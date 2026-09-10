„Itt mindjárt elszabadul a pokol” – apokaliptikus káosz tört ki a reptereken, feldühödött utasok ezrei maradtak a csomagjaik nélkül

Teljes káosz alakult ki Nagy-Britanniában, miután több nagy repülőtér poggyászkiadó csarnokában utasok tömegei hiába vártak a bőröndjeikre a légiforgalmi irányítás súlyos műszaki hibája miatt.
A csomagjaiktól elszakadt, feldühödött utasok „apokaliptikus” állapotokról és valóságos „őrületről” számoltak be. A zsúfoltság és az egyre növekvő feszültség miatt egyesek már attól tartottak, hogy akár erőszakos összetűzések, zavargások is kitörhetnek. A Heathrow repülőtér 5-ös termináljának poggyászcsarnokában gazdátlan bőröndök hosszú sorai lepték el a padlót. Az utasok által készített videókon kaotikus jelenetek láthatók, miközben az emberek kétségbeesetten próbálják megtalálni saját csomagjaikat.
Mindeközben újabb járatok tucatjait törölték Nagy-Britanniában, miközben a légiforgalmi irányítás rendszereit érintő súlyos műszaki probléma miatt kialakult fennakadások már harmadik napja tartanak.
Csak ma összesen 51 járatot töröltek a brit repülőtereken. A legsúlyosabban a londoni Heathrow-t érintette a káosz: itt 28 járat maradt ki, köztük 21 érkező és hét induló gép.
A Gatwick repülőtéren további 11, Glasgow-ban pedig öt járatot töröltek, de Aberdeen, London City, Luton és Manchester repülőterén is több járatot érintettek a fennakadások. A Gatwicken törölt járatok utasai arról számoltak be, hogy emberek ezrei akár négy órán keresztül próbáltak hozzájutni a poggyászukhoz, miközben a hatalmas mennyiségű csomagot mindössze két futószalagon adták ki.
A Heathrow-n sem volt jobb a helyzet. Egyes utasok nyolcórás várakozás után kénytelenek voltak leszállni a repülőgépről, majd a poggyászcsarnokba érve teljes felfordulással szembesültek. Beszámolóik szerint a túlterhelt személyzet arra kérte az embereket, hogy csomagjaik nélkül hagyják el a repülőteret.
A káosz egyik elszenvedője Dr. Mark Shanahan oxfordshire-i politikatörténész volt, aki késő este Portugáliából érkezett a Heathrow-ra.
Éjfél előtt landoltunk Faróból a British Airways járatával. Harmincöt percbe telt, mire a gép beállt a helyére. Ezután nem volt senki, aki az utashidat kezelje, a kapuk ajtajai pedig zárva voltak. A poggyászcsarnokban teljes káosz fogadott, a bőröndjeink sehol, és azt mondták, menjünk haza. Végül hajnali háromra értem haza, természetesen a csomagjaim nélkül. Keserű befejezése lett a nyaralásnak
– számolt be a történtekről.
Shanahan azt állította, hogy az 5-ös terminál poggyászcsarnokában egyetlen munkatársat sem látott, és élesen bírálta a repülőtér felkészültségét.
Tekintettel a kialakult helyzetre és arra, hogy tegnap késő este rengeteg járat érkezett, számítaniuk kellett volna ekkora utastömegre, és ennek megfelelő létszámú személyzettel kellett volna készülniük
– üzente a Heathrow üzemeltetőinek a Daily Mailen keresztül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.