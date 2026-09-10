Jamie Foxx, Vin Diesel és Katy Perry sem eredeti nevén lett híres - Mutatjuk, mi a valódi nevük

Egyesek a becenevükből építettek személyes márkát, mások a karrierjük kedvéért használnak művésznevet, és akad olyan is, aki később hivatalosan is nevet változtatott. Ebben az összeállításban többek között azt is megtudhatod, hogyan hívták eredetileg Jamie Foxx-ot, Vin Diesel-t és Katy Perry-t!
A legnagyobb világsztárokat sokszor nem is eredeti nevükön ismerjük. Mindegyikük más-más okból, de nevet változtatott az évek során. Mutatjuk a valódi neveiket!
Az Oscar-díjas színésznő Caryn Elaine Johnson néven született. A Whoopi álnévről meglehetősen humoros történetet mesélt: a színpadon sokszor nem volt lehetősége kimenni a mosdóba, ezért a kollégái a híres fingópárnához, vagyis a whoopee cushionhöz hasonlították. A Goldberg vezetéknevet később választotta a művésznevéhez – írja a hot!.
Az Oscar-díjas színész Eric Marlon Bishopként született. Jamie Foxx eredeti nevét hamar feladta. Pályája elején stand-up komikusként lépett fel, és észrevette, hogy a női előadókat gyakran hamarabb szólítják színpadra. Ezért választotta a nem egyértelműen férfias Jamie nevet, míg a Foxx vezetéknévvel egyik példaképe, Redd Foxx előtt kívánt tisztelegni.
Az akciófilmek egyik legismertebb sztárját születésekor még Mark Sinclairnek hívták. Fiatalon New York-i klubokban dolgozott kidobóként, ekkor kezdte el használni a Vin Diesel nevet. A Vin mostohaapja vezetéknevéből, a Vincentből származik, a Diesel becenevet pedig energikus személyisége miatt kapta a barátaitól.
A színész eredeti neve Nicolas Kim Coppola, és igen, bizony ő is a híres filmes família tagja, Francis Ford Coppola rendező például az egyik nagybátyja. Nicolas azonban nem akarta, hogy emiatt kapjon meg szerepeket, ezért rögtön karrierje kezdetén Cage-re változtatta a családnevét. A választásában többek között a Marvel képregényhőse, Luke Cage inspirálta.
Orlando Bloom párjának születési anyakönyvi kivonatába eredetileg a Katheryn Elizabeth Hudson név került. Amikor a zenei karrierje kezdett komolyabbra fordulni, azért váltott nevet, hogy ne keverjék össze a már befutott színésznővel, Kate Hudsonnel. Édesanyja leánykori vezetéknevét vette fel, így született meg a ma már világszerte ismert Katy Perry.
A színész-énekesnő Destiny Hope Cyrus néven látta meg a napvilágot. Gyerekkorában állandó mosolygása miatt a család Smiley-nak becézte, ebből alakult ki később a Miley név, mely olyannyira az identitása részévé vált, hogy 2008-ban hivatalosan is felvette Miley Ray Cyrus nevet.
Az énekes eredeti neve Peter Gene Hernandez. A Bruno becenevet még gyerekkorában kapta az édesapjától, mert hasonlított Bruno Sammartino pankrátorra, a Marsot pedig később ő maga választotta hozzá. Az énekes elárulta, hogy a zeneiparban a Hernandez vezetéknév miatt gyakran latin előadóként próbálták beskatulyázni, amit szeretett volna elkerülni.
Nehéz elképzelni, de az énekesnő Stefani Joanne Angelina Germanottaként született. Művésznevének történetét sokáig a Queen Radio Ga Ga című dalához kötötték, bár az énekesnő és egykori producere eltérően meséltek arról, pontosan hogyan is született meg a Gaga név. Csak egy biztos: az, hogy ma már az egész világon ismerik.
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