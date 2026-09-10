Mindenki őt nézte, Georgina Rodríguez először mutatkozott nyilvánosan az esküvője óta

Az ötszörös aranylabdás, Cristiano Ronaldo felesége a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál vendége volt. Georgina Rodríguez részt vett néhány film vetítésen, és végigvonult a vörös szőnyegen, ahol a Gucci egyedi, sötétkék összeállítását viselte. Természetesen számos fotót készítettek róla, és jókora figyelmet keltett a megjelenésével. Ez volt Georgina első nagy nyilvános szereplése a Cristiano Ronaldóval kötött augusztusi esküvője óta.
A spanyol Marca szerint ismét Georginára irányul a figyelem, ráadásul élete egy különösen fontos időszakában. A modell már rutinosan mozog a rivaldafényben, miközben karrierje is egyre inkább kiteljesedik, saját márkája, a MIMOA pedig folyamatosan növekszik. Mindehhez most egy új személyes életszakasz is társul, hiszen nemrég házasságot kötött Cristiano Ronaldóval. Mindez különleges jelentőséget ad mostani megjelenésének, amely így más megvilágításba kerül, mint korábbi szereplései.
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