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Ez a 3 csillagjegy ősszel kiemelten vigyázzon az egészségére

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 30. 18:30
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Az ősz három csillagjegyet is arra figyelmeztet, hogy ideje egy kicsit visszavenni a tempóból. A következő hónapokban a kimerültség, a stressz és a rendszertelen életmód könnyebben éreztetheti hatását náluk. A horoszkóp szerint most különösen fontos lehet számukra a pihenés és a testi-lelki egyensúly megőrzése.
Fehér Lilla
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Rövidülnek a nappalok, egyre kevesebb a napsütés, visszatérnek a zsúfolt hétköznapok, és a nyári szabadság után sokan ismét magasabb fokozatra kapcsolnak. Az ősz ezért nemcsak az újrakezdés időszaka lehet, hanem annak felismeréséé is, hogy szervezetünknek időnként pihenésre van szüksége. A horoszkóp szerint bizonyos csillagjegyek számára ez az időszak különösen intenzív lehet. Nem feltétlenül betegségről van szó: sokkal inkább arról, hogy érdemes komolyabban venniük a fáradtságot, több időt hagyniuk a feltöltődésre, és nem minden feladatot egyszerre megoldaniuk.

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A horoszkóp azt tanácsolja, hogy 3 csillagjegy különösen figyeljen oda az egészségére ősszel
Fotó:   123RF

A horoszkóp szerint három csillagjegy számára különösen fontos lehet az ősz üzenete: nem kell mindig száz százalékon teljesíteni

Ikrek csillagjegy – túl sok minden történhet egyszerre

Az Ikrek csillagjegyű ember ritkán unatkozik. Szereti, ha zajlik körülötte az élet, kíváncsi, gyorsan gondolkodik, és gyakran egyszerre több dologgal foglalkozik. Éppen ez az állandó szellemi pörgés lehet az, ami ősszel próbára teszi. A nyári lazább időszak után hirtelen megszaporodhatnak a feladatok. Munka, családi programok, találkozók, elintéznivalók – az Ikrek pedig hajlamos lehet mindenre igent mondani.

Ősszel azonban éppen az lehet számára a legfontosabb, hogy megtanuljon időnként nemet mondani. Ha minden szabad percét programokkal tölti meg, könnyen azt érezheti, hogy fejben még akkor sem tud kikapcsolni, amikor végre lenne lehetősége pihenni.

Az Ikrek számára most a rendszeresség lehet a kulcsszó. Az elegendő alvás, a szabad levegőn végzett mozgás és a tudatosan beiktatott pihenőidő sokat tehet azért, hogy ne merüljön ki az őszi hajtásban.

Őszi üzenet az Ikreknek: nem maradsz le semmiről attól, hogy néha kikapcsolod a telefont és pihensz.

Szűz csillagjegy – nem kell mindennek tökéletesnek lennie

Ha van csillagjegy, amely képes egyetlen apró hibán is hosszasan gondolkodni, az a Szűz. Precizitása és kötelességtudata hatalmas erősség, ám időnként éppen ezek a tulajdonságok fordulhatnak ellene. Az ősz számára rendszerint egyet jelenthet a rendszerezéssel, új feladatokkal és tervezéssel. A Szűz pedig könnyen beleeshet abba a csapdába, hogy mindent azonnal és hibátlanul szeretne elvégezni.

Az őszi horoszkóp szerint most különösen érdemes figyelnie arra, hogy ne vigye túlzásba az önmagával szembeni elvárásokat. Nem minden sürgős, és nem minden probléma igényel azonnali megoldást. A nyugodtabb esték, a rendszeres étkezés, az elegendő alvás és a kikapcsolódás most legalább olyan fontos lehet számára, mint a teendők kipipálása.

A Szűznek ősszel azt is érdemes észben tartania, hogy a pihenés nem elvesztegetett idő. Ha folyamatosan újabb feladatokat keres magának, előbb-utóbb elfogyhat az energiája.

Őszi üzenet a Szűznek: a „jó” néha bőven elég – nem kell mindennek tökéletesnek lennie.

Bak – nem kell mindenáron végigcsinálni

A Bak csillagjegy híres a kitartásáról. Ha kitűzött maga elé egy célt, nehéz eltéríteni tőle, és sokszor akkor is folytatja a munkát, amikor más már régen pihenőt tartana. Ősszel azonban éppen ez a rendíthetetlenség válhat a gyenge pontjává. A Bak könnyen gondolhatja úgy, hogy a fáradtság csak átmeneti kellemetlenség, amelyen akaraterővel túl lehet lendülni. A teste jelzéseit azonban nem érdemes folyamatosan háttérbe szorítani.

Az elkövetkező hónapok egyik fontos feladata számára az egyensúly megtalálása lehet. A teljesítmény mellett a regenerálódásnak is helyet kell kapnia a napirendben. Különösen fontos lehet, hogy ne csak akkor pihenjen, amikor már teljesen elfáradt. Egy séta, egy nyugodtabb hétvége, rendszeres testmozgás vagy egyszerűen néhány feladat elhalasztása is segíthet abban, hogy ne érezze folyamatos versenyfutásnak a hétköznapokat.

Őszi üzenet a Baknak: attól, hogy megállsz pihenni, még nem adtad fel a céljaidat.

Most a megelőzés és az önmagunkra figyelés kerülhet előtérbe

Az Ikrek, a Szűz és a Bak egészen különböző személyiségek, egyvalami azonban közös lehet bennük: hajlamosak tovább pörögni akkor is, amikor már szükségük lenne egy kis feltöltődésre.

Az ősz számukra ezért elsősorban nem valamiféle rossz előjel, hanem emlékeztető lehet. A horoszkóp üzenete egyszerű: figyeljenek jobban saját határaikra, és ne tekintsék luxusnak a pihenést.

Természetesen a csillagjegyekből nem lehet betegségekre vagy egészségi állapotra következtetni. Ha valaki tartós fáradtságot, fájdalmat vagy más szokatlan tünetet tapasztal, annak okát nem a horoszkópban érdemes keresni, hanem egészségügyi szakemberrel tisztázni.

Röviden: ennek a 3 csillagjegynek érdemes jobban figyelnie magára

  • Ikrek: a folyamatos pörgés és a túl sok vállalás miatt ősszel könnyebben érezheti magát kimerültnek.
  • Szűz: hajlamos lehet túlhajszolni magát, miközben minden apró feladatot tökéletesen szeretne elvégezni.
  • Bak: kitartása miatt sokáig figyelmen kívül hagyhatja, ha szervezete több pihenést kíván.

Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a csillagjegyekről:

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