Meglepő fordulat a Farm VIP-ben: durván egymásnak estek a sárga csapat tagjai

Egy eddig inkább csak a felszín alatt húzódó feszültség robbant be a Farm VIP mai adásában. A sárga csapat ugyan újabb sikert könyvelhetett el a második termelési ciklus első feladatában, az öröm azonban hamar elszállt, amikor Kriston Péter váratlanul bedobta: szerinte ideje lenne lecserélni a csapatkapitányt, és azt sem titkolta, hogy ő szívesen átvenné a vezetést.

A Farm VIP sárga csapatában csapatkapitány váltást javasoltak (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői ki sem látszanak a konfliktusokból

A felvetés mindenkit meglepett, ezért szavazás döntött arról, maradjon-e Kenéz Nóra a csapat élén. A többség végül úgy döntött, hogy Nóri folytassa a vezetést, ám Luna és Béres Anett nem támogatták. Anett szerint ugyanis jelenleg gyakorlatilag nincs valódi csapatkapitányuk.

„Így valójában olyan, mintha nem lenne csapatkapitányunk, mert Nóri igazából nem irányít minket, hanem egyenjogúság van, és mindenki azt csinál, amit akar, és hogy ha szeretnénk csapatkapitányt, akkor le kellene váltanunk” – érvelt Anett.

A szavazás után azonban már nem lehetett egyszerűen továbblépni, ugyanis Nóri keményen reagált azokra, akik nem álltak mellé. Azt hangsúlyozta, hogy szerinte a képességei alkalmassá teszik a vezetői szerepre, és úgy véli, ellenzői ezt nem látják át.

Azért van egy gyógyszerész diplomám, mert egy okos ember vagyok

– magyarázta Nóri, majd a kamerák előtt még keményebben fogalmazott.

„Anett és Luna azért vétózza meg az én vezetői jogomat, mert nem értik, igazából nem fogják fel, hogy miért jó az, hogy ha én vagyok a vezető. Ezt sajnos nem is fogják. Igazából nem fogok én erről velük külön beszélni, mert nem fogják megérteni, nem tudják megérteni. Ahogy Dér Heni mondaná: két bites. Az a baj, hogy nem tudom Lunának és Anettnek elmagyarázni, hogy nem egy szinten állunk képességügyileg. Ahogyan nem értették meg, hogy miért én lettem a csapatvezető, ugyanúgy nem értenék meg azt sem, hogy én vagyok az intelligensebb” – mondta.