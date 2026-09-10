A kór, amely évezredek óta szedi áldozatait – a malária eredete

Ugyan Európából szinte teljesen eltűnt, a világ trópusi és szubtrópusi térségeiben napjainkban is évente több millió embert fertőz meg, és százezrek életét követeli a Római lázként ismert megbetegedés, a malária. A magas halálozási arány egyik fő oka, hogy a paraziták egyre több gyógyszerrel szemben válnak ellenállóvá, miközben a szúnyogok egyre kevésbé reagálnak a rovarirtó szerekre.

Szúnyogok felelősek a malária terjesztéséért

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Mi a malária jelentése?

A malária elnevezése egy régi tévedés emlékét őrzi, ugyanis az olasz mal'aria, vagyis „rossz levegő” kifejezésből származik, amely arra az évszázadokon át uralkodó elképzelésre vezethető vissza, hogy a betegséget a mocsarak és állóvizek fölött terjengő mérgező levegő okozza. A betegséget ezért sokáig hívták egyebek között mocsárláznak, váltóláznak vagy római láznak is. Utóbbi elnevezés különösen találó, hiszen a kór évszázadokon keresztül komoly problémát jelentett a Róma környéki lápvidékeken.

A malária hogyan terjed?

Valójában azonban a Plasmodium nemzetségbe tartozó egysejtű paraziták okozzák, amelyek elsősorban nőstény szúnyogok csípésével jutnak az emberi szervezetbe. A parazita először a májban szaporodik, majd a véráramba kerül, ahol a vörösvérsejteket támadja meg. A fertőzés jellegzetes tünetei közé tartozik a láz, a hidegrázás és a fejfájás, súlyos esetben azonban zavartság, görcsroham, légzési nehézség és akár halál is bekövetkezhet. Különösen veszélyeztetettek az öt év alatti gyermekek és a várandós nők, de az időseket sem kíméli. Az Origo egy korábbi cikkében olvashatsz részletesebben a malária tüneteiről, magyarországi felbukkanásáról.

A malária története

A betegség története szorosan összefonódik az emberi civilizáció történetével, hiszen már az ókorban is pusztított, és a Római Birodalom területén szintén rendszeresen előfordult. A mocsaras vidékek, a meleg éghajlat és a szúnyogok számára kedvező környezet ideális feltételeket teremtettek a fertőzés terjedéséhez. Európában egészen a 20. századig jelen volt, és nemcsak a mediterrán térségben, hanem egyes északi területeken is okozott járványokat.