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Jamie Foxx, Vin Diesel és Katy Perry sem eredeti nevén lett híres - Mutatjuk, mi a valódi nevük

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Jamie Foxx
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 10. 15:00
művésznévVin DieselbecenéválnévKaty Perry
Vannak sztárok, akiknek a születési anyakönyvi ­kivonatában bizony egy másik név szerepel. Kevesen gondolnák, hogy olyan sztárok, mint Jamie Foxx, Vin Diesel és Katy Perry sem saját néven váltak híressé. Mutajtuk, mi a valódi nevük!
Bors
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Egyesek a becenevükből építettek személyes márkát, mások a karrierjük kedvéért használnak művésznevet, és akad olyan is, aki később hivatalosan is nevet változtatott. Ebben az összeállításban többek között azt is megtudhatod, hogyan hívták eredetileg Jamie Foxx-ot, Vin Diesel-t és Katy Perry-t!

Jamie Foxx.
Jamie Foxx eredetileg teljesen más néven született
(Fotó: Cyril Moreau / Bestimage / hot! magazin/Northfoto)

 

  • Sok világsztárt egészen más néven anyakönyveztek, mint ahogy ma ismerjük őket
  • Van, aki egy gyerekkori becenévből, más családi örökségből építette fel művésznevét
  • Akadt olyan is, aki azért váltott, hogy ne híres rokonai miatt figyeljenek fel rá
  • Egyes sztárok mögött egészen humoros névválasztási történetek rejtőznek
  • Mutatjuk, kik és miért intettek búcsút eredeti nevüknek!

Jamie Foxx, Vin Diesel és Katy Perry – sztárok, akik nevet változtattak

A legnagyobb világsztárokat sokszor nem is eredeti nevükön ismerjük. Mindegyikük más-más okból, de nevet változtatott az évek során. Mutatjuk a valódi neveiket!

Whoopi Goldberg

Az Oscar-díjas színésznő Caryn Elaine Johnson néven született. A Whoopi álnévről meglehetősen humoros történetet mesélt: a színpadon sokszor nem volt ­lehetősége kimenni a mosdóba, ezért a kollégái a híres fingó­párnához, vagyis a whoopee cushionhöz hasonlították. A Goldberg vezetéknevet később választotta a művésznevéhez – írja a hot!

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Whoopi Goldberg vicces szellentőpárnáról kapta a nevét
(Fotó: Maurizio D'Avanzo /  hot! magazin/ Northfoto)

Jamie Foxx

Az Oscar-díjas színész Eric Marlon Bishopként született. Jamie Foxx eredeti nevét hamar feladta. Pályája elején stand-up komikusként lépett fel, és észrevette, hogy a női előadókat ­gyakran hamarabb szólítják színpadra. Ezért választotta a nem egy­értelműen férfias Jamie nevet, míg a Foxx vezetéknévvel egyik példaképe, Redd Foxx előtt kívánt tisztelegni.

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Jamie Foxx példaképe előtt akart tisztelegni a nevével
(Fotó: Kayla Oaddams /  hot! magazin/getty images)

Vin Diesel

Az akciófilmek egyik legismertebb sztárját születésekor még Mark Sinclairnek hívták. Fiatalon New York-i klubokban dolgozott kidobóként, ekkor kezdte el használni a Vin Diesel nevet. A Vin mostohaapja vezetéknevéből, a Vincentből ­származik, a Diesel becenevet pedig energikus személyisége miatt kapta a barátaitól.

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Vin Diesel energikus személyisége miatt kapta a becenevét
(Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE /  hot! magazin/ Northfoto)

Nicolas Cage

A színész eredeti neve ­Nicolas Kim Coppola, és igen, bizony ő is a híres ­filmes família tagja, Francis Ford Coppola rendező ­például az egyik nagybátyja. ­Nicolas azonban nem akarta, hogy emiatt kapjon meg szerepeket, ezért rögtön karrierje kezdetén Cage-re változtatta a családnevét. A választásában többek között a Marvel képregényhőse, Luke Cage inspirálta.

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Nicolas Cage rokona a híres rendező
(Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE /  hot! magazin/ Northfoto)

Katy Perry

Orlando Bloom párjának születési anyakönyvi kivonatába eredetileg a Katheryn Elizabeth Hudson név került. Amikor a zenei karrierje kezdett komolyabbra fordulni, azért váltott nevet, hogy ne keverjék össze a már befutott színésznővel, Kate Hudson­nel. Édesanyja leánykori vezetéknevét vette fel, így született meg a ma már világszerte ismert Katy Perry.

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Katy Perry karrierje beindulásakor váltott nevet
(Fotó: Stu Forster /  hot! magazin/getty images)

Miley Cyrus

A színész-énekesnő Destiny Hope Cyrus néven látta meg a napvilágot. Gyerekkorában állandó mosolygása miatt a család Smiley-nak becézte, ebből alakult ki később a Miley név, mely olyannyira az identitása részévé vált, hogy 2008-ban ­hivatalosan is felvette Miley Ray Cyrus nevet.

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Miley Cyrus sem ezen a néven látta meg a napvilágot
(Fotó: Nina Prommer /  hot! magazin/ Northfoto)

Bruno Mars

Az énekes eredeti neve ­Peter Gene Hernandez. A Bruno becenevet még gyerekkorában kapta az édesapjától, mert hasonlított Bruno Sammartino pankrátorra, a Marsot pedig később ő maga választotta hozzá. Az énekes elárulta, hogy a zeneiparban a Hernandez vezetéknév miatt gyakran latin előadóként próbálták beskatulyázni, amit szeretett volna elkerülni.

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Bruno Mars gyerekkorában kapta a becenevét
(Fotó: Matt Winkelmeyer /  hot! magazin/getty images)

Lady Gaga

Nehéz elképzelni, de az énekesnő Stefani Joanne Angelina Ger­ma­notta­ként született. Művésznevének történetét sokáig a Queen Radio Ga Ga című dalához kötötték, bár az énekesnő és egykori producere eltérően meséltek arról, pontosan hogyan is született meg a Gaga név. Csak egy biztos: az, hogy ma már az egész világon ismerik.

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(Fotó: hot! magazin)

 

 

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