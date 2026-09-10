Fontos változás az Egyiptomba készülőknek: erről tudnod kell

Újabb áremelés jöhet: a közelmúltbeli drágulások után 2027-től tovább emelkedhet az egyiptomi beutazási illeték.

a közelmúltbeli drágulások után 2027-től tovább emelkedhet az egyiptomi beutazási illeték. Már idén is drágult: a helyszínen váltható vízum ára 25-ről 30 dollárra nőtt, Kairóban pedig a digitális rendszer miatt már 36 dollárt kell fizetni.

a helyszínen váltható vízum ára 25-ről 30 dollárra nőtt, Kairóban pedig a digitális rendszer miatt már 36 dollárt kell fizetni. Tovább nőhetnek a költségek: a hatósági díjak emelése miatt a jövőben még drágább lehet az országba való belépés.

A téli időszakban kifejezetten kedvelt úti célnak számító Egyiptom az utóbbi időben többször is módosított a beutazási feltételeken, és úgy tűnik, hogy a folyamatnak még nincs vége. Bár a napfény, a tengerpart és az ókori látnivalók továbbra is tömegeket vonzanak, a pihenés adminisztratív költségei érezhetően emelkednek. A hatóságok az idei évben már végrehajtottak bizonyos áremeléseket, a legfrissebb hírek szerint pedig 2027-től egy újabb illetékemelés miatt változhat meg az egyiptomi vízum ára.

Ismét megemelkedik az egyiptomi vízum ára idén. Vajon ez befolyásolni fogja az országba látogató turisták számát?

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Mennyibe kerül az egyiptomi vízum, és hogyan drágulhat a jövőben?

A változások sora még 2026 márciusában kezdődött, amikor az országban a helyszínen kiváltható, úgynevezett „Visa on Arrival” illetékét 25 dollárról (kb. 9 000 forint) 30 dollárra (kb. 10 800 forint) emelték. Ezt követően augusztus elején a kairói repülőtéren egy tesztidőszak keretében bevezették a digitális, QR-kódos változatot, ami további 6 dolláros pluszköltséget jelentett. Így a fővárosba érkező turistáknak jelenleg 36 dollárt (kb. 13 000 forint) kell fizetniük a belépésért.

A vízumok illetékének sorozatos emelése eddig nem vetette vissza az országba látogató turisták számát, vajon ez a jövőben is így marad?

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Újabb adminisztratív díj jöhet 2027-től

Most Mostafa Madbouly egyiptomi miniszterelnök bejelentése alapján újabb igazgatási díjemelés várható. A tervek szerint 2027. január 1-jétől a beutazási és tranzitvízumokhoz kapcsolódó meglévő ügyintézési illeték 12 dollárról 15 dollárra nő.

Ez nem azt jelenti automatikusan, hogy a turisztikai vízum teljes ára egyből 45 dollárra (kb. 16 200 forint) ugrik, ám a végső fizetendő összeg szinte biztosan növekedni fog. Ráadásul a készülő jogszabályi keret lehetőséget ad arra is, hogy a hatóságok ezt a kiegészítő illetéket később akár 20 dollárig (kb. 7 200 forint) emeljék. Az Egyiptomba készülő turistáknak emiatt érdemes már a tervezés fázisában számolniuk a magasabb belépési illetékekkel.