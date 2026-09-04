Meglepő fordulat a Farm VIP-ben: durván egymásnak estek a sárga csapat tagjai

Egy eddig inkább csak a felszín alatt húzódó feszültség robbant be a Farm VIP mai adásában. A sárga csapat ugyan újabb sikert könyvelhetett el a második termelési ciklus első feladatában, az öröm azonban hamar elszállt, amikor Kriston Péter váratlanul bedobta: szerinte ideje lenne lecserélni a csapatkapitányt, és azt sem titkolta, hogy ő szívesen átvenné a vezetést.
A felvetés mindenkit meglepett, ezért szavazás döntött arról, maradjon-e Kenéz Nóra a csapat élén. A többség végül úgy döntött, hogy Nóri folytassa a vezetést, ám Luna és Béres Anett nem támogatták. Anett szerint ugyanis jelenleg gyakorlatilag nincs valódi csapatkapitányuk.
„Így valójában olyan, mintha nem lenne csapatkapitányunk, mert Nóri igazából nem irányít minket, hanem egyenjogúság van, és mindenki azt csinál, amit akar, és hogy ha szeretnénk csapatkapitányt, akkor le kellene váltanunk” – érvelt Anett.
A szavazás után azonban már nem lehetett egyszerűen továbblépni, ugyanis Nóri keményen reagált azokra, akik nem álltak mellé. Azt hangsúlyozta, hogy szerinte a képességei alkalmassá teszik a vezetői szerepre, és úgy véli, ellenzői ezt nem látják át.
Azért van egy gyógyszerész diplomám, mert egy okos ember vagyok
– magyarázta Nóri, majd a kamerák előtt még keményebben fogalmazott.
„Anett és Luna azért vétózza meg az én vezetői jogomat, mert nem értik, igazából nem fogják fel, hogy miért jó az, hogy ha én vagyok a vezető. Ezt sajnos nem is fogják. Igazából nem fogok én erről velük külön beszélni, mert nem fogják megérteni, nem tudják megérteni. Ahogy Dér Heni mondaná: két bites. Az a baj, hogy nem tudom Lunának és Anettnek elmagyarázni, hogy nem egy szinten állunk képességügyileg. Ahogyan nem értették meg, hogy miért én lettem a csapatvezető, ugyanúgy nem értenék meg azt sem, hogy én vagyok az intelligensebb” – mondta.
Anett sem rejtette véka alá a véleményét, szerinte Nóri teljesen más szempontokat vesz alapul, mint kellene.
„Azt gondolom, hogy a csapatkapitányság nem arról szól, hogy kinek hány doktorija van, hanem arról, hogy ki milyen határozott.”
A vita hátterében ráadásul egy másik sérelem is meghúzódik. Luna és Anett szerint Németh Kristóf rendszeresen túlzottan dicséri Nórit, miközben szerintük a csapat sikereihez nem tesz hozzá annyit, amennyit egy vezetőtől várnának.
Igazságtalanságnak érzem, hogy rá van fogva a sikerünk, pedig nem miatta nyertünk
– fakadt ki Luna.
A váratlan kapitányváltási ötlet tehát jóval nagyobb vihart kavart, mint azt bárki gondolta volna. A sárga csapaton belüli feszültség látványosan kiéleződött, és úgy tűnik, a korábbi összhangnak egy időre búcsút inthetnek. A konfliktusnak ráadásul azonnali következménye lett: a sárgák elvesztették a termelést segítő játékot, így ezúttal a piros csapat került előnybe.
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