Várandós felesége szívmelengető üzenetet küldött Gulácsinak Péternek

A spanyol lapok szerint Gulácsi Péter több fontos védéssel is bizonyította klasszisát a Borussia Dortmund–Villarreal összecsapáson. A Bajnokok Ligája-mérkőzést a német együttes 3–2-re nyerte meg, ám a 36 éves magyar hálóőr a három kapott gól ellenére is remek teljesítményt nyújtott. A magyar kapus remek teljesítménye mellett várandós felesége, Gulácsi-Vígh Diána sem ment el szó nélkül. A lefújást követően az Instagram-oldalán üzent férjének, és mindössze egyetlen szóval fejezte ki, mennyire büszke rá.
A sikeres üzletasszony várandóssága miatt ezúttal nem tudott a helyszínen szurkolni férjének, így otthonról követte a dortmundi összecsapást. A lefújást követően azonban ő sem hagyta szó nélkül Gulácsi Péter teljesítményét. Instagram-oldalán megosztott egy, a magyar kapust méltató bejegyzést, amelyhez mindössze annyit írt angolul: „Proud”, vagyis „büszke vagyok”. Az üzenetet egy sárga szívvel is kiegészítette, ezzel is jelezve, mennyire büszke férje teljesítményére.
A Villarreal legközelebb szeptember 14-én lép pályára, amikor hazai környezetben fogadja a Betist. A spanyol együttes ezt követően október 13-án folytatja szereplését a Bajnokok Ligájában, ahol szintén saját közönsége előtt, a Napoli ellen vár rá újabb fontos összecsapás.
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