 'keresztény hite miatt soha nem pózolna meztelenül'

Justin Bieber felesége, Hailey Bieber meztelenül pózol a címlapon

Hailey Bieber hatalmas mérföldkőhöz érkezett modell karrierjében. Justin Bieber felesége az ICE Magazine legújabb címlapján ledobta a textilt és életében először anyaszült meztelenül pózólt a kamerák előtt. A 29 éves modell még a közösségi oldalán is megosztotta a képeket - a címlapot és egy pár képet a fotósorozatból -, amelyeket Renell Medrano fotós készített. Hailey Bieber Instagram-oldalán közzétett fotókra már most rengeteg reakció érkezett: Kylie Jenner, Khloé Kardashian, Stassie Karanikolaou és Camila Morrone is mind támogatásukról biztosították a barátnőjüket.

Hailey Bieber merész fotóit ide kattintva lehet megnézni.

Korábban még a keresztény hite miatt nemet mondott a meztelenségre

A mostani fotózás azért is különösen meglepő, mert Justin Bieber felesége korábban egészen más álláspontot képviselt a meztelen fotózással kapcsolatban. A modell 2021-ben Yvonne Orji színésznővel beszélgetett arról, hogyan próbálja összeegyeztetni keresztény hitét a modellkarrierrel és a szórakoztatóiparral. Akkor arról beszélt, hogy nem szeretne meztelen fotózást vállalni, és ezt többek között a hitével hozta összefüggésbe. Hailey Bieber számára ugyanis a kereszténység régóta fontos része az életének. A mostani fotósorozatot látva azonban úgy tűnik ma már sokkal szabadabban alakítja saját nyilvános imázsát.

Hailey Bieber eddig legfeljebb bikiniig volt hajlandó vetkőzni a kamerák előtt (Fotó: Victoria's Secret via Bestimage / Northfoto)

Hailey Bieber büszke brazil gyökereire

A modell az ICE Magazine harmadik kiadásának címlapján szerepel, amelynek központi témája Brazília. A kiadvány a The Brazil Issue címet kapta, és a magazin egyik legfontosabb célja, hogy különböző oldalairól mutassa be a brazil kultúrát. A fotózás különlegességét tovább növeli, hogy Justin Bieber felesége számára Brazília nem csupán egy egzotikus helyszín. A modell édesanyja, Kennya Deodato Brazíliában született, így Hailey Bieber anyai ágon brazil felmenőkkel rendelkezik. Nagyapja, Eumir Deodato Grammy-díjas zenész, aki a brazil zenei kultúra egyik ismert alakja. És bár a 29 éves modell az Egyesült Államokban született és nőtt fel, családján keresztül szoros kapcsolatot ápol a brazil kultúrával.