Mindenki ismer olyan embereket, akik számára a szerelem egy játszma, és minden párkapcsolata taktikázásra épül. Nos, ez a hozzáállás a következő négy csillagjegytől mérföldekre áll: ők az őszinteséget mindennél többre éltékelik a párjukkal szemben, még akkor is, ha ez fájó sebeket téphet fel, vagy épp kellemetlen pillanatokat okozhat. Vallják: a legjobb nyílt lapokkal játszani. Te is közéjük tartozol?

Mely csillagjegy a legőszintébb egy párkapcsolatban? Eláruljuk!

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Szerelmi horoszkópunkban most felfedjük, mely csillagjegyek tekintik az őszinteséget az egyik legfontosabb alapkőnek egy párkapcsolat során.

Horoszkóp: kik a legőszintébb csillagjegyek a szerelemben? Eláruljuk!

Bak csillagjegy

E csillagjegy leginkább egy párkapcsolat gyakorlati területén tekinti fontosnak az őszinteséget és kerüli a halogatást. Ha például a partnere kiszemel egy olyan nyaralást, amit nem engedhetnek meg maguknak, ám nagyon lelkes, sokan a halogatás mellett tennék le a voksukat, és addig nem konfrontálódnának, amíg el nem jut oda a nyaralás tervezése, hogy az már elkerülhetetlen legyen. A Bak azonban már az elején rámutat: ez nem fér bele a költségünkbe, keressünk egy olcsóbb, de hasonlóan kielégítő megoldást! A Bak ereje abban áll: időben szól, így partnere is tud tervezni, ahelyett, hogy légvárakat építenének.

Szűz csillagjegy

Egy Szűz soha nem fogja tettetni, hogy tetszik neki valami, ami valójában nem, csak azért, hogy a partnere elégedett legyen. Nyíltan megmondja, ha valamiben nem egyezik az ízlésük, azonban van annyira konkrét, hogy a beszélgetés megmarad mindig az adott helyzet szintjén, és nem kelt "nem is illünk össze" gondolatokat. E precizitás segít rámutatni, az ötlet mely része az, ami működik, és mely része az, ami nem: így nem romboló támadásként, hanem építő kritikaként működik.