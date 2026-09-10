„Itt mindjárt elszabadul a pokol” – apokaliptikus káosz tört ki a reptereken, feldühödött utasok ezrei maradtak a csomagjaik nélkül

Teljes káosz alakult ki Nagy-Britanniában, miután több nagy repülőtér poggyászkiadó csarnokában utasok tömegei hiába vártak a bőröndjeikre a légiforgalmi irányítás súlyos műszaki hibája miatt.

Káosz a repülőtéren: járatok tucatjait törölték, utasok ezrei kerültek bajba

Fotó: Fotokon / shutterstock

Káosz a repülőtéren: járatok tucatjait törölték, utasok ezrei kerültek bajba

A csomagjaiktól elszakadt, feldühödött utasok „apokaliptikus” állapotokról és valóságos „őrületről” számoltak be. A zsúfoltság és az egyre növekvő feszültség miatt egyesek már attól tartottak, hogy akár erőszakos összetűzések, zavargások is kitörhetnek. A Heathrow repülőtér 5-ös termináljának poggyászcsarnokában gazdátlan bőröndök hosszú sorai lepték el a padlót. Az utasok által készített videókon kaotikus jelenetek láthatók, miközben az emberek kétségbeesetten próbálják megtalálni saját csomagjaikat.

Mindeközben újabb járatok tucatjait törölték Nagy-Britanniában, miközben a légiforgalmi irányítás rendszereit érintő súlyos műszaki probléma miatt kialakult fennakadások már harmadik napja tartanak.

Csak ma összesen 51 járatot töröltek a brit repülőtereken. A legsúlyosabban a londoni Heathrow-t érintette a káosz: itt 28 járat maradt ki, köztük 21 érkező és hét induló gép.

A Gatwick repülőtéren további 11, Glasgow-ban pedig öt járatot töröltek, de Aberdeen, London City, Luton és Manchester repülőterén is több járatot érintettek a fennakadások. A Gatwicken törölt járatok utasai arról számoltak be, hogy emberek ezrei akár négy órán keresztül próbáltak hozzájutni a poggyászukhoz, miközben a hatalmas mennyiségű csomagot mindössze két futószalagon adták ki.

A Heathrow-n sem volt jobb a helyzet. Egyes utasok nyolcórás várakozás után kénytelenek voltak leszállni a repülőgépről, majd a poggyászcsarnokba érve teljes felfordulással szembesültek. Beszámolóik szerint a túlterhelt személyzet arra kérte az embereket, hogy csomagjaik nélkül hagyják el a repülőteret.

My view from Tuesday's Gatwick Airport aftermath of cancelled flights due to NATS Air Traffic Control problems.



Thousands attempt baggage reclaim on just two (not 3) conveyor belts, no signage to say what flights baggage was coming out and where. 4+ hours of this. pic.twitter.com/TWgKhSIKc8 — NM (@englishbobsnr) September 9, 2026

A káosz egyik elszenvedője Dr. Mark Shanahan oxfordshire-i politikatörténész volt, aki késő este Portugáliából érkezett a Heathrow-ra.

Éjfél előtt landoltunk Faróból a British Airways járatával. Harmincöt percbe telt, mire a gép beállt a helyére. Ezután nem volt senki, aki az utashidat kezelje, a kapuk ajtajai pedig zárva voltak. A poggyászcsarnokban teljes káosz fogadott, a bőröndjeink sehol, és azt mondták, menjünk haza. Végül hajnali háromra értem haza, természetesen a csomagjaim nélkül. Keserű befejezése lett a nyaralásnak

– számolt be a történtekről.