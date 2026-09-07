Rosszullétek mellett is koncertezett a várandós Horányi Juli

Horányi Juli élete hamarosan örökre megváltozik: a Farm VIP szereplője első gyermekét várja, és már az is kiderült, hogy kisfia lesz. Az énekesnő január végére van kiírva, ám addig még korántsem tervezi, hogy lassítson: fellépései egészen az év végéig várják.

Horányi Juli első gyermekét várja, most már jól viseli a terhességet (Fotó: Facebook)

Horányi Juli gyereke januárban érkezik

A kismama számára nem volt könnyű az út idáig, hiszen az első hónapok komoly megpróbáltatást jelentettek számára. Szerencsére a nehezén túl van, és ismét tele van energiával.

Most már nagyon jól vagyok. Az első trimeszter nagyon nehéz volt, de elmúlt, és végre visszatértem az aktív életemhez. Elkezdtem befejezni a félbehagyott dolgaimat is, jól érzem magam. Azt mondják, az eleje és a vége nehéz, a közepe viszont csodálatos, én is így érzem

– mesélte a Borsnak Horányi Juli.

Az énekesnő ráadásul a várandóssága alatt sem szeretne lemondani a munkáról. Naptára december végéig tele van fellépésekkel, és Juli egyelőre úgy tervezi, az összeset teljesíteni is fogja.

„December 30-ig le vannak kötve a fellépéseim, és szeretném mindet megcsinálni, akkor is, ha már nagy pocakkal állok színpadra. Eddig egyetlen koncertet sem kellett lemondanom, pedig az első trimeszterben nagyon rosszul voltam. Január 1-jétől viszont már teljesen a szülésre koncentrálok, mert onnantól bármikor megérkezhet a kisfiam. Január végére vagyok kiírva, de persze ő dönti majd el, mikor szeretne világra jönni” – mondta.

Horányi Juli szerepel a Farm VIP hatodik évadában (Fotó: TV2)

Horányi Juli férjével együtt nagyon várják a kisbabájukat

Juli számára különösen érdekes tapasztalat volt, hogy bár az első trimeszterben sokszor kifejezetten rosszul érezte magát, a színpadra lépve mintha teljesen más emberré változott volna.

„Szerintem ez a színpad varázsa. Akármi bajod van, amikor tudod, hogy ki kell állnod, arra az időre valahogy összeszeded magad. Én álltam már színpadon lázasan, úgy is, hogy tíz perccel kezdés előtt azt éreztem, járni sincs erőm. Aztán felgördül a függöny, felkapcsolódnak a fények, elindul a zene, és egyszer csak jön egy hatalmas adag energia és adrenalin.”

A várandósság első időszakában sem volt ez másként: bár a fellépések előtt és után gyakran rosszul volt, a színpadon mintha minden problémája eltűnt volna.

Volt, hogy előtte is és utána is hánytam, alig volt erőm felkelni, de amíg a színpadon voltam, valahogy sosem éreztem rosszul magam. Egyszerűen tudod, hogy ott és akkor a legjobbat kell nyújtanod, és a semmiből előkerülnek olyan rejtett tartalékok, amelyek segítségével végigcsinálod

– vallotta be.