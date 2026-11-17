2026. november 22-ig három csillagjegy életében is érezhető javulás következik be. A retrográd időszak végre véget ért, ami azt jelenti, hogy az események hamarosan új lendületet vesznek.

Horoszkóp: 3 csillagjegy, amelynek november 22-ig jobbra fordul az élete Fotó: magnific.com

A hét a Mars és a Jupiter erőteljes együttállásával kezdődik az Oroszlán jegyében. Ezek az energiák magabiztosabbá tesznek bennünket, arra azonban érdemes odafigyelnünk, hogy ne reagáljuk túl a dolgokat, és ne essünk túlzásokba. November 19-én a Nap kvadrátot alkot a Marssal, ami feszültséget, ingerlékenységet vagy akár haragot is kiválthat belőlünk. Ez az állapot azonban nem tart sokáig, hiszen november 22-én a Nap belép az optimista Nyilas jegyébe. Az előttünk álló időszak az új ismeretek megszerzéséről, a felfedezésről és a változások elfogadásáról szól. Itt az ideje, hogy minden csillagjegy bátran megélje a szabadságot!

Horoszkóp: 3 csillagjegy, amelynek november 22-ig jobbra fordul az élete

1. Oroszlán

A hét elején a Mars és a Jupiter együttállása a jegyedben hatalmas lendületet és lelkesedést ad neked. Készen állsz arra, hogy megvalósítsd a céljaidat, ám a nagy igyekezetben könnyen figyelmetlenné válhatsz, és elsikladhatsz a fontos részletek felett. Jobban jársz, ha lassan, de biztosan haladsz előre, mintha a kapkodással mindent elrontanál.

Ne erőltesd azt, aminek magától kell kibontakoznia! Természetesen, ha kínálkozik egy jó lehetőség, ragadd meg, de ügyelj arra, hogy reálisan lásd a helyzetet, és ne vakítson el a lelkesedés. Tartsd kordában az egódat, és ha mások is érintettek, hallgasd meg az ő véleményüket is. Elképzelhető, hogy csapatban kell dolgoznod, ebben az esetben pedig gondold át, hogyan kamatoztathatod személyiséged erősségeit a közös siker érdekében. Most nincs itt az ideje annak, hogy kizárólag a saját érdekeidet tartsd szem előtt.

Amikor a hét végén kezdetét veszi a Nyilas időszaka, minden eddigi erőfeszítésed kezdi meghozni a gyümölcsét.

2. Skorpió

A hét elején a Mars és a Jupiter együttállása az Oroszlán jegyében izgalmas lehetőségeket tartogathat számodra, ugyanakkor rendkívül feszült légkört is teremthet a munkahelyeden. Éppen ezért érdemes óvatosnak lenned. A Nap és a Mars csütörtöki kvadrátja tovább fokozhatja a feszültséget, olyannyira, hogy akár a teljes kiégés szélére is sodródhatsz. Hamarosan azonban jobbra fordul az életed, addig viszont fontos, hogy odafigyelj magadra, kedves Skorpió!