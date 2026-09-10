Jamie Foxx, Vin Diesel és Katy Perry sem eredeti nevén lett híres - Mutatjuk, mi a valódi nevük

Egyesek a becenevükből építettek személyes márkát, mások a karrierjük kedvéért használnak művésznevet, és akad olyan is, aki később hivatalosan is nevet változtatott. Ebben az összeállításban többek között azt is megtudhatod, hogyan hívták eredetileg Jamie Foxx-ot, Vin Diesel-t és Katy Perry-t!

Jamie Foxx eredetileg teljesen más néven született

(Fotó: Cyril Moreau / Bestimage / hot! magazin/Northfoto)

Sok világsztárt egészen más néven anyakönyveztek, mint ahogy ma ismerjük őket

Van, aki egy gyerekkori becenévből, más családi örökségből építette fel művésznevét

Akadt olyan is, aki azért váltott, hogy ne híres rokonai miatt figyeljenek fel rá

Egyes sztárok mögött egészen humoros névválasztási történetek rejtőznek

Mutatjuk, kik és miért intettek búcsút eredeti nevüknek!

Jamie Foxx, Vin Diesel és Katy Perry – sztárok, akik nevet változtattak

A legnagyobb világsztárokat sokszor nem is eredeti nevükön ismerjük. Mindegyikük más-más okból, de nevet változtatott az évek során. Mutatjuk a valódi neveiket!

Whoopi Goldberg

Az Oscar-díjas színésznő Caryn Elaine Johnson néven született. A Whoopi álnévről meglehetősen humoros történetet mesélt: a színpadon sokszor nem volt ­lehetősége kimenni a mosdóba, ezért a kollégái a híres fingó­párnához, vagyis a whoopee cushionhöz hasonlították. A Goldberg vezetéknevet később választotta a művésznevéhez – írja a hot!.

Whoopi Goldberg vicces szellentőpárnáról kapta a nevét

(Fotó: Maurizio D'Avanzo / hot! magazin/ Northfoto)

Jamie Foxx

Az Oscar-díjas színész Eric Marlon Bishopként született. Jamie Foxx eredeti nevét hamar feladta. Pályája elején stand-up komikusként lépett fel, és észrevette, hogy a női előadókat ­gyakran hamarabb szólítják színpadra. Ezért választotta a nem egy­értelműen férfias Jamie nevet, míg a Foxx vezetéknévvel egyik példaképe, Redd Foxx előtt kívánt tisztelegni.

Jamie Foxx példaképe előtt akart tisztelegni a nevével

(Fotó: Kayla Oaddams / hot! magazin/getty images)

Vin Diesel

Az akciófilmek egyik legismertebb sztárját születésekor még Mark Sinclairnek hívták. Fiatalon New York-i klubokban dolgozott kidobóként, ekkor kezdte el használni a Vin Diesel nevet. A Vin mostohaapja vezetéknevéből, a Vincentből ­származik, a Diesel becenevet pedig energikus személyisége miatt kapta a barátaitól.

Vin Diesel energikus személyisége miatt kapta a becenevét

(Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / hot! magazin/ Northfoto)

Nicolas Cage

A színész eredeti neve ­Nicolas Kim Coppola, és igen, bizony ő is a híres ­filmes família tagja, Francis Ford Coppola rendező ­például az egyik nagybátyja. ­Nicolas azonban nem akarta, hogy emiatt kapjon meg szerepeket, ezért rögtön karrierje kezdetén Cage-re változtatta a családnevét. A választásában többek között a Marvel képregényhőse, Luke Cage inspirálta.