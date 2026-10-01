Négy csillagjegy végre új életet kezdhet októberben

Életünket folyamatosan befolyásolják a csillagok: a sorsunkat irányítja az univerzum, néha segít, néha hátráltat – nekünk pedig annyi a feladatunk, hogy hallgassunk rá, meghalljuk a hangját. Most négy csillagjegynek nyílik lehetősége megújulni, megváltozni októberben. De hogy kikről is van szó? Rögtön eláruljuk!

Négy csillagjegy megújul októberben

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A Chiron, a "sebzett gyógyító" az utóbbi nyolc évet a Kosban töltötte. A nyáron egy kicsit kilépett belőle, hogy szeptember legvégén egy utolsó, rövidebb, mindent lezáró időszakra visszatérjen, és új életet adjon a csillagjegyeknek. Hatása négy jegy életében volt a leginkább jelen, ők most, ebben az utolsó időszakban érezhetik leginkább, mint értek el az elmúlt nyolc évben, és miként változtak meg. Hamarosan új embernek érezhetik magukat, akár már októberben.

Októberi horoszkóp: négy csillagjegyre megújulás vár

Mérleg csillagjegy

Kedves Mérleg, eddig igazán béketűrő voltál, igyekeztél mindenkinek a kedvére tenni, kerülted a konfliktusokat, ez azonban azt is jelenti, hogy bizony sokan kihasználtak, és túl sokan engedtek meg maguknak túl sokat veled szemben. Annyiszor adtál már nekik újabb esélyt, és ők mindig visszaéltek vele. Ennek azonban most vége. Végre megtanulhatod, hogyan húzz meg konkrétabb, egyértelműbb határokat, esetleg mondj nemet! Az új éned tudja majd, mikor kell önmagadat választanod mások helyett.

Rák csillagjegy

Ahogy az állat is, amely a csillagjegyedet jelképezi, te is kemény páncélt növesztettél magad köré az utóbbi években. Oltalmazod magad, hogy ne sérülj, mostanra azonban rájöttél: sokkal jobban bízol önmagadban, mint egykor. Ez pedig azzal jár, hogy itt az ideje levetned a páncélodat, és kilépni a világba! Az is tudatosult benned az utóbbi időben, hogy nem kell minden pillanatban a legrosszabbra készülnöd. Mindezeknek köszönhetően hamarosan egy egész más ember leszel, mint aki eddig voltál.