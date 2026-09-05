Horányi Juli elárulta, miért sírt a Farm VIP-ban

A Farm VIP csütörtöki adásában a piros csapat játékosa, Horányi Juli egyszer csak könnyekben tört ki. Társai azonnal észrevették, hogy valami nagyon megérintette, és próbálták megtudni, hogy mi ennek az oka, ám akkor még nem akarta részletesen elmagyarázni az érzéseit. Most azonban a Borsnak őszintén elárulta, mi állt ennek a hátterében.

Sírásban tört ki Horányi Juli a tegnapi Farm VIP adásban (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplőinek nem árulta el az okot

Horányi Juli mindig is felvállalta az érzéseit, ezt pedig a Farm VIP-ban sem tette másképp.

Amikor tavaly forgattuk a műsort, egy nagyon furcsa időszakban voltam. Nekem ez hatalmas lehetőség volt, szinte úgy éreztem, mintha az Isten küldte volna nekem ezt a műsort

– kezdte Juli.

„Tizenkét éve nem szerepeltem ilyen típusú, nagyobb lélegzetvételű kereskedelmi műsorban. Nagyon hiányzott ez a közeg, mert szeretek tévézni, szeretek műsorokban részt venni. Régóta vágytam egy ilyen lehetőségre, ezért nagyon boldog voltam, hogy végre visszatérhetek” – mondta.

Talán éppen ezért viselte meg ennyire a gondolat, hogy az élmény akár túl hamar véget érhet számára.

„Nem akartam azt megélni, hogy ennyi idő után végre itt vagyok, kicsit belekóstolok, aztán már el is kell köszönnöm az egésztől. A tavalyi év számomra nagyon nehéz és hullámzó volt, munkában, mentálisan és egzisztenciálisan is. Ez a műsor valahogy biztonságot és megnyugvást adott, ezért szerettem volna minél tovább részese maradni” – vallotta be.