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„Itt mindjárt elszabadul a pokol” – apokaliptikus káosz tört ki a reptereken, feldühödött utasok ezrei maradtak a csomagjaik nélkül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors repülőtér
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 10. 14:00
Nagy-Britanniacsomagkáoszpoggyász
Valóságos rémálommá vált az utazás Nagy-Britannia több nagy repülőterén, ahol járattörlések, órákig tartó várakozás és gazdátlan bőröndök tömege fogadta az embereket. A Heathrow repülőtéren különösen súlyos helyzet alakult ki, az utasok „apokaliptikus” állapotokról számoltak be, miközben egyesek már attól tartottak, hogy a hatalmas feszültség erőszakba torkollhat.
N.T.
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Teljes káosz alakult ki Nagy-Britanniában, miután több nagy repülőtér poggyászkiadó csarnokában utasok tömegei hiába vártak a bőröndjeikre a légiforgalmi irányítás súlyos műszaki hibája miatt.

Káosz a repülőtéren: járatok tucatjait törölték, utasok ezrei kerültek bajba
Káosz a repülőtéren: járatok tucatjait törölték, utasok ezrei kerültek bajba
Fotó: Fotokon / shutterstock

Káosz a repülőtéren: járatok tucatjait törölték, utasok ezrei kerültek bajba

A csomagjaiktól elszakadt, feldühödött utasok „apokaliptikus” állapotokról és valóságos „őrületről” számoltak be. A zsúfoltság és az egyre növekvő feszültség miatt egyesek már attól tartottak, hogy akár erőszakos összetűzések, zavargások is kitörhetnek. A Heathrow repülőtér 5-ös termináljának poggyászcsarnokában gazdátlan bőröndök hosszú sorai lepték el a padlót. Az utasok által készített videókon kaotikus jelenetek láthatók, miközben az emberek kétségbeesetten próbálják megtalálni saját csomagjaikat.

Mindeközben újabb járatok tucatjait törölték Nagy-Britanniában, miközben a légiforgalmi irányítás rendszereit érintő súlyos műszaki probléma miatt kialakult fennakadások már harmadik napja tartanak.

Csak ma összesen 51 járatot töröltek a brit repülőtereken. A legsúlyosabban a londoni Heathrow-t érintette a káosz: itt 28 járat maradt ki, köztük 21 érkező és hét induló gép.

A Gatwick repülőtéren további 11, Glasgow-ban pedig öt járatot töröltek, de Aberdeen, London City, Luton és Manchester repülőterén is több járatot érintettek a fennakadások. A Gatwicken törölt járatok utasai arról számoltak be, hogy emberek ezrei akár négy órán keresztül próbáltak hozzájutni a poggyászukhoz, miközben a hatalmas mennyiségű csomagot mindössze két futószalagon adták ki.

A Heathrow-n sem volt jobb a helyzet. Egyes utasok nyolcórás várakozás után kénytelenek voltak leszállni a repülőgépről, majd a poggyászcsarnokba érve teljes felfordulással szembesültek. Beszámolóik szerint a túlterhelt személyzet arra kérte az embereket, hogy csomagjaik nélkül hagyják el a repülőteret.

A káosz egyik elszenvedője Dr. Mark Shanahan oxfordshire-i politikatörténész volt, aki késő este Portugáliából érkezett a Heathrow-ra.

Éjfél előtt landoltunk Faróból a British Airways járatával. Harmincöt percbe telt, mire a gép beállt a helyére. Ezután nem volt senki, aki az utashidat kezelje, a kapuk ajtajai pedig zárva voltak. A poggyászcsarnokban teljes káosz fogadott, a bőröndjeink sehol, és azt mondták, menjünk haza. Végül hajnali háromra értem haza, természetesen a csomagjaim nélkül. Keserű befejezése lett a nyaralásnak

– számolt be a történtekről.

Shanahan azt állította, hogy az 5-ös terminál poggyászcsarnokában egyetlen munkatársat sem látott, és élesen bírálta a repülőtér felkészültségét.

Tekintettel a kialakult helyzetre és arra, hogy tegnap késő este rengeteg járat érkezett, számítaniuk kellett volna ekkora utastömegre, és ennek megfelelő létszámú személyzettel kellett volna készülniük

– üzente a Heathrow üzemeltetőinek a Daily Mailen keresztül.

 

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