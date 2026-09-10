Botrány a vacsorán! A Házasság első látásra sztárja megszégyenítette férjét

A mai adásban végre elérkezett a pillanat, amikor a Házasság első látásra szereplői megismerkedhetnek egymással. Nem is meglepő, hogy Tücsi és Laci párosa elviszi a műsort és szinte az egész este az ő félresikerült házasságáról szól. Sokan próbálnak nekik segíteni, míg Roli Lacival beszélget, addig Lívia Tücsivel vált pár szót. Kiderül, hogy a feleségek között nagy az összhang, ám a többiek inkább Laci oldalára állnak.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Ján és Juci együtt érkezett a vacsorára és boldogan meséltek esküvőjük napjáról (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői között nagy lesz a feszültség

Míg a párosok boldogan osztják meg nászutas élményüket, addig Jánék a vacsora előtt elárulják, hogy ők nem házasodtak össze. A társaság arcára ráfagy a mosoly és mindenki csodálkozva néz, hogy ez mégis hogy történhetett. De senki nincs annyira meglepve, mint Tücsi, aki ezek után beismerő vallomást tesz.

Igazából egy óriási felismerés volt számomra, hogy én valamit nagyon elszúrtam. Nem azt kellett volna néznem, hogy ki a násznép és kit csődítettem oda, hanem magamat kellett volna választanom

– mondja a kameráknak Tücsi, aki így elárulja, hogy ha visszamehetne, akkor biztos nemet mondana Lacinak.

Ján ezek után Tücsinek annyit tud mondani, hogy Juci abban a pillanatban bebizonyította, hogy hiteles. Tücsi ezutáni mondatai pedig mindenkinek kellemetlenek, ám férje mindvégig inkább meghúzza magát.

A Házasság első látásra Tücsije szokásához hűen ismét kiakasztja a körülötte lévőket (Fotó: TV2)

Máté keményen értékeli Tücsi kellemetlen megjegyzéseit

Tücsi megszólalása, hogy milyen jó lett volna nemet mondani, nem Lacira nézve volt kellemetlen, hanem Tücsire nézve. Semmi szükség nem volt arra, hogy éppen ebben a helyzetben megalázza azt a szerencsétlen srácot

– mondja Máté, aki feleségéhez is intéz pár szót az esetről.

„Nem vagy te nehéz eset egyáltalán. Csak rosszabbul járhattam volna” – jegyezi meg a fiatal férj Anastasiának. A vacsora így Tücsi és Laci kellemetlen kapcsolatáról fog szólni, miközben a szakértők a háttérben végig követik az eseményeket. Nekik is biztos lesz pár erős szavuk a párosokhoz.