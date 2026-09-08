Házasság első látásra: Tücsi és Laci ismét összebalhézott

Sokan reménykedtek abban, hogy a balul sikerült esküvő után azért sikerül valamennyire normális viszonyt kialakítaniuk, ami ideig-óráig össze is jött. Azonban az folyamatos ütközési pont, hogy Laci nem szeret fölösleges, üres témákról beszélgetni, Tücsi viszont inkább elkerüli a kellemetlen témaköröket. A kölcsönösség hiányát megelégelte a Házasság első látásra férje, így ismét kialakult egy konfliktus.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Laci és Tücsi párosa a legmegosztóbb (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra párosa nem találta meg a közös hangot

Éppen egy romantikus hajózáson programozott Tücsi és Laci, miközben gyönyörködtek a tájban. Ekkor pedig Laci úgy érezte, hogy eljött az idő egy komolyabb beszélgetésre.

Amit mindig is meg akartam kérdezni, hogy kit képzeltél el magadnak, amikor arról ábrándoztál, hogy lesz egy férjed. Milyen típusú volt? Milyen tulajdonságai voltak? Hogy nézett ki?

– kérdezte feleségétől Laci.

Tücsi válaszán pedig nem sokan lepődnek meg, mivel alig egy hét alatt már mindenki nagyjából tisztában van vele, milyen választ adhat ilyen helyzetben. „László, én azt mondom, hogy itt vagyunk egy ilyen gyönyörű helyen és lesz még majd lehetőségünk ezt megbeszélni” – jegyezte meg Tücsi, aki azért nem szeretne erről beszélni, mivel nem szeretné megbántani férjét.

Ezek után azonban jött a fekete leves, amikor Tücsi kezdett el érdeklődni Laciról és olyan kérdéseket tett fel, amiket nem mindenki tud róla.

A Házasság első látásra Tücsije ismét balhézott férjével (Fotó: TV2)

Laci teljesen kiakadt feleségére

Az a baj, amikor én kérdezek valamit, akkor élvezzük a környezetet, amikor te kérdezel, akkor meg menjünk bele mindenbe. Ez így nehéz lesz

– mondta Tücsinek férje.

Laci ezek után a kameráknak már erősebben fogalmazott. „Az elején szerettem volna belemenni egy olyan témába, hogy milyen férfit várt az oltár elé. Nyilván terelt, aztán feltett olyan kérdéseket, amikre nekem válaszolnom kellett. Én nem élvezhetem a környezetet ilyenkor. Nekem válaszolnom kell az összes s*arságára, ő meg nem válaszol semmire” – fejtette ki véleményét Laci.

Már odáig eljutottam, hogy rosszul vagyok ezektől a felszínes beszélgetésektől, egyszerűen okádok tőle. Arra vagyok kíváncsi, hogy ő milyen, amikor tényleg megnyílik és elmondja a szemembe, hogy mit gondol rólam és a világról. Ezt most befejeztem ezt a felszínes s*arságot

– jelentette ki Laci.