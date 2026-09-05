Horányi Juli elárulta, miért sírt a Farm VIP-ban

A Farm VIP csütörtöki adásában a piros csapat játékosa, Horányi Juli egyszer csak könnyekben tört ki. Társai azonnal észrevették, hogy valami nagyon megérintette, és próbálták megtudni, hogy mi ennek az oka, ám akkor még nem akarta részletesen elmagyarázni az érzéseit. Most azonban a Borsnak őszintén elárulta, mi állt ennek a hátterében.
Horányi Juli mindig is felvállalta az érzéseit, ezt pedig a Farm VIP-ban sem tette másképp.
Amikor tavaly forgattuk a műsort, egy nagyon furcsa időszakban voltam. Nekem ez hatalmas lehetőség volt, szinte úgy éreztem, mintha az Isten küldte volna nekem ezt a műsort
– kezdte Juli.
„Tizenkét éve nem szerepeltem ilyen típusú, nagyobb lélegzetvételű kereskedelmi műsorban. Nagyon hiányzott ez a közeg, mert szeretek tévézni, szeretek műsorokban részt venni. Régóta vágytam egy ilyen lehetőségre, ezért nagyon boldog voltam, hogy végre visszatérhetek” – mondta.
Talán éppen ezért viselte meg ennyire a gondolat, hogy az élmény akár túl hamar véget érhet számára.
„Nem akartam azt megélni, hogy ennyi idő után végre itt vagyok, kicsit belekóstolok, aztán már el is kell köszönnöm az egésztől. A tavalyi év számomra nagyon nehéz és hullámzó volt, munkában, mentálisan és egzisztenciálisan is. Ez a műsor valahogy biztonságot és megnyugvást adott, ezért szerettem volna minél tovább részese maradni” – vallotta be.
Juli azt is hangsúlyozta, hogy a könnyei nem szándékos drámázásból fakadtak. Tudja, hogy kívülről talán túl érzékenynek tűnhet, ő azonban egyszerűen ilyen alkat: nem tudja és nem is akarja magába fojtani az érzéseit.
Nagyon érzékeny ember vagyok, és könnyen kimutatom, amit érzek. Megértem, ha ez kívülről néha soknak hisztinek tűnik, de soha nem az a célom, hogy konfliktust okozzak vagy sajnáltassam magam. Nálam a sírás mindig a feszültség levezetése volt. Kiadom magamból, megkönnyebbülök, aztán megyek tovább. Ettől függetlenül alapvetően optimista ember vagyok
– magyarázta.
A Farm VIP-ban ráadásul Juli szerint kiderül majd, melyek az erősségei és melyek azok a területek, ahol kevésbé tud brillírozni.
„Az egyik legnagyobb erősségem a munkabírásom. Nagyon szeretek dolgozni, jól bírom a terhelést, és bármiről legyen szó, én teljesen beleteszem magam. Szerintem egy csapatnak hasznos tagja vagyok, mert rám lehet számítani. Ha kell, nem eszem, nem alszom, csak az motivál, hogy segítsem a többieket” – mondta.
A játékok azonban már kevésbé tartoztak Juli erősségei közé, ezt pedig ő maga is hamar felismerte.
„A termelési feladatokba nagyon bele tudtam állni, de bizonyos játékok egyszerűen nem voltak nekem valók. Hiába próbáltam koncentrálni és a maximumot kihozni magamból, ezekben nem igazán tudtam jeleskedni” – ismerte el őszintén.
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