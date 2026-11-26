Kelet-Törökország télen egészen lassú tempóra vált, és hagyja, hogy a látogató saját ütemében fedezze fel. A kelet-anatóliai régióban a tél lassabb ritmust diktál, mint ami mifelénk megszokott: kevesebb a turista, a történelmi helyszínek pedig szinte maguktól mesélnek. A hegyvidéki táj, a hosszú évszázadokon át formálódó kultúra és a markáns helyi konyha együtt adnak keretet egy lenyűgöző téli utazáshoz.

Cikkünkben Kelet-Törökország vad, szokatlan, de gyönyörű és autentikus tájaira hívunk egy téli kalandozásra

Fotó: Forrás: TGA, Türkiye Turizmus

Kars, Ani, Ağrı és Van télen csendesebb, mégis teljesebb arcukat mutatják.

A hóval borított táj és a kevesebb látogató valóban lelassítja az utazást.

A helyi konyha és a régi hagyományok természetes részei a mindennapoknak.

Kelet-Törökország téli csodái téged is hívnak

Egy egészen új, különös, és távolról sem megszokott téli úti célra, Kelet-Törökországba, pontosabban Kelet-Anatóliába invitálunk, ahol nemcsak a vad, és autentikus panoráma, az évezredes természeti és kulturális látnivalók, de a tradicionális gasztronómia is új élményekkel gazdagítják a téli élményeket. Ráadásul egészen más, mint Törökország errefelé is ismert részei.

Kars rejtett kincsei

Kars jó kiindulópont a térség felfedezéséhez. A város neve sokaknak a Keleti Expressz okán lehet ismerős, de a téli hónapokban ennél jóval többet kínál. A hóval fedett utcák, a bazaltkőből épült házak és az évezredes városfalak letisztult képet kínálnak egy olyan településről, amely mindig is határvidék volt.

A Kars és Ankara között közlekedő Keleti Expressz (törökül Doğu Ekspresi) kedvelt éjszakai személyszállító vonat.

Fotó: Forrás: TGA, Türkiye Turizmus

Innen könnyen elérhető Ani romvárosa, amely hitelesen érzékelteti, milyen jelentős vallási és kereskedelmi központ volt egykor. A romok között sétálva világosan kirajzolódik a keresztény és az iszlám építészet, kultúra találkozása.

A helyi gasztronómia szintén a vidékről mesél. A sajtok – különösen a kaşar és a helyi Gruyere – mellett a libából készült ételek és a hingel nevű tészta mindennapi fogások, nem turisztikai látványosságok.

Ani romvárosa a középkori Örményország fővárosa volt, ma pedig UNESCO Világörökségi helyszín.

Fotó: Forrás: TGA, Türkiye Turizmus

Ağrı és az Ararát látványa

Ağrı környékének meghatározó eleme a sziklás fennsíkon trónoló İshak pasha szerája, amely a XVIII. században itt élő hadúr, Çıldır pasájának, Ishak pasának a palotája volt. Az épület részletei jól mutatják, hogyan épültek egymásra az oszmán, perzsa és szeldzsuk hatások. A palota belső terei, udvarai és technikai megoldásai – köztük a korai központi fűtés – arra utalnak, hogy nemcsak reprezentációs, hanem valóban lakható palota is volt egykor.